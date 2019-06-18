«الفيزا الدوارة».. عامل يستولي على أموال أخيه بالبنك

تحرير:سماح عوض الله ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م

المتهم باختلاس أموال شقيقه

ارتاب موظف أحد البنوك بدائرة قسم باب شرقي بمحافظة الإسكندرية، فى شخص طلب صرف جزء من قيمة شهادة ادخارية قيمتها 175 ألف جنيه، فعلى الرغم من أن بطاقة الرقم القومي المقدمة من صاحب طلب السحب، هى نفسها بطاقة مالك الشهادة الادخارية، فإن موظف البنك لاحظ اختلاف الشكل قليلًا بين صاحب البطاقة وحاملها مقدم الطلب: "شبه بعض لكن مش هو"، وهنا اتخذ موظف البنك الإجراءات باستدعاء رجال الأمن لفحص حالة الاشتباه، وبالفعل تبين أن صاحب الطلب ليس مالك الشهادة الاستثمارية وإنما شقيقه، ليكشف الفحص الدقيق سابقة اختلاسه أموالا من رصيد شقيقه بذات الطريقة.

اعترف المتهم المقبوض عليه، وهو عامل فى مصنع موبيليا، باستيلائه على أموال شقيقه مستغلا الشبه بينهما، وأقر بأن شقيقه كان يمنحه ما يطلبه من أموال، وحينما شعر بنفاد مدخراته قرر إيداعها فى شهادة استثمارية بقيمة 175 ألف جنيه مصري، وحينما فشل عامل الموبيليا في التحصل على أموال إضافية من أخيه قرر سرقتها منتحلًا