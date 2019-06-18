من سيواجه اليونايتد بعد مباريات الدوري الأوروبي؟

مانشستر يونايتد سيشارك الموسم القادم في بطولة الدوري الأوروبي، والتي ستبدأ في الـ19 من سبتمبر القادم، ومن المنتظر أن تُجرى قرعة البطولة في موناكو في الـ30 من أغسطس
بدأت معالم موسم 2019-2020 تتضح كثيرًا بالنسبة لمانشستر يونايتد بعد الإعلان عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، الخميس الماضي، ووسط الأحاديث الخاصة بجدول المباريات، دائمًا ما يشغل بال الجميع معرفة من سيواجه الشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي بعد مباريات الدوري الأوروبي مباشرة، علمًا بأن مانشستر يونايتد سيشارك الموسم القادم في بطولة الدوري الأوروبي من مرحلة المجموعات، والتي ستبدأ في التاسع عشر من سبتمبر القادم، ومن المنتظر أن تُجرى قرعة البطولة في موناكو في الثلاثين من أغسطس.
بعد الإعلان عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي ومواعيد إقامتها، تبيّن أن يونايتد سيتجنب مواجهة أي من الفرق التي احتلت المراكز الستة الأولى في الدوري الموسم الماضي بعد مبارياته الأوروبية في الخريف، حيث سيخوض 3 مباريات على أرضه ومثلها خارج الديار، وذلك حسبما أفاد الموقع الرسمي للشياطين الحمر.
من سيواجه
بعد الإعلان عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي
ومواعيد إقامتها، تبيّن أن يونايتد سيتجنب مواجهة أي من الفرق التي احتلت المراكز الستة الأولى في الدوري الموسم الماضي بعد مبارياته الأوروبية في الخريف، حيث سيخوض 3 مباريات على أرضه ومثلها خارج الديار، وذلك حسبما أفاد الموقع الرسمي للشياطين الحمر.
من سيواجه يونايتد؟
بعد أول مباراة في دور المجموعات في الدوري الأوروبي، سيتوجه الشياطين الحمر إلى لندن لملاقاة ويست هام
على استاد لندن في الجولة التي تنطلق في الحادي والعشرين من سبتمبر، وبعد المباراة الثانية الأوروبية، سيكون على يونايتد خوض مباراة أخرى خارج القواعد ضد نيوكاسل يونايتد في الجولة التي تنطلق في الخامس من أكتوبر.
وفي ثالث المباريات، سيرحل يونايتد إلى ملعب كارو رود لملاقاة نورويتش سيتي الصاعد حديثًا إلى البريميرليج
بعد الجولة الأوروبية التي تُقام يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر، وبعد رابع مباراة أوروبية، يستقبل يونايتد فريق برايتون على ملعب أولد ترافورد في الجولة التي تبدأ في التاسع من نوفمبر قبل أسبوع المباريات الدولية.
وفي الثامن والعشرين من نوفمبر، سيخوض الشياطين الحمر المباراة الأوروبية الخامسة، قبل أن يستقبل أستون فيلا في المباراة المحلية التي تليها، وفي الثاني عشر من ديسمبر، يلعب يونايتد مباراته الأوروبية الأخيرة في دور المجموعات، ثم يستقبل إيفرتون بعدها بثلاثة أيام.
ماذا بعد المراحل الإقصائية؟
بالطبع سيسعى مانشستر يونايتد لبلوغ المباراة النهائية للبطولة الأوروبية كما فعل في 2017، والتي من المنتظر أن تُقام في السابع والعشرين من مايو 2020 في بولندا، وإذا وصل الشياطين الحمر إلى المراحل الإقصائية، سيخوض الفريق 4 مباريات داخل وخارج أرضه في الدوري الإنجليزي بعد كل مباراة خلال هذه المراحل.
بعد مباراة الذهاب في دور الـ 32 في العشرين من فبراير 2020، سيستقبل الشياطين الحمر فريق واتفورد، ثم يواجه إيفرتون في جوديسون بارك بعد مباراة الإياب بعدها بأسبوع، وإذا نجح يونايتد في بلوغ الدور ثمن النهائي، والذي تقام مباراتاه يومي 12 و19 مارس، فسيتعين على الفريق مواجهة توتنهام في لندن بعد مباراة الذهاب واستقبال شيفيلد يونايتد بعد مباراة الإياب.
وفي حال بلوغ الشياطين الحمر الدور ربع النهائي، والمنتظر إقامة مباراتي ذهابه وإيابه في التاسع والسادس عشر من أبريل، فسيضيف الفريق بورنموث بعد المباراة الأولى، بينما سيرحل لمواجهة أستون فيلا بعد المباراة الثانية، وإذا وصل يونايتد إلى الدور نصف النهائي، فسيتوجه إلى لندن لمواجهة كريستال بالاس بعد مباراة الذهاب التي ستُلعب في الثلاثين من أبريل، بينما سيستقبل ويست هام في آخر مباراة محلية للفريق على أولد ترافورد بعدها بأسبوع.
وإذا نجح الشياطين الحمر في بلوغ المباراة النهائية، فمن المنتظر أن تُلعب المباراة بعد 10 أيام من انتهاء الدوري الإنجليزي، والذي يختتمه يونايتد بمواجهة ليستر سيتي خارج القواعد في السابع عشر من مايو، وبعد 4 أيام من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي المقرر إقامته على ملعب ويمبلي في الثالث والعشرين من الشهر نفسه.
يشار إلى أن مانشستر يونايتد أعلن أن الفريق سيخوض 6 مباريات ودية تحضيرية للموسم الجديد سيبدؤها في أستراليا في الثالث عشر من يوليو، ومن المقرر أن يتم بثها جميعًا على قناة النادي الرسمية.