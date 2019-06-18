تجديد حبس شاب قتل شقيقيه «التوأم» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

صورة أرشيفية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة بلبيس الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتجديد حبس شابٍّ في الحادية والعشرين من عمره، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بقتل شقيقَيْه الطفلين «توأم» في العاشرة من عمرهما، بعدما استدرجهما إلى مروى مائي، حيث أنهى حياة الصغيرين بأن كتم أنفاس كلٍّ منهما في «المروى» إذ أغرق رأس الأول وألحق به الثاني وأغرقه هو الآخر، في محاولةٍ منه للتخلص من مكانتهما في قلب والده، ظنًّا بأن الأب يُحبهما أكثر منه.

تقدم والد الطفلين، «حسن.ع.ال» 45 عامًا، عامل بمصنع غاز، مقيم بقرية البلاشون التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، ببلاغ يفيد عثور شقيقه «سمير» على جثتي نجليه «محمد» وشقيقه التوأم «كريم» 10 سنوات، داخل مروى مائي تابع لحقل زراعي تمتلكه العائلة، حيث جرى انتداب