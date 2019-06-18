ننشر تفاصيل حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م

قرعة كأس الأمم

وضعت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا اللمسات الأخيرة على حفل افتتاح البطولة المقرر لها مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة، وكشفت اللجنة أن الحفل سيستغرق نحو 17 دقيقة تقريبا، وسيتضمن أغنية بثلاث لغات يشارك فيها المطرب حكيم ومعه مطرب سنغالى وآخر نيجيرى، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الاستعراضية المجهزة للحفل تدور حول رموز الحضارة المصرية والحضارات الإفريقية، وتبرز فكرة أن المستقبل لإفريقيا، وتابع أن أبواب الاستاد سيتم غلقها فى السادسة مساء، وسينطلق الحفل الفنى فى تمام الثامنة مساء، على أن تنطلق مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوى فى العاشرة مساء.

من جانبها حرصت وزارة الطيران المدنى على تخصيص صالة فى مطار القاهرة، خاصة ببطولة كأس الأمم، قامت بتزيينها بأعلام جميع المنتخبات المشاركة فى البطولة. كما قامت وزارة الطيران المدنى بوضع مجسم على هيئة استاد كرة قدم، علاوة على وجود "توت" التميمة الخاصة بالبطولة، وكذلك بعض الملصقات الدعائية التى تشجع الجماهير