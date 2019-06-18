جريمة

احذروا البويات.. مداهمة مصنع لإنتاج دهانات «مضروبة»

تحرير:محمد عبدالجليل ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م
مصنع البويات
مصنع البويات
معلومات عن طرح كميات كبيرة من البويات والدهانات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات بالأسواق دفعت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، لتتبع المعلومات والتأكد من صحتها، بقيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع بويات بدائرة قسم شرطة الخليفة "بدون ترخيص" وبمداهمة المكان تم ضبط كميات كبيرة من البويات والدهانات منتهية الصلاحية ومصنعة من خامات رديئة غير مطابقة للمواصفات، مستخدما علامة تجارية غير مسجلة لتحقيق أرباح غير مشروعة. بالقبض على المدير المسئول أقر بنشاط المصنع وترويج منتجات غير مطابقة للمواصفات لتحقيق الأرباح.
البداية كانت ورود معلومات للعميد خالد بدر وكيل إدارة مباحث التموين بالقاهرة، تفيد قيام أحد الأشخاص يقيم بمنطقة الخليفة، بإدارة مصنع بويات بذات المنطقة، بدون الحصول على التراخيص اللازمة، وقيامه بإنتاج دهانات بدون مواصفات وفاسدة، لطرحها في الأسواق وعلى تجار الجملة، بسعر أقل من السوق لسرعة تصريفها. عقب
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سجن

تجديد حبس شاب قتل شقيقيه «التوأم» في الشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة بلبيس الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتجديد حبس شابٍّ في الحادية والعشرين من عمره، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بقتل شقيقَيْه الطفلين «توأم» في العاشرة من عمرهما، بعدما استدرجهما إلى مروى مائي، حيث أنهى حياة الصغيرين بأن كتم أنفاس كلٍّ منهما في «المروى» إذ أغرق رأس الأول وألحق به الثاني وأغرقه هو الآخر، في محاولةٍ منه للتخلص من مكانتهما في قلب والده، ظنًّا بأن الأب يُحبهما أكثر منه.
سيدة-حزينة

صرخة مصرية.. أم تبحث عن أولادها بعد 30 سنة غربة

فتاة ريفية طيبة كأهل القرى تجلس في قريتها وسط الحقول، سماء ملبدة بالغيوم في يوم شتاؤه قارص البرودة، كانت على موعد مع أيام قصمت ظهرها من فرط قسوتها، تتوالى عليها المفاجآت من كل حدب وصوب، لم تتخيل نفسها أنها ستعيش 7 سنوات عجافا ما بين كومة بارود حرب، بينها وبين أهلها أنهار وسفر ومسافات وحروب وقتلى، لم تتوقع يوما أنها ستصبح أمًّا في تلك السن، فرقت بينهم الحرب وقسوة رجل ذاقت على يديه ما لا يستوعبه عقل ولا خطر على قلب بشر، لتعود إلى قريتها تجر أذيال الخيبة لا تملك سوى جواز سفر باهت لونه وصور قديمة لخمسة أطفال، وبضع دينارات، ووجه مشحوب ودموع لا تجف.
محكمة

حبس 3 أشخاص سنة لاغتصاب طفلة وتصويرها عارية بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة ثلاثة عاطلين بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 22790 جنايات منيا القمح لسنة 2014، باستدراج طفلة في السادسة عشرة من عمرها، وهتك عرضها وتصويرها عارية بواسطة هواتف محمولة كانت بحوزتهم، وذلك داخل «غيط بامية» بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
محكمة

المُشدد 6 سنوات لتاجر «بانجو» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل في العقد الثالث من العمر، بالسجن المُشدد لمدة ست سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 3180 جنايات منيا القمح لسنة 2019، بحيازة مجموعة من اللفافات تحتوي على كمية من نبات «البانجو» المُخدر، بقصد الإتجار فيها وترويجها على عملائه بدائرة مركز شرطة منيا القمح.
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جثة

«ملابس داخلية ووسادة».. جثة فتاة تثير الذعر بالمترو

حالة من الذعر سيطرت على المواطنين عقب العثور على جثة فتاة داخل محطة مترو طرة البلد، وشكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث مكبر، كشف تفاصيل جديدة في واقعة الفتاة التي عثر على جثتها داخل محطة مترو طرة البلد، إذ تبين من التحريات الأولية لرجال المباحث أن الجثة لفتاة متسولة، وعثر بجوارها، على شنطة بلاستيكية، بداخلها ملابس داخلية، ووسادة تستخدمها في النوم، داخل المحطة، يوميا، بعد مواعيد غلق المترو اليومية، مشيرين إلى أن الفتاة مجهولة الهوية، وليس لها أهل، وتقوم بالتسول داخل المترو، وعثر بحوزتها على 750 جنيها، وكانت ترتدي حلقا ذهبيا.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

السيطرة على مشاجرة بالخرطوش فى الوايلي

تمكنت مباحث قسم شرطة الوايلى، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على مشاجرة بين عدد من المواطنين، استخدمت خلالها الأسلحة النارية، وضبط طرفيها والسلاح المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيقات.. وتعود الواقعة، إلى تلقى قسم شرطة الوايلى، بلاغا بمشاجرة ومصابين بشارع الشيخ طه بدائرة القسم، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وأمكن تحديد الطرف الأول "عامل كاوتش" 30 سنة، مصاب برش خرطوش بالقدم اليمنى، وشقيقه "عامل" 45 سنة، مصاب برش خرطوش بأجزاء متفرقة من الجسم.
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (5)

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادثين بالقاهرة

لقي عامل مصرعه، وأصيب شخصان آخران، فى حادثين منفصلين بمنطقتي حلوان وآخر أعلى محور جوزيف تيتو بالنزهة، اليوم الثلاثاء، وتوقفت الحركة المرورية ودفعت الإدارة العامة للمرور بخدمات أمنية لإعادة حركة السير، وسحب الكثافات من الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات.. حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور جوزيف تيتو بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
حبس-متهمين-ارشيفية

عامل خردة يسرق 100 ألف جنيه من داخل شركة بعابدين

قررت نيابة عابدين، اليوم الثلاثاء، إحالة عامل إلى محكمة الجنح في اتهامه بسرقة 100 ألف جنيه من داخل شركة، واستلمت النيابة تحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة، وكشفت الملابسات الكاملة لها، وتضمن قرار الإحالة الاعترفات التفصيلية التى أدلى بها عامل الخردة المتهم بالسرقة من داخل شركة في منطقة عابدين، واعترافاته أمام رجال المباحث، وقال المتهم إنه نظرًا لارتباطه بعلاقة عمل مع شركة توريد معدات النظافة، بحكم عمله في الخردة، اختمرت في عقله فكرة سرقة الشركة.
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