احذروا البويات.. مداهمة مصنع لإنتاج دهانات «مضروبة»

تحرير:محمد عبدالجليل ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

مصنع البويات

معلومات عن طرح كميات كبيرة من البويات والدهانات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات بالأسواق دفعت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، لتتبع المعلومات والتأكد من صحتها، بقيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع بويات بدائرة قسم شرطة الخليفة "بدون ترخيص" وبمداهمة المكان تم ضبط كميات كبيرة من البويات والدهانات منتهية الصلاحية ومصنعة من خامات رديئة غير مطابقة للمواصفات، مستخدما علامة تجارية غير مسجلة لتحقيق أرباح غير مشروعة. بالقبض على المدير المسئول أقر بنشاط المصنع وترويج منتجات غير مطابقة للمواصفات لتحقيق الأرباح.

البداية كانت ورود معلومات للعميد خالد بدر وكيل إدارة مباحث التموين بالقاهرة، تفيد قيام أحد الأشخاص يقيم بمنطقة الخليفة، بإدارة مصنع بويات بذات المنطقة، بدون الحصول على التراخيص اللازمة، وقيامه بإنتاج دهانات بدون مواصفات وفاسدة، لطرحها في الأسواق وعلى تجار الجملة، بسعر أقل من السوق لسرعة تصريفها. عقب