من سيواجه اليونايتد بعد مباريات الدوري الأوروبي؟

مانشستر يونايتد سيشارك الموسم القادم في بطولة الدوري الأوروبي، والتي ستبدأ في الـ19 من سبتمبر القادم، ومن المنتظر أن تُجرى قرعة البطولة في موناكو في الـ30 من أغسطس

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م

مانشستر يونايتد

بدأت معالم موسم 2019-2020 تتضح كثيرًا بالنسبة لمانشستر يونايتد بعد الإعلان عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، الخميس الماضي، ووسط الأحاديث الخاصة بجدول المباريات، دائمًا ما يشغل بال الجميع معرفة من سيواجه الشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي بعد مباريات الدوري الأوروبي مباشرة، علمًا بأن مانشستر يونايتد سيشارك الموسم القادم في بطولة الدوري الأوروبي من مرحلة المجموعات، والتي ستبدأ في التاسع عشر من سبتمبر القادم، ومن المنتظر أن تُجرى قرعة البطولة في موناكو في الثلاثين من أغسطس.

بعد الإعلان عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي ومواعيد إقامتها، تبيّن أن يونايتد سيتجنب مواجهة أي من الفرق التي احتلت المراكز الستة الأولى في الدوري الموسم الماضي بعد مبارياته الأوروبية في الخريف، حيث سيخوض 3 مباريات على أرضه ومثلها خارج الديار، وذلك حسبما أفاد الموقع الرسمي للشياطين الحمر. من سيواجه