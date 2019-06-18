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قريبا.. خاصية جديدة بالهواتف الذكية تمنع سرقتها

ستتمكن التكنولوجيا الجديدة من إريكسون، من معرفة ما إذا كان شخص آخر غير صاحب الهاتف يحاول سرقته. إذا تم اكتشاف السارق، فسيدخل الهاتف في "وضع الاحتكاك"
تحرير:مي فؤاد ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
الهواتف الذكية
الهواتف الذكية
سرقة الهاتف من الأمور الشائعة جدا في الوقت الحالي، حيث أصبح الهاتف المحمول شيئًا أساسيا لا غنى عنه بالنسبة للكثير، ونظرًا لتطور الهواتف يوما بعد يوم، ارتفعت أسعارها بشكل جنوني، مما أدى إلى أنها أصبحت معرضة بشكل كبير للسرقة. أو الفقدان في الأماكن العامة. ازدادت ظاهرة سرقات الهواتف المحمولة يوما بعد يوم، وانتشرت بشكل مزرٍ الفترة الأخيرة وبشكل لافت للنظر، حيث أصبحت مشاهد السرقة أمام أعيننا تتكرر كل ساعة في المواصلات العامة، في الشارع، وفي المترو بالأخص.
ما زال سارقو الهواتف المحمولة مستمرين وينشطون كل يوم ويصطادون ضحاياهم من الشباب وكبار السن والفتيات، مما يجعلنا دائمًا في حالة ذعر من عمليات السرقة المتكررة، خاصةً إذا كنت تملك هاتفا غالي الثمن، فستكون تلك التجربة محزنة للغاية. على الرغم من ذلك، تحاول التكنولوجيا كل يوم اكتشاف المزيد من التقنيات، في
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فرع-هواوي-في-بريطانيا

هواوي تتوقع خسائر بالمليارات بسبب أزمتها مع أمريكا

على خلفية الأزمة التي تدور وقائعها منذ أسابيع توقع رين شينغفاي، أحد مؤسسي شركة هواوي ومديرها التنفيذي، تراجع عائدات الشركة بمليارات الدولارات، خلال العام الجاري، وذلك بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، بسبب مخاوف متعلقة بالأمن القومي الأمريكي، حيث تشير التوقعات إلى انخفاض عائدات الشركة دون الـ100 مليار دولار، وذلك بعدما حققت 107 مليار ات دولار في نهاية 2018، وانتقد شيغفاي، العقوبات الأمريكية التي أدرجت "هواوي" ضمن القائمة السوداء، ومنعت الشركات الأمريكية من إمدادها بالتكنولوجيا، بسبب مخاوف الأمن القومي الأمريكي.
ليبرا

رسميا.. فيسبوك يقتحم العملات الرقمية بـLibra

يقتحم موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عالم العملات المشفرة، وفقًا لتقرير صدر عن هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، سيطلق عملاق التواصل الاجتماعي عملة رقمية مشفرة تسمى "GlobalCoin" بحلول عام 2020، ليعلن مؤسسه اليوم أن العملة الجديدة باتت على وشك الإطلاق والتجهيزات، ليطرحها للجمهور بحلول 2020. أكد فيسبوك أنه يستكشف الخيارات داخل blockchain عملاق الشبكات الاجتماعية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق من هذا العام، فإن أكثر من 50 شخصًا يعملون سرًا في مشروع فيسبوك، ويعملون من مبنى لا يمكن الوصول إليه لموظفي فيسبوك الآخرين.
تطبيقات-هواوي

بعد أزمة هواوي وأندرويد| بدائل تطبيقات تستحق التجربة

على ما يبدو أن التحديات التي تواجهها هواوي حاليا ليست إلا معركة في حرب طويلة الأجل على احتكار التكنولوجيا من طرف واحد وهو الهدف الأوحد للولايات المتحدة الأمريكية منذ قديم الأزل، فهواوي لم تُفاجأ بمثل هذه القرارات الأمريكية التعسفية في استخدام سيطرتها على الشركات التابعة لها ومن ضمنها شركة جوجل، المطورة لنظام تشغيل أندرويد، فهذا النظام يعد مفتوح المصدر ويمكن لأي مطور برمجيات أو شركة أن تستخدمه وتطوره بحسب رؤيتها، ومنذ عام 2012، أخذت هواوي تستعد لمثل هذه اللحظة فعملت الشركة الصينية على تطوير نظام تشغيل خاص بها لا يتضمن كما هائلا من التطبيقات.
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