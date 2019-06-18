الكيني كاجيري يرفض عرض الزمالك لهذا السبب

تحرير:أحمد ثروت ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م

الزمالك

أكدت صحيفة «نيروبي نيوز» الكينية، أن المهاجم (ميدي كاجيري) لاعب فريق سيمبا التنزاني، رفض العرض المالي الكبير المقدم من مسئولي نادي الزمالك لانضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية التي تجرى في الوقت الحالي مع اللاعبين، لتدعيم صفوف الأندية، حيث قرر كاجيري تجديد تعاقده مع فريقه الحالي لمدة موسمين وحتى 2021 المقبل. وذكرت الصحيفة الكينية أن اللاعب سيتقاضى راتبًا شهريا يصل إلى 400 ألف شيلينج "عملة دولة كينيا".

وأضاف كاجيري بعد توقيعه للعقد الجديد مع نادي سيمبا: «أنا سعيد في فريقي الحالى، بسبب مساندات الفريق لي خلال الفترة الأخيرة». واختتم تصريحاته: «كانت هناك الكثير من العروض كانت تأتي إلي مؤخرًا وهو من الأمور الجيدة لأي لاعب، ولكنني لم أفكر بالرحيل عن فريقي خلال فترة الانتقالات الصيفية