فرنسا وألمانيا الأكثر استفادة من الحرب التجارية
باتت بعض الدول الأوروبية في طريقها لتحقيق أكبر استفادة من الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وذلك من خلال زيادة الصادرات للبلدين.
تحرير:محمود نبيل
١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م
ميركل وماكرون
لا شك أن كلًا من الصين والولايات المتحدة وجدا صعوبات كبيرة في خوض معركتهما الاقتصادية والتجارية المشتعلة منذ بداية العام الماضي، إلا أن تلك الأزمات خلقت مستفيدين آخرين خلال الفترة الماضية، أبرزها الاتحاد الأوروبي.
انخفاض الصادرات المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين خلال الفترة الماضية، وتعثر المفاوضات التي تسعى لإنهاء الحرب التجارية، جميعها عوامل ساهمت في فتح أسواق بعض البلدان الأوروبية لتكون بديلة لدى كل من الصين والولايات المتحدة بعد التعريفات الجمركية الضخمة التي فرضها كل طرف.
ورأت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن استغلال الوضع الحالي يمكن أن يخلق مستفيدين جدد من الحرب التجارية، والتي بالفعل بدت مرهقة إلى حد كبير لكل من الصين الولايات المتحدة على حد سواء.
ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين
وأكد كريستيان كيلر، رئيس البحوث الاقتصادية في باركليز،
ورأت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن استغلال الوضع الحالي يمكن أن يخلق مستفيدين جدد من الحرب التجارية، والتي بالفعل بدت مرهقة إلى حد كبير لكل من الصين الولايات المتحدة على حد سواء.
ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين
وأكد كريستيان كيلر، رئيس البحوث الاقتصادية في باركليز، أن الاستبدال التجاري الناتج عن فرض التعريفات الإضافية على الصادرات، وغيرها من الحواجز غير الجمركية، يفتح فرصًا لاقتصادات منطقة اليورو الأساسية للحصول على حصة من سوق التصدير بين الولايات المتحدة والصين.
وحسب تقدير الخبراء في المؤسسة المالية العالمية، قد تكون فرنسا وألمانيا أكبر المستفيدين من تصاعد حرب التعريفات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأضاف كيلر: "إن دراسة نمط الاستيراد في الصين من شركائها التجاريين الرئيسيين تكشف أن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة هي الأقرب لخلافة الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تكون تلك البلدان هي الأكثر ترحيبًا بالسوق الصينية".
ويفترض تحليل التجارة العالمية الأساسي لباركليز، أن استمرار الحرب التجارية بين البلدين قد يكلفهما خسائر كبيرة، قد تصل إلى تقليص معدلات التجارة البينية بنسبة 30%.
وتوقع كيلر زيادة تجارية قدرها 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي في صادرات منطقة اليورو إلى الصين في هذه الحالة، استنادًا إلى حساب التجارة بين طرفي الحرب التجارية، مشيرًا إلى أن واردات الصين من الولايات المتحدة التي تتمثل بشكل رئيسي في معدات النقل والإلكترونيات والمواد الكيميائية، قد تجد بديلًا مناسبًا لدى عدد من الدول الأوروبية.
وأضاف: "بافتراض أن قادة السوق في كل قطاع سوف يستفيدون أكثر من تخفيض الصادرات الأمريكية بنسبة 30%، فإننا نقدر أن منطقة اليورو يمكن أن تزيد صادراتها إلى الصين بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وخاصة في السيارات".
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ومع تركيز الجزء الأكبر من منطقة اليورو على الصادرات الصينية من أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والمعدات الكهربائية، وفي الأسواق الأمريكية على معدات النقل، فإن تعرض المنطقة لآثار الحرب التجارية، والرغبة في استيعاب تحويلات الصادرات الصينية، يمكن أن يكون له "تداعيات سياسية مهمة، خاصة في ضوء تعثر المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك حسب الرؤية الاقتصادية.
وعلى الرغم من الاستفادة المباشرة للدول الأوروبية من الحرب التجارية، يتوقع بنك باركليز أن يكون التأثير السلبي أكبر بكثير على الاقتصاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن منطقة اليورو تعاني بالفعل من حالة ركود كبير في بعض القطاعات الصناعية، وهو ما يؤكده تراجع أرقام الإنتاج الصناعي وثقة الشركات العالمية.
وإجمالًا، قد تكون بعض القطاعات الصناعية مثل السيارات والإلكترونيات والكيماويات والكمبيوتر، هي الأكثر قدرة على تحقيق معدلات إيجابية خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.