مدرب الكونغو الديمقراطية.. قاهر الأندية المصرية

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م

مدرب الكونغو الديمقراطية

"فرصتنا كبيرة في الصعود وأعتقد أننا سنذهب بعيدًا"، كانت تلك كلمات فلوران إيبينجي، مدرب الكونغو الديمقراطية، في حواره مع موقع الاتحاد الإفريقي بخصوص مشاركته في كأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق بعد أيام قليلة في مصر، حيث يقع في المجموعة إلى جانب المنتخب الوطني وأوغندا وزيمبابوي، ويأمل إيبينجي في إعادة الكونغو إلى منصات التتويج من جديد، خاصة أن الكونغو سبق وأن توجت بلقب كأس الأمم الإفريقية مرتين من قبل في أثيوبيا 1968 وفي مصر بالذات عام 1974، وهو الأمر الذي يسعى لتكراره الشهر الجاري، خاصة أنه قاد الكونغو لاقتناص المركز الثالث في كان 2015.

ويملك إيبينجي خبرة كبيرة في المنافسات القارية بفضل قيادته لفريق فيتا كلوب الكونغولي، حيث وصل مع فيتا كلوب إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في عام 2014 وفي تلك البطولة تغلب على الزمالك ذهابًأ وإيابًا في دور المجموعات، قبل الخسارة أمام وفاق سطيف الجزائري في المباراة النهائية كما وصل إلى نهائي الكونفدرالية