جريمة

تجديد حبس شاب قتل شقيقيه «التوأم» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصدر قاضي المعارضات بمحكمة بلبيس الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتجديد حبس شابٍّ في الحادية والعشرين من عمره، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بقتل شقيقَيْه الطفلين «توأم» في العاشرة من عمرهما، بعدما استدرجهما إلى مروى مائي، حيث أنهى حياة الصغيرين بأن كتم أنفاس كلٍّ منهما في «المروى» إذ أغرق رأس الأول وألحق به الثاني وأغرقه هو الآخر، في محاولةٍ منه للتخلص من مكانتهما في قلب والده، ظنًّا بأن الأب يُحبهما أكثر منه.
تقدم والد الطفلين، «حسن.ع.ال» 45 عامًا، عامل بمصنع غاز، مقيم بقرية البلاشون التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، ببلاغ يفيد عثور شقيقه «سمير» على جثتي نجليه «محمد» وشقيقه التوأم «كريم» 10 سنوات، داخل مروى مائي تابع لحقل زراعي تمتلكه العائلة، حيث جرى انتداب
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ضبط-مسئول-عن-مصنع-بويات (2)

احذروا البويات.. مداهمة مصنع لإنتاج دهانات «مضروبة»

معلومات عن طرح كميات كبيرة من البويات والدهانات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات بالأسواق دفعت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، لتتبع المعلومات والتأكد من صحتها، بقيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع بويات بدائرة قسم شرطة الخليفة "بدون ترخيص" وبمداهمة المكان تم ضبط كميات كبيرة من البويات والدهانات منتهية الصلاحية ومصنعة من خامات رديئة غير مطابقة للمواصفات، مستخدما علامة تجارية غير مسجلة لتحقيق أرباح غير مشروعة. بالقبض على المدير المسئول أقر بنشاط المصنع وترويج منتجات غير مطابقة للمواصفات لتحقيق الأرباح.
سيدة-حزينة

صرخة مصرية.. أم تبحث عن أولادها بعد 30 سنة غربة

فتاة ريفية طيبة كأهل القرى تجلس في قريتها وسط الحقول، سماء ملبدة بالغيوم في يوم شتاؤه قارص البرودة، كانت على موعد مع أيام قصمت ظهرها من فرط قسوتها، تتوالى عليها المفاجآت من كل حدب وصوب، لم تتخيل نفسها أنها ستعيش 7 سنوات عجافا ما بين كومة بارود حرب، بينها وبين أهلها أنهار وسفر ومسافات وحروب وقتلى، لم تتوقع يوما أنها ستصبح أمًّا في تلك السن، فرقت بينهم الحرب وقسوة رجل ذاقت على يديه ما لا يستوعبه عقل ولا خطر على قلب بشر، لتعود إلى قريتها تجر أذيال الخيبة لا تملك سوى جواز سفر باهت لونه وصور قديمة لخمسة أطفال، وبضع دينارات، ووجه مشحوب ودموع لا تجف.
محكمة

حبس 3 أشخاص سنة لاغتصاب طفلة وتصويرها عارية بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة ثلاثة عاطلين بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 22790 جنايات منيا القمح لسنة 2014، باستدراج طفلة في السادسة عشرة من عمرها، وهتك عرضها وتصويرها عارية بواسطة هواتف محمولة كانت بحوزتهم، وذلك داخل «غيط بامية» بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
محكمة

المُشدد 6 سنوات لتاجر «بانجو» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل في العقد الثالث من العمر، بالسجن المُشدد لمدة ست سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 3180 جنايات منيا القمح لسنة 2019، بحيازة مجموعة من اللفافات تحتوي على كمية من نبات «البانجو» المُخدر، بقصد الإتجار فيها وترويجها على عملائه بدائرة مركز شرطة منيا القمح.
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حبس-متهمه

تجديد حبس مراهقة ذبحت شقيقتيها في «نخاس الشرقية»

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بتجديد حبس فتاة مراهقة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بقتل وذبح شقيقتيها، داخل منزل أسرتهما بقرية «النخاس» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق؛ وذلك بأن أقدمت على جريمتها خوفًا من قيام شقيقتيها بإبلاغ والدها بعلاقتها العاطفية مع أحد شباب المنطقة ومحادثتهما الهاتفية في غياب والديها، والتي وصلت إلى حد التهديد بين الشقيقات الثلاث، لينتهي الأمر بقيام الكبرى بذبح إحداهما وإصابة الأخرى.
حبس-كلابشات

حبس المتهم بقتل جارته أثناء مشاجرة بعين شمس

بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطي، ومرور أسبوع على ارتكابه جريمة قتل لجارته، قرر قاضي المعارضات بمحكمة مصر الجديدة، اليوم الأحد، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لقتله جارته بطلقة طائشة في مشاجرة بينه وبين صديقه في عين شمس، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة عين شمس، إشارة من مستشفى عين شمس، بوصول سيدة مصابة بطلق ناري في الرأس، وتبين من التحريات إصابتها "بطلق خرطوش بالرأس"، وأن زوجها لدى عودته من عمله اكتشف إصابتها فنقلها للمستشفى، إلا أنها فارقت الحياة.
قتل

في آخر يوم رمضان.. شخص يقتل شقيقه لخلافات مالية

في آخر يوم من شهر رمضان، بمدينة وادي النطرون في محافظة البحيرة، أقدم شقيق على قتل شقيقه بتسديد عدة طعنات في الصدر والرقبة لامتناع شقيقة على إعطائه المال، حيث أن الجاني كان كثيرا ما يقترض أموالًا من شقيقه المجني عليه ولا يردها له، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى وادي النطرون العام، كما انتقل فريق من النيابة العامة بمركز وادي النطرون لمعاينة مكان الحادث وفريق من الطب الشرعى لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة، وتم القبض علي القاتل وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
امرأة-تحمل-سكين

«المرأة والسكين».. جريمة «آية» بعد شهرين جواز

سنوات من الكفاح والعرق والعمل المتواصل كان يحلم خلالها «محمد» الشاب الثلاثيني أنه بزواجه ستنتهي سنين الشقاء والتعب، كاد يطير من الفرحة بعد تجهيز شقة الزوجية، وبدأت الخطوة الأخيرة في البحث عن «بنت الحلال» لتقاسمه حياته، وسرعان ما استقر على «آية» فتاة عشرينية جميلة من أسرة متواضعة لن ترهقه في الكثير من النفقات تقدم لخطبتها بعد أن أمهل أسرتها وقتا للرد على طلبه سواء بالموافقة أو الرفض، وسرعان ما جاءت الموافقة وتم الزفاف وانتقلا إلى عش الزوجية حالما ببدء حياة جديدة ولم يكن يتخيل أنها النهاية وستغرس زوجته سكينا في قلبه وتلقي بجثته في الشارع.
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