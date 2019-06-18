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القومي للترجمة: جوائز للجميع بمسابقة اللغة الصينية

تحرير:كريم محجوب ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م
أنور مغيث رئيس المركز القومي للترجمة
أنور مغيث رئيس المركز القومي للترجمة
فتح المركز القومي للترجمة، بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، باب التقديم لمسابقة الترجمة عن اللغة الصينية، في جولتها الأولى، وذلك بداية من اليوم الثلاثاء 18 يونيو، ويستمر باب قبول الأعمال مفتوحًا لمدة 3 أشهر، وتم تحديد قيمة الجوائز المقدرة بـ4 جوائز، بحيث يحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 2000 دولار، وتبلغ قيمة الجائزة الثانية للفائز بالمركز الثاني 1000 دولار، وللمركز الثالث مبلغ 500 دولار، أما الجائزة الرابعة خُصصت لكل المشاركين في المسابقة ولم يحالفهم حظ الفوز وتقدر بمبلغ 200 دولار وذلك تحفيزًا لهم.
ويأتي هذا في إطار سعي "القومي للترجمة" برئاسة الدكتور أنور مغيث، لخلق جيل جديد من شباب المترجمين، وتشجيعًا للشباب على الترجمة عن اللغة الصينية التي لا تزال الترجمة عنها محدودة حتى الآن مقارنة بالترجمة إلى اللغات الأخرى، وفق ما ذكر أنور مغيث في بيان له أمس، و أضاف أن هذه الجائزة تم الإعداد لها على مدار
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