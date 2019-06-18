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السيسي: علاقتنا القوية ببيلاروسيا تعكس مستوى التفاهم

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م
السيسي ورئيس بيلاروسيا
السيسي ورئيس بيلاروسيا
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لنظيره البيلاروسى على حسن الضيافة وتنظيم الزيارة، معربا عن أمله في توسيع التعاون المستقبلي بين البلدين، لما فيه الصالح المشترك للبلدين. وقال الرئيس الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البيلاروسي إلكسندر لوكاشينكو، عقب توقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين، إن العلاقات القوية بين مصر وبيلاروسيا تعكس مستوى التفاهم والتعاون بين البلدين. وأضاف: "المباحثات مع رئيس بيلاروسيا، تطرقت إلى تعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة".
وأوضح الرئيس، أنه تم استعراض تعزيز التعاون في مجالات السياحة والطاقة، مؤكدا ضرورة الاستفادة من الفرص الواعدة في مجالات التعاون المختلفة لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات.وتابع: "قمت والرئيس لوكاشينكو بالتباحث حول وضع خطوات ملموسة لدفع هذه العلاقات في مجالاتها المتعددة وخاصة الاقتصادي والتجارى".وأردف: "تبادلت
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مشروع-تخرج-طلبة إعلام-حملة -فيت وركس-

«فيت وركس».. مشروع تخرج لطلبة بكلية إعلام

يسعى الطلاب لتقديم مشروعات تخرج مختلفة عن التي قدمها الذين سبقوهم في الأعوام السابقة، ودائما ما يبحثون عن الأفكار الجديدة، وهو ما دعا مجموعة من الطلبة بكلية الإعلام في جامعة مصر الدولية لاختيار مشروع تخرجهم ليكون حملة توعية عن رياضة «الكروسفيت»، التي يرون أن كثيرين لا يعرفون عنها شيئا، وأن البعض لديهم سوء فهم لمفهوم الكروس فيت في مصر، والتفرقة بينها وبين صالات «الجيم»، لذلك قرروا البدء في حملة «فيت وركس» لتوعية الناس وتصحيح المفاهيم عن رياضة الكروس فيت وتحفيز الناس على المشاركة بها.
سيرجي-راتشكوف-الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي

الاتفاق على تمثيل دبلوماسي مصري «مقيم» في بيلاروسيا

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم الاتفاق خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية لجمهورية بيلاروسيا على إقامة تمثيل دبلوماسي مصري مقيم في بيلاروسيا، وذلك بناء على طلب الجانب البيلاروسي. وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن هذا التمثيل الدبلوماسي المقيم من شأنه أن يعزز العلاقات المتنامية بين مصر وبيلاروسيا. يذكر أن سفير مصر لدى روسيا يقوم في نفس الوقت بتمثيل مصر لدى بيلاروسيا.
ارتفاع-درجات-الحرارة (3)

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. و11 مدينة +40 درجة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
حريق-عقار-دمنهور-لمساكن-الإيواء (4)

نقل متضرري حريق البحيرة لمساكن إيواء.. وإعانة عاجلة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة من مديريتي الإسكان والتضامن الاجتماعي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسكين الأسر المتضررة من قاطني العقار الذى نشب به حريق هائل صباح اليوم، بشارع أبو عبد الله بمدينة دمنهور، والذي أسفر عن إصابة 10 اشخاص، كما أمر بتسكينهم مساكن الإيواء بزهراء الأبعادية وصرف إعانة فورية لهم، موجهًا بحصر خسائر المواطنين المتضررين من الحريق وسرعة صرف التعويضات المناسبة، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولأفراد أسرهم، وسرعة تلقيهم الإسعافات الأولية وصرف العلاج اللازم لهم.
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سيرجي-راتشكوف-الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي

الاتفاق على تمثيل دبلوماسي مصري «مقيم» في بيلاروسيا

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم الاتفاق خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية لجمهورية بيلاروسيا على إقامة تمثيل دبلوماسي مصري مقيم في بيلاروسيا، وذلك بناء على طلب الجانب البيلاروسي. وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن هذا التمثيل الدبلوماسي المقيم من شأنه أن يعزز العلاقات المتنامية بين مصر وبيلاروسيا. يذكر أن سفير مصر لدى روسيا يقوم في نفس الوقت بتمثيل مصر لدى بيلاروسيا.
الرئيس-السيسى-يضع-إكليلاً-من-الزهور على-قبر-الجندي المجهول-بالعاصمة البيلاروسية-مينسك (4)

السيسي يناقش مكافحة الإرهاب مع رئيس وزراء بيلاروسيا

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس وزراء بيلاروسيا اليوم الإثنين وجهات النظر والرؤى فيما يخص مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث أكد أن الإرهاب هو الاٍرهاب وليس له اَي توصيف آخر، مستعرضًا جهود مصر في هذا الإطار على مدار الأعوام الماضية، وأهمية تبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب البيلاروسي لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة على العالم بأسره. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أجرى مباحثات موسعة مع رئيس وزراء بيلاروسيا.
سيرجي-راتشكوف-الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي

سفير بيلاروسيا: لهذه الأسباب.. زيارة السيسي تاريخية

أكد سفير بيلاروسيا بالقاهرة سيرجي راتشكوف، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة "مينسك"، والتي تبدأ اليوم الإثنين، وتستمر ثلاثة أيام، واصفا إياها بـ"التاريخية". وأوضح "راتشكوف" أن الزيارة هي حدث تاريخي في العلاقات المصرية- البيلاروسية، وتأتي تتويجا للعمل الذي تم خلال السنوات القليلة الماضية، ودليلا على الدعم الكبير لعلاقات الصداقة والشراكة بين البلدين. وأشار إلى تطلع بيلاروسيا لزيارة الرئيس السيسي التي تعد الأولى لرئيس مصري لمينسك، حيث يعمل الجانبان على تطوير التعاون الثنائي.
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السيسي يزور معسكر المنتخب الوطني باستاد الدفاع الجوي

زار الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال تدريباته التي يجريها باستاد الدفاع الجوي، استعدادا للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية. وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس التقى أعضاء المنتخب الوطنى المشارك فى بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة لكرة القدم التى ستستضيفها مصر انطلاقا من شهر يونيو الجارى. وأعرب الرئيس خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب فى البطولة، مؤكدا ثقته الكاملة فى إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطنى واللاعبين لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم.
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