جريمة

«الفيزا الدوارة».. عامل يستولي على أموال أخيه بالبنك

تحرير:سماح عوض الله ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م
المتهم باختلاس أموال شقيقه
المتهم باختلاس أموال شقيقه
ارتاب موظف أحد البنوك بدائرة قسم باب شرقي بمحافظة الإسكندرية، فى شخص طلب صرف جزء من قيمة شهادة ادخارية قيمتها 175 ألف جنيه، فعلى الرغم من أن بطاقة الرقم القومي المقدمة من صاحب طلب السحب، هى نفسها بطاقة مالك الشهادة الادخارية، فإن موظف البنك لاحظ اختلاف الشكل قليلًا بين صاحب البطاقة وحاملها مقدم الطلب: "شبه بعض لكن مش هو"، وهنا اتخذ موظف البنك الإجراءات باستدعاء رجال الأمن لفحص حالة الاشتباه، وبالفعل تبين أن صاحب الطلب ليس مالك الشهادة الاستثمارية وإنما شقيقه، ليكشف الفحص الدقيق سابقة اختلاسه أموالا من رصيد شقيقه بذات الطريقة.
اعترف المتهم المقبوض عليه، وهو عامل فى مصنع موبيليا، باستيلائه على أموال شقيقه مستغلا الشبه بينهما، وأقر بأن شقيقه كان يمنحه ما يطلبه من أموال، وحينما شعر بنفاد مدخراته قرر إيداعها فى شهادة استثمارية بقيمة 175 ألف جنيه مصري، وحينما فشل عامل الموبيليا في التحصل على أموال إضافية من أخيه قرر سرقتها منتحلًا
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محكمة

النيابة تطلب إخطار وفاة مرسي بقضية التخابر وتؤجلها

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" إلى جلسة 29 يونيو الجاري، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، وذلك بعد تعذر إحضار المتهمين من محبسهم إلى مقر المحكمة بجلسة اليوم، وكلفت المحكمة النيابة العامة بتقديم ما يفيد وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ويحاكم المتهمون فى تلك القضية باتهامات التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
ندم

أم أدم للقاضي: «مدمن وبيصرف علينا من تجارة المخدرات»

بوجه شاحب يكتسيه القلق، وملامح يظهر عليها الحزن، دخلت السيدة الثلاثينية بخطوات مهتزة، محكمة الأسرة بزنانيري، وجلست على أريكة خشبية رابضة فى ركن مُعتَم، صامتة لاتحرك ساكنا، وكأنها تمثالا من حجر منحوت على قسمات وجهه علامات الوجوم واليأس، وعندما جاء وقت نظر دعوتها، وقفت أمام القاضي مطأطئة الرأس، وترتسم على وجهها الخمرى علامات الندم والبؤس، ويعلو شفتيها الرقيقتين ابتسامة تخفى وراءها حزنا دفينًا، بعد أن عانت لسنوات طويلة من إعتداء زوجها عليها، بسبب اكتشافها أن زوجها تاجر مخدرات وينفق عليها وعلى أولادها من الحرام.
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انتشار قوات تأمين فعاليات كأس الأمم الإفريقية (صور)

واصلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ الخطط الأمنية الشاملة، التى تستهدف تأمين كافة فعاليات بطولة كأس الأمم الإفرييقة التي ستقام في مصر بداية من 21 يونيو الجاري، من خلال تعيين الارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة والاستادات والشوارع المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل، وتعيين الخدمات المرورية التى تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الملاعب، تكثيف الدوريات الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام بالإضافة إلى الارتكازات والخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية والأثرية.
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ليلة دم.. شهود يروون مشاهد جريمة الرعب بالسلام (صور)

"محمد فاضل" شاب في مقتبل العمر، يعمل في مهن بسيطة مثل (جمع الكرتون، شيّال، الخُردة)، بسبب حظه القليل من التعليم؛ إذ لم يكمل تعليمه بعد انفصال والديه، وزواج كل منهما واستقلاله بحياته، بينما انتقل "محمد" وهو صغير في السن للعيش مع عمته بمساكن الإيواء بمنطقة النهضة في حي السلام.. تربّى مثل اليتيم بعد أن ترعرع بعيداً عن أبيه ووالدته، حظي بحب المقربين منه بسبب جدعنته وشهامته الملحوظة ودفاعه المتكرر عن الضعفاء، حتى أنه لقى حتفه وتم التمثيل بجثته (قُطعت أذنيه وقدميه) بسبب دفاعه عن سيدة قعيدة لا يعرفها.
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المتهم-بالتزوير

«ماركات مزورة».. مداهمة مطبعتين بعابدين والموسكي

نجحت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، فى الإيقاع بمالكي مطبعتين دون تراخيص، يستغلها صاحباها فى تقليد المطبوعات والعلامات التجارية "الماركات" بدون تصريح من الجهات المختصة، وذلك يقصد استخدامها على منتجات مغشوشة بنفس شعار المنتجات المتعارف عليها، وهو ما يضر بالصحة العامة للمواطنين علاوة على إدخال الغش والتدليس عليهم، وضبطت قوات الأمن داخل المطبعة الأولى 18 صف ورق كارتون مدونا عليها أسماء منتجات وشركات مختلفة كما ضبطت كميات هائلة من مطبوعات مماثلة بالمطبعة الثانية بمنطقة الموسكي.
سرقة

مفاجأة في تحقيقات سرقة خزينة شركة مقاولات

رجال المباحث بالقاهرة تمكنوا من كشف غموض سرقة خزينة من داخل شركة مقاولات بدائرة قسم شرطة بدر، إذ تبين أن موظفين بالشركة استعانا بثالث، وتحصلا على نسخة من مفتاح الشركة، منحاه لشريكهما الذى دخل مقر العمل وسرق الخزينة، وأخذها إلى منزله ليفتحها المتهمون ويستولوا على ما بها من أموال قدرها 240 ألف جنيه، ونجحت القوات فى التوصل إلى المتهمين الثلاثة من خلال رصد دخول ثالثهم عبر كاميرات المراقبة، واستبيان دخوله بمفتاح وليس بأسلوب كسر الباب، وبالتحرى والتفتيش اتضحت صلته بشريكيه العاملين بالشركة.
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«ذبح وطعن وقتل».. يوم الجرائم بالقاهرة والمحافظات

شهدت القاهرة وعدد من المحافظات، اليوم السبت، جرائم قتل بشعة تنوعت ما بين جرائم أسرية وجرائم بسبب خلافات مادية، ففي محافظة الشرقية أقدمت طالبة تبلغ من العمر 17 عاماً، على ذبح شقيقتيها مما أسفر عن مصرع إحداهن، وتبين أنها ارتكبت جريمتها خوفًا من قيام شقيقتيها بإبلاغ والدتها بعلاقتها الآثمة مع أحد شباب المنطقة، وعقب مطالبة المجني عليهما لشقيقتهما بقطع علاقتها بالشاب وتهديدها بفضحها، تم ضبط المتهمة وباشرت النيابة العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، التحقيق تحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب.
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مصرع طفل دهسه «توك توك» أمام منزله بالبدرشين

تكثف قوات المباحث بالبدرشين جهودها، للقبض على سائق «توك توك» كان يقود دراجته النارية بسرعة كبيرة بدائرة قسم شرطة البدرشين، وصدم طفلا كان يلهو فى الشارع أمام منزله، يبلغ من العمر 3 سنوات، وتسبب فى مصرعه على الفور، وفر السائق هاربًا خوفًا من فتك الأهالي به، بينما صرحت النيابة العامة بدفن جثمان الطفل، مع طلب تحريات رجال المباحث للتحقق من وفاته على النحو الوارد فى محضر الشرطة، دون شبهة فى جريمة جنائية. تلقى ضباط مباحث قسم شرطة البدرشين إشارة من المستشفى تفيد وصول طفل، 3 سنوات، جثة هامدة وبه إصابات ظاهرية.
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