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فيسبوك يطرح «ليبرا»| مستقبل العملات الرقمية إلى أين؟

أعلن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن إصدار عملة رقمية جديدة خاصة بها تعرف باسم «ليبرا»، كما يعتزم البنك المركزي المصري إصدار عملة رقمية مصرية الفترة المقبلة
تحرير:رنا عبد الصادق ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
ليبرا
ليبرا
أعلن مارك زوكربيرج مؤسس الفيسبوك عن طرح العملة الرقمية الجديدة للمنصة رسميا والتى تحمل اسم Libra، وذلك بمشاركة نحو 27 مؤسسة حول العالم. وأكد مارك أن العملة الجديدة ستكون مهمتها إنشاء بنية تحتية مالية عالمية تساعد مليارات الأشخاص حول العالم، خاصة أنها مدعومة بتقنية البلوك تشين، لافتا إلى أن الخطة تستهدف إطلاقها خلال العام المقبل 2020. وأكد مارك أنه سيتم إطلاق شركة فرعية مستقلة تدعى Calibra ستقوم ببناء خدمات تتيح للمستخدم إرسال العملة الرقمية وإنفاقها وحفظها، بدءًا بمحفظة رقمية ستكون متاحة فى واتس آب وماسنجر وكتطبيق مستقل العام المقبل.
  ما العملة الرقمية؟ هي نوع من العملات المتاحة فقط على شكل رقمي، وليس لها وجود مادي مثل الأوراق النقدية، والنقود المعدنية. وتتميز بأن لها خصائص مماثلة للعملات المادية، ولكنها تسمح بالمعاملات الفورية ونقل الملكية بلا حدود. وتشمل العملات الرقمية كلا من العملات الافتراضية، والنقد الإلزامى الرقمى الصادر
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البورصة تخسر 3.3 مليار جنيه في ختام التعاملات

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 757.03 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 14202.86 نقطة ، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29% ليصل لمستوى 604.25نقطة وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1544.13 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 1.41 مليار جنيه من خلال التداول على 96.04مليون سهم.
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أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام حوالي 7 جنيهات، نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، ليصل إلى مستوى 1341 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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تعرف على مفاجآت اورنچ في بطولة كأس الأمم الإفريقية

مع بدء العد التنازلي لانطلاق بطولة كرة القدم الأهم في القارة السمراء في ظل مشاركة 24 منتخبا لأول مرة، أعلنت اورنچ مصر مساهمتها في تعزيز الأجواء الاحتفالية من خلال فعاليات خاصة تقيمها في مناطق تواجد المشجعين في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس وهي المحافظات المستضيفة للبطولة. وتتضمن فعاليات اورنچ داخل مصر العديد من الأنشطة الحصرية في الملاعب من خلال تأسيس والإشراف على منصة للتصوير في محيط الاستادات في كل مباراة بحيث يمكن للمشجعين الاشتراك في مسابقة يومية لـ "أفضل مشجع في المباراة" عن طريق التقاط صور شخصية لهم.
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بعد إطلاقها تجريبيا.. هل تعرف خدمات الدفع المشفرة؟

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استقرار أسعار الدولار اليوم.. ويتراجع في 3 بنوك

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الدولار يواصل تراجعه.. ويسجل 16.80 جنيه

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ارتفع بنسبة 5.7%| الجنيه المصري أفضل العملات في 2019

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