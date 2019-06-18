تجديد حبس شاب قتل شقيقيه «التوأم» في الشرقية
تحرير:إسلام عبد الخالق
١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م
صورة أرشيفية
أصدر قاضي المعارضات بمحكمة بلبيس الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتجديد حبس شابٍّ في الحادية والعشرين من عمره، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بقتل شقيقَيْه الطفلين «توأم» في العاشرة من عمرهما، بعدما استدرجهما إلى مروى مائي، حيث أنهى حياة الصغيرين بأن كتم أنفاس كلٍّ منهما في «المروى» إذ أغرق رأس الأول وألحق به الثاني وأغرقه هو الآخر، في محاولةٍ منه للتخلص من مكانتهما في قلب والده، ظنًّا بأن الأب يُحبهما أكثر منه.
تقدم والد الطفلين، «حسن.ع.ال» 45 عامًا، عامل بمصنع غاز، مقيم بقرية البلاشون التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، ببلاغ يفيد عثور شقيقه «سمير» على جثتي نجليه «محمد» وشقيقه التوأم «كريم» 10 سنوات، داخل مروى مائي تابع لحقل زراعي تمتلكه العائلة، حيث جرى انتداب
تقدم والد الطفلين، «حسن.ع.ال» 45 عامًا، عامل بمصنع غاز، مقيم بقرية البلاشون التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، ببلاغ يفيد عثور شقيقه «سمير» على جثتي نجليه «محمد» وشقيقه التوأم «كريم» 10 سنوات، داخل مروى مائي تابع لحقل زراعي تمتلكه العائلة، حيث جرى انتداب لجنة من مصلحة الطب الشرعي، لتشريح الجثتين وبيان سبب الوفاة، بناء على تقرير مفتشة الصحة، والتي أفادت عدم إمكانية الجزم بوفاة الطفلين غرقًا، أو حتى وجود شبهة جنائية من عدمها.
التحريات كشفت عن جريمة قتل دبرها ونفذها شقيق الطفلين من والدهما، ويدعى «حسام» 21 عامًا، بعدما استدرجهما شقيقاه إلى المروى المائي، وأنهى حياتهما.
تم ضبط المتهم، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، قبل أن يأمر قاضي المعارضات بالتجديد.
اقرأ أيضًا: زهقت من عياها.. فلاح يعذب زوجته حتى الموت