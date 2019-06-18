قريبا.. خاصية جديدة بالهواتف الذكية تمنع سرقتها

ستتمكن التكنولوجيا الجديدة من إريكسون، من معرفة ما إذا كان شخص آخر غير صاحب الهاتف يحاول سرقته. إذا تم اكتشاف السارق، فسيدخل الهاتف في "وضع الاحتكاك"

تحرير:مي فؤاد ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

الهواتف الذكية

سرقة الهاتف من الأمور الشائعة جدا في الوقت الحالي، حيث أصبح الهاتف المحمول شيئًا أساسيا لا غنى عنه بالنسبة للكثير، ونظرًا لتطور الهواتف يوما بعد يوم، ارتفعت أسعارها بشكل جنوني، مما أدى إلى أنها أصبحت معرضة بشكل كبير للسرقة. أو الفقدان في الأماكن العامة. ازدادت ظاهرة سرقات الهواتف المحمولة يوما بعد يوم، وانتشرت بشكل مزرٍ الفترة الأخيرة وبشكل لافت للنظر، حيث أصبحت مشاهد السرقة أمام أعيننا تتكرر كل ساعة في المواصلات العامة، في الشارع، وفي المترو بالأخص.

ما زال سارقو الهواتف المحمولة مستمرين وينشطون كل يوم ويصطادون ضحاياهم من الشباب وكبار السن والفتيات، مما يجعلنا دائمًا في حالة ذعر من عمليات السرقة المتكررة، خاصةً إذا كنت تملك هاتفا غالي الثمن، فستكون تلك التجربة محزنة للغاية. على الرغم من ذلك، تحاول التكنولوجيا كل يوم اكتشاف المزيد من التقنيات، في