أول ظهور لهيفاء وهبي بعد مرضها.. ورسالة خاصة للجمهور

تحرير:التحرير ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

هيفاء وهبي

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صورة جديدة لها داخل حجرتها بالمستشفى الذي تعالج به، في أول ظهور لها بعد نحو شهر ونصف الشهر قضتها بالمستشفى دون الكشف عن تفاصيل مرضها. وظهرت النجمة اللبنانية في الصورة التي نشرتها عبر خاصية "ستوري إنستجرام"، صباح اليوم الثلاثاء، بدون مكياج وعلى وجهها آثار التعب والإجهاد، وعلّقت برسالة لجمهورها: "اشتقتلكم"، كما شاركت جمهورها صورة أخرى لقُبلة على وجهها من والدتها التي رافقتها طوال فترة العلاج، وعلّقت عليها قائلة: "البوس البوس.. والدتي".

وكانت هيفاء وهبي، قد كشفت عن مرضها لأول مرة من خلال رسالة كتبتها أول أيام عيد الفطر، عبر حسابها بـ"تويتر"، حيث قالت: "عيد مبارك، ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا، الحمد لله على