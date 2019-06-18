رياضة

من سيواجه اليونايتد بعد مباريات الدوري الأوروبي؟

مانشستر يونايتد سيشارك الموسم القادم في بطولة الدوري الأوروبي، والتي ستبدأ في الـ19 من سبتمبر القادم، ومن المنتظر أن تُجرى قرعة البطولة في موناكو في الـ30 من أغسطس
١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
بدأت معالم موسم 2019-2020 تتضح كثيرًا بالنسبة لمانشستر يونايتد بعد الإعلان عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، الخميس الماضي، ووسط الأحاديث الخاصة بجدول المباريات، دائمًا ما يشغل بال الجميع معرفة من سيواجه الشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي بعد مباريات الدوري الأوروبي مباشرة، علمًا بأن مانشستر يونايتد سيشارك الموسم القادم في بطولة الدوري الأوروبي من مرحلة المجموعات، والتي ستبدأ في التاسع عشر من سبتمبر القادم، ومن المنتظر أن تُجرى قرعة البطولة في موناكو في الثلاثين من أغسطس.
بعد الإعلان عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي ومواعيد إقامتها، تبيّن أن يونايتد سيتجنب مواجهة أي من الفرق التي احتلت المراكز الستة الأولى في الدوري الموسم الماضي بعد مبارياته الأوروبية في الخريف، حيث سيخوض 3 مباريات على أرضه ومثلها خارج الديار، وذلك حسبما أفاد الموقع الرسمي للشياطين الحمر. من سيواجه
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اللعبة القبيحة.. قصة بلاتيني الكاملة مع مونديال قطر

اعتقل الفرنسي ميشيل بلاتيني من قبل مكتب مكافحة الفساد في فرنسا، كجزء من التحقيقات المتعلقة بشأن فساد في عملية التصويت لاستضافة قطر لمونديال 2022، وانتخب بلاتيني البالغ من العمر 63 عامًا رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2007، وبقي في منصبه حتى عام 2015، قبل أن يتم إيقافه من قبل لجنة الأخلاقيات في الفيفا بسبب الكثير من المخالفات، واختيرت قطر لتنظيم كأس العالم 2022 في عام 2010، ومنذ ذلك الحين تحاط بها الكثير من الشبهات في عملية التصويت التي منحتها ذلك الشرف.
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الجبلاية ترشح الأهلي والزمالك للمشاركة بدوري الأبطال

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، ترشيح الزمالك والأهلي للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وبيراميدز والمصري بالكونفيدرالية، وقال مصدر داخل الجبلاية، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الاتحاد سيرسل خلال ساعات خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بهذا المعنى، ليسدل الستار على أزمة الفرق التي ستشارك في بطولات إفريقيا، ومن المنتظر أن تنتهي مسابقة الدوري العام يوم 30 يوليو المقبل بمباراة الأهلي والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.
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أول تعليق من الفيفا بعد القبض على بلاتيني

أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قلقه من إلقاء القبض على رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، ميشيل بلاتيني في فرنسا صباح اليوم الثلاثاء، للتحقيق معه بشأن حصوله على رشاوى لتسهيل فوز قطر بشرف تنظيم مونديال قطر 2022، وأوضح الفيفا أنه علم بإلقاء القبض على بلاتيني، ولكنه لا يملك التفاصيل الكاملة الخاصة بالتحقيقات الفرنسية، كما أعرب الفيفا أيضًا عن التزامه بالتعاون في التحقيقات، خاصة أن بلاتيني كان نائبًا سابقًا لرئيس الفيفا، وامتلك حق التصويت في اختيار البلد المضيف لمونديال 2022.
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مانشستر-يونايتد

مواجهات يونايتد بالبريميرليج.. بداية نارية وختام سهل

يستعد مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني النرويجي أولي جونار سولسكاير، لخوض غمار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2019- 2020، وسيواجه يونايتد أستون فيلا ونورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد مرة أخرى بعد صعود جميع هؤلاء الأعضاء المؤسسين في الدوري الإنجليزي الممتاز من البطولة، بعد أن صعدوا عقب هبوط الثلاثي كارديف سيتي وفولهام وهدرسفيلد، وسيبدأ سولسكاير في أول موسم كامل له كمدير فني بمجرد أن يستكمل رجاله برنامج الإعداد لما قبل الموسم الذي سيذهب خلاله إلى أستراليا والصين والنرويج وويلز.
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لوكاكو يعلن الرحيل عن ماشستر يونايتد

كشف الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه أستقر على الرحيل من صفوف فريق الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث أكد لوكاكو في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة "بريميوم سبورت" الإيطالية: "اتخذت قرارًا بالرحيل، لكن كل الاحترام لفريقي نظرًا لاستمرار عقدي". ونشرت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأربعاء أن الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو صاحب الـ 26 عامًا ارتبط اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف فريق إنتر ميلان الإيطالي.
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سولسكاير يطالب إدارة اليونايتد بتوفير الأموال

طلب النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد من مجلس إدارة النادي بأن توفر الأموال اللازمة من أجل التعاقد مع الظهير الأيمن لفريق كريستال بالاس آرون وان بيساكا والذي وضع ناديه مبلغا ماليا قدر بـ60 مليون إسترليني من أجل الاستغناء عنه خاصة بعد رغبة سولسكاير في التعاقد مع اللاعب للموسم المقبل. ويعتقد سولسكاير أن سعر اللاعب وان بيساكا سيكون أكثر في الموسم المقبل، وبالتالي لا يمكن الانتظار طويلا لتأمين صفقة الشراء بسعر معقول نسبيًا، حيث يعاني فريق الشياطين الحمر على مستوى مركز الظهير الأيمن، بعد رحيل الإكوادوري أنطونيو فالنسيا
أولي جونار-سولسكاير (5)

ثورة إحلال وتجديد في مان يونايتد على يد سولسكاير

كشفت صحيفة صن الإنجليزية أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي تحت قيادة النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني للفريق يستعد للإستغناء عن 15 لاعبًا من الفريق منهم من ينتهي عقودهم مع الشياطين الحمر، وذكرت الصحيفة أسماء اللاعبين وهم الإسباني أندي هيريرا والإكوادوري أنطونيو فالنسيا بالإضافة إلى 13 لاعباً من الأكاديمية، وهم: المهاجم جيمس ويلسون، ريجان بول، كالوم ويلان، توماس سانج، زاك ديرنلي، دي جي بوفونج، تيريل وارين، مايتي ويلوك، ماثيو أولوسوندي، كالوم جريبين، ميلن بارز، جوش بوهوين وجيمس تومسون.
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