رياضة

الكيني كاجيري يرفض عرض الزمالك لهذا السبب

تحرير:أحمد ثروت ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م
الزمالك
الزمالك
أكدت صحيفة «نيروبي نيوز» الكينية، أن المهاجم (ميدي كاجيري) لاعب فريق سيمبا التنزاني، رفض العرض المالي الكبير المقدم من مسئولي نادي الزمالك لانضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية التي تجرى في الوقت الحالي مع اللاعبين، لتدعيم صفوف الأندية، حيث قرر كاجيري تجديد تعاقده مع فريقه الحالي لمدة موسمين وحتى 2021 المقبل. وذكرت الصحيفة الكينية أن اللاعب سيتقاضى راتبًا شهريا يصل إلى 400 ألف شيلينج "عملة دولة كينيا".
وأضاف كاجيري بعد توقيعه للعقد الجديد مع نادي سيمبا: «أنا سعيد في فريقي الحالى، بسبب مساندات الفريق لي خلال الفترة الأخيرة». واختتم تصريحاته: «كانت هناك الكثير من العروض كانت تأتي إلي مؤخرًا وهو من الأمور الجيدة لأي لاعب، ولكنني لم أفكر بالرحيل عن فريقي خلال فترة الانتقالات الصيفية
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اللعبة القبيحة.. قصة بلاتيني الكاملة مع مونديال قطر

اعتقل الفرنسي ميشيل بلاتيني من قبل مكتب مكافحة الفساد في فرنسا، كجزء من التحقيقات المتعلقة بشأن فساد في عملية التصويت لاستضافة قطر لمونديال 2022، وانتخب بلاتيني البالغ من العمر 63 عامًا رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2007، وبقي في منصبه حتى عام 2015، قبل أن يتم إيقافه من قبل لجنة الأخلاقيات في الفيفا بسبب الكثير من المخالفات، واختيرت قطر لتنظيم كأس العالم 2022 في عام 2010، ومنذ ذلك الحين تحاط بها الكثير من الشبهات في عملية التصويت التي منحتها ذلك الشرف.
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الجبلاية ترشح الأهلي والزمالك للمشاركة بدوري الأبطال

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، ترشيح الزمالك والأهلي للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وبيراميدز والمصري بالكونفيدرالية، وقال مصدر داخل الجبلاية، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الاتحاد سيرسل خلال ساعات خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بهذا المعنى، ليسدل الستار على أزمة الفرق التي ستشارك في بطولات إفريقيا، ومن المنتظر أن تنتهي مسابقة الدوري العام يوم 30 يوليو المقبل بمباراة الأهلي والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.
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أول تعليق من الفيفا بعد القبض على بلاتيني

أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قلقه من إلقاء القبض على رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، ميشيل بلاتيني في فرنسا صباح اليوم الثلاثاء، للتحقيق معه بشأن حصوله على رشاوى لتسهيل فوز قطر بشرف تنظيم مونديال قطر 2022، وأوضح الفيفا أنه علم بإلقاء القبض على بلاتيني، ولكنه لا يملك التفاصيل الكاملة الخاصة بالتحقيقات الفرنسية، كما أعرب الفيفا أيضًا عن التزامه بالتعاون في التحقيقات، خاصة أن بلاتيني كان نائبًا سابقًا لرئيس الفيفا، وامتلك حق التصويت في اختيار البلد المضيف لمونديال 2022.
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كهربا

رئيس الزمالك يحدد رقم خيالي لبيع كهربا

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة، بقيادة خالد جلال المدير الفني، والذي جاء على النحو التالي: عبد الحميد بسيوني (مدرب عام)، أمير عزمي مجاهد وتامر عبد الحميد (مدربين مساعدين)، أيمن طاهر (مدرب حراس مرمى). وأوضح رئيس النادي الأبيض، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي عبر قناة المحور، أنه اجتمع بجميع أفراد الجهاز الفني الجديد، خلال الساعات الماضية، كما أنه قرر الاستعانة بالثنائي نبيل محمود، وأيمن عبد العزيز، للعمل في قطاع الناشئين بالنادي.
أمير مرتضى منصور

تفاصيل جلسة أمير مرتضى مع لاعبي الزمالك

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المقام على ملعب أبورجيلة بمقر النادي بميت عقب فى بدايته جلسة بين الجهاز الفني وأمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي مع اللاعبين من أجل الحديث عن استعدادات الفترة المقبلة، حيث أكد لهم الجهاز الفني وأمير مرتضى على أن المجلس والجهاز لديهم كامل الثقة في قدراتهم لتحقيق درع مسابقة الدوري الممتاز، وأن فترة التوقف ستكون بمثابة فترة استعداد وجاهزية أكبر للمباريات المتبقية بعد استئناف المسابقة.
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الزمالك يستأنف تدريباته بعد انتهاء الإجازة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين، على ملعب النادي بميت عقبة تحت قيادة المدير الفنى الجديد خالد جلال الذى تولى القيادة عقب رحيل كريستيان جروس بعد انتهاء تعاقده رسميا مع الفريق الأبيض بنهاية شهر مايو الماضى، حيث عاد الفريق للتدريبات مرة أخرى بعد فترة التوقف والراحة التي حصل عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية من أجل خوض التدريبات للحفاظ على لياقة اللاعبين الفنية والبدنية خلال فترة التوقف المحلي، بسبب بطولة الأمم الإفريقية.
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رئيس الزمالك يعلن عن موعد الانتخابات التكميلية

أعلن رئيس نادي الزمالك أنه سيتم إجراء انتخابات تكميلية لمجلس إدارة النادي الأبيض خلال الفترة المقبلة، التي ستقام على مقاعد ثلاثة أعضاء وأمين صندوق بالمجلس. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت بمقر النادى بميت عقبة، والذي أعلن عنه خلال الأيام الماضية لتوضيح بعض الأمور الخاصة بالقلعة البيضاء، حيث إنه قرر أن تقام هذه الانتخابات أيام 18 و19 و20 من شهر يوليو المقبل، وفقًا للائحة التي تم اعتمادها مؤخرًا من قبل وزير الرياضة واللجنة الأوليمبية خلال الأيام الماضية.
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