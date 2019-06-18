رياضة

ننشر تفاصيل حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م
قرعة كأس الأمم
قرعة كأس الأمم
وضعت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا اللمسات الأخيرة على حفل افتتاح البطولة المقرر لها مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة، وكشفت اللجنة أن الحفل سيستغرق نحو 17 دقيقة تقريبا، وسيتضمن أغنية بثلاث لغات يشارك فيها المطرب حكيم ومعه مطرب سنغالى وآخر نيجيرى، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الاستعراضية المجهزة للحفل تدور حول رموز الحضارة المصرية والحضارات الإفريقية، وتبرز فكرة أن المستقبل لإفريقيا، وتابع أن أبواب الاستاد سيتم غلقها فى السادسة مساء، وسينطلق الحفل الفنى فى تمام الثامنة مساء، على أن تنطلق مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوى فى العاشرة مساء.
من جانبها حرصت وزارة الطيران المدنى على تخصيص صالة فى مطار القاهرة، خاصة ببطولة كأس الأمم، قامت بتزيينها بأعلام جميع المنتخبات المشاركة فى البطولة. كما قامت وزارة الطيران المدنى بوضع مجسم على هيئة استاد كرة قدم، علاوة على وجود "توت" التميمة الخاصة بالبطولة، وكذلك بعض الملصقات الدعائية التى تشجع الجماهير
اقرأ المزيد
ميشيل-بلاتيني (3)

اللعبة القبيحة.. قصة بلاتيني الكاملة مع مونديال قطر

اعتقل الفرنسي ميشيل بلاتيني من قبل مكتب مكافحة الفساد في فرنسا، كجزء من التحقيقات المتعلقة بشأن فساد في عملية التصويت لاستضافة قطر لمونديال 2022، وانتخب بلاتيني البالغ من العمر 63 عامًا رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2007، وبقي في منصبه حتى عام 2015، قبل أن يتم إيقافه من قبل لجنة الأخلاقيات في الفيفا بسبب الكثير من المخالفات، واختيرت قطر لتنظيم كأس العالم 2022 في عام 2010، ومنذ ذلك الحين تحاط بها الكثير من الشبهات في عملية التصويت التي منحتها ذلك الشرف.
فرحة-لعيبة-النادى-الاهلى (2)

الجبلاية ترشح الأهلي والزمالك للمشاركة بدوري الأبطال

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، ترشيح الزمالك والأهلي للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وبيراميدز والمصري بالكونفيدرالية، وقال مصدر داخل الجبلاية، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الاتحاد سيرسل خلال ساعات خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بهذا المعنى، ليسدل الستار على أزمة الفرق التي ستشارك في بطولات إفريقيا، ومن المنتظر أن تنتهي مسابقة الدوري العام يوم 30 يوليو المقبل بمباراة الأهلي والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.
ميشيل-بلاتيني (2)

أول تعليق من الفيفا بعد القبض على بلاتيني

أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قلقه من إلقاء القبض على رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، ميشيل بلاتيني في فرنسا صباح اليوم الثلاثاء، للتحقيق معه بشأن حصوله على رشاوى لتسهيل فوز قطر بشرف تنظيم مونديال قطر 2022، وأوضح الفيفا أنه علم بإلقاء القبض على بلاتيني، ولكنه لا يملك التفاصيل الكاملة الخاصة بالتحقيقات الفرنسية، كما أعرب الفيفا أيضًا عن التزامه بالتعاون في التحقيقات، خاصة أن بلاتيني كان نائبًا سابقًا لرئيس الفيفا، وامتلك حق التصويت في اختيار البلد المضيف لمونديال 2022.
اقرأ المزيد من الأخبار
امم-افريقيا‎

بطل «كان».. الأرض تبتسم للفراعنة وميلا الأفضل

استضافت مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1986 وهي المرة الثالثة التي تقام فيها البطولة على أرض الكنانة بعد بطولتي 1959 و1974، وشهدت هذه النسخة من البطولة مشاركة 8 منتخبات، تم تقسيمها على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات، مصر (البلد المضيف) - السنغال - ساحل العاج - موزمبيق، وأقيمت مباريات هذه المجموعة على استاد القاهرةن بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات، الكاميرونن الجزائر، المغرب، زامبيا، وأقيمت مباريات هذه المجموعة على استاد الإسكندرية.
قرار-الكاف

الكاف يعلن تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل. وضمت لجنة الانضباط 5 أعضاء برئاسة الجنوب إفريقي رايموند هاك، وعضوية كل من كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، وياسين عثمان من جيبوتي، وراؤول رومانيان من مدغشقر، ويوسف علي من جزر القمر، بينما تضم لجنة الاستئناف 3 أعضاء برئاسة النيجيري عبدالحكيم عثمان مصطفى، وعضوية أندي كورامي من ليبيريا وبهاي مصطفى من موريشيوس.
كأس-الأمم ‎

على رأسهم كلود لو روا.. مدربون صنعتهم كأس الأمم

تحتضن مصر النسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية في الفترة ما بين يومي 21 يونيو الجاري و19 يوليو المقبل، ليعود الكان إلى أرض الفراعنة من جديد بعدما استضافته مصر 4 مرات من قبل، وانطلقت البطولة للمرة الأولى في السودان في عام 1957، ومنذ ذلك الحين شارك فيها العديد من الأساطير الإفريقية من رابح ماجر، وروجيه ميلا، وعبيدي بيليه، وغيرهم من الأسماء التاريخية الذين تركوا إرثا كرويا لا يمكن نسيانه، وبفضل هؤلاء الأساطير ومنتخبات بلادهم، كتب بعض المدربين أسماءهم بحروف من نور في سجلات كأس الأمم.
محمد-فضل

محمد فضل: لم أطلب من الدولة أي أموال.. ودوري فني فقط

كشف محمد فضل مدير اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2019، عن أنه سيتم بث مباريات البطولة داخل مراكز الشباب والتجمعات المختلفة دون أي مشكلات، وقال فضل في تصريحات صحفية: "قمت باختيار 6 أشخاص صغار السن، لديهم نفس الطموح، فضمن أهدافي في البطولة أن تخرج لمصر كوادر شبابية تستطيع بعد البطولة أن تدير أي حدث، بجانب وجود شباب آخر يستطيع العمل دون خوف، وكان من أهدافي أيضا عمل مناطق للمشجعين، لكن في النهاية هناك حقوق، نمتلك حق إقامة منطقتين للمشجعين، واحدة في الساحل الشمالي والأخرى في القاهرة، ولا يمكن لنا تجاوز حقوق الرعاية".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org