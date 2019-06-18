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حوادث الطرق في مصر.. كيف نوقف نزيف الدماء المتكرر؟

22.1 مليار جنيه تكلفة حوادث الطرق في مصر.. تكرار الحوادث يرجع إلى قلة الالتزام بقواعد القيادة وسوء حالة بعض الطرق وقلة الحرص على إجراء الصيانة الدورية للسيارات
تحرير:خالد وربي ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م
حادث السير الأخير بطريق الاوتوستراد
حادث السير الأخير بطريق الاوتوستراد
يفقد سنويا المئات من المواطنين أرواحهم نتيجة أخطاء القيادة على الطرق نتيجة أسباب عديدة منها زيادة السرعة على الطرق واختلال عجلة القيادة وإهمال الصيانة الدورية للسيارات وعدم الالتزام بالقواعد المرورية. وتصل تكلفة حوادث الطرق في مصر وفق آخر إحصاء صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 22.1 مليار جنيه، بينما بلغت التكلفة الخاصة بالإصابات نحو 4.7 مليار جنيه هذا فضلا عن التعويضات المسددة من شركات التأمين والبالغة 2.1 مليار جنيه. وتعد محافظة القاهرة هي أكبر المدن في زيادة نسبة الحوادث وتحتل المرتبة الأولى.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد حوادث السيارات على الطرق في النصف الأول من 2018 بلغ 4426 حادثا مقابل 5836 حادثا في نفس الفترة العام الماضي بنسبة انخفاض قدرها 24.2 بالمئة. وتتكرر حوادث المرور في مصر بسبب قلة الالتزام بقواعد القيادة وسوء حالة بعض الطرق وقلة الحرص على إجراء الصيانة الدورية للسيارات. ويبلغ
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السيسي-مع-رئيس-بيلاروسيا

السيسي يبحث مع رئيس بيلاروسيا مكافحة الاتجار بالبشر

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو بمقر القصر الجمهوري بمينسك، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية لبيلاروسيا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول ملف مكافحة الاتجار في البشر، إذ أشاد الجانبان بالتنسيق القائم في هذا الخصوص بين البلدين في المحافل الدولية للدفع بتلك القضية، وذلك في ظل عضوية مصر وبيلاروسيا في مجموعة الأصدقاء المتحدين ضد الاتجار في البشر داخل الأمم المتحدة.
حرب-الوكالة-داخل-الكنيسة-القبطية

بيان 4 أساقفة ومقال كاهن.. المسكوت عنه في الكنيسة

منذ عدة أشهر نشرت «التحرير»، مجموعة من التقارير عن وجود تحركات لعدد من الأساقفة داخل المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ضد البابا تواضروس، وكان من المفترض أن تنفذ هذه التحركات داخل الاجتماع السنوي للمجمع الذي انتهى بالجلسة الختامية الخميس الماضي، وقتها نفت الكنيسة بشكل رسمي عبر المتحدث الرسمي القس بولس حليم، وكذلك خرج عدد من الأساقفة ينفون، وعبر عن مطالبهم مقال في موقع «أقباط أميركا»، عبر «كاهن نيوجيرسي»، إلى أن خرج بيان الأساقفة الأربعة قبل انعقاد المجمع والمتشابه تماما مع مقال كاهن نيوجيرسي.
ضياء-رشوان

«قنابل موقوتة» على طاولة نقابة الصحفيين

يُسارع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الزمن، للانتهاء من الملفات المطروحة على طاولة النقابة، بعد تشكيل هيئة المكتب، والتي تأخرت قرابة الـ3 أشهر منذ إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي. حيث توجد العديد من القضايا الملحة والعاجلة على جدول أعمال النقابة، بحاجة إلى تدخل سريع وعاجل من أعضاء المجلس بتشكيله الجديد للوصول إلى حلول بشأنها، والتي تراكمت طوال الأشهر القليلة الماضية، بسبب عدم توصل أعضاء المجلس إلى اتفاق فيما بينهم حول تشكيل المقاعد. ويأتي على رأس تلك القضايا التي بدأ أعضاء المجلس في دراستها وفحصها لاتخاذ إجراءات حاسمة بشأنها:
طلاب-الازهر

مادة الصرف تفجر غضب طلاب الثانوية الأزهرية

عبر عدد من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، القسم الأدبى، اليوم الثلاثاء، عن استيائهم الشديد من صعوبة امتحان مادة الصرف، واصفين الامتحان بالصعب وبه الكثير من النقاط التى تحتاج إلى مزيدا من التركيز والوقت، معبرين عن غضبهم من تخصيص ساعتين للامتحان. وتعقد امتحانات الثانوية الأزهرية حتى 29 يونيو الجارى، ويشارك فيها 154 ألف و954 طالب وطالبة بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالب أدبى، و 51887 طالب علمى، وكذلك ما يعادل 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.
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بطالة

حقيقة ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 25%

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، اليوم الخميس، ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول ارتفاع نسبة البطالة بين المصريين إلى 25% في عام 2019، وفقا للإحصائيات الرسمية، موضحا إنه تواصل مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ونفى تلك الأنباء تماما، موضحا أن نسبة البطالة انخفضت في الربع الأول من عام 2019 إلى 8.1%، وهو ما يعتبر أفضل المعدلات خلال 20 عاما، مشددا على أن كل ما ُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب الرأي العام والنيل من جهود الدولة في توفير فرص عمل للشباب.
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