السيسي: علاقتنا القوية ببيلاروسيا تعكس مستوى التفاهم

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م

السيسي ورئيس بيلاروسيا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لنظيره البيلاروسى على حسن الضيافة وتنظيم الزيارة، معربا عن أمله في توسيع التعاون المستقبلي بين البلدين، لما فيه الصالح المشترك للبلدين. وقال الرئيس الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البيلاروسي إلكسندر لوكاشينكو، عقب توقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين، إن العلاقات القوية بين مصر وبيلاروسيا تعكس مستوى التفاهم والتعاون بين البلدين. وأضاف: "المباحثات مع رئيس بيلاروسيا، تطرقت إلى تعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة".

وأوضح الرئيس، أنه تم استعراض تعزيز التعاون في مجالات السياحة والطاقة، مؤكدا ضرورة الاستفادة من الفرص الواعدة في مجالات التعاون المختلفة لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات.وتابع: "قمت والرئيس لوكاشينكو بالتباحث حول وضع خطوات ملموسة لدفع هذه العلاقات في مجالاتها المتعددة وخاصة الاقتصادي والتجارى".وأردف: "تبادلت