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رئيس الأركان يبحث مع نظيره الياباني ملفات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي

تحرير:أميرة إبراهيم ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
رئيس الأركان مع نظيره الياباني
رئيس الأركان مع نظيره الياباني
التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول كوجى يامازاكى رئيس هيئة الأركان لقوات الدفاع الذاتى اليابانية والوفد المرافق له الذي يزور مصر فى زيارة تستغرق عدة أيام
تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من أحداث ومتغيرات تلقي بظلالها على الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى، وكذا بحث سبل زيادة أوجه التعاون العسكري في العديد من المجالات الدفاعية والأمنية والتدريبات المشتركة بما يدعم علاقات الشراكة والتعاون المصري
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مسار

النادي الإعلامي يطلق «مسار» أول منصة تدريب رقمي

أعلن النادي الإعلامي، اليوم الثلاثاء، إطلاق منصة "مسار" للتعليم الإلكتروني الأحد المقبل 23 يونيو 2019. "مسار" منصة رقمية تستخدم أحدث تقنيات ومنهجيات التعليم الإلكتروني عن بعد عبر الإنترنت، ومخصصة للصحفيين والإعلاميين المصريين، حيث تستهدف تطوير مهاراتهم ومعارفهم المهنية.
احمد-حسام-ميدو (1)

الأعلى للإعلام: 3 عقوبات تنتظر ميدو حال ثبوت الاتهامات

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جلسة للتحقيق ظهر غد "الأربعاء"، مع لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام الشهير بـ"ميدو"، لسؤاله بشأن المنسوب إليه على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من محتوى يثير الفتن بين الجماهير، وما نشر بالصفحة المنسوبة للاعب السابق من شأنه إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية، وخاصة جماهير كرة القدم، وكذلك ما نشر على الصفحة المنسوبة للاعب من مواد تحمل سبًّا وقذفًا وتتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع.
اسماعيل-عبد-الحميد-طه-محافظ-كفر-الشيخ

بعد 500 طلب.. منع التحويل لأداء امتحانات ثانوي ببيلا

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، وقف جميع تحويلات الطلاب من داخل المحافظة أو خارجها إلى إدارة بيلا التعليمية بداية من الصف الثالث الإعدادي إلى الصف الثالث الثانوي، دون أي استثناءات، وذلك بعد تكرار وقائع الغش والشغب داخل لجان الثانوية العامة خلال هذا العام والأعوام الماضية. وأشار المحافظ إلى أنه تلاحظ كثرة تقديم طلبات التحويل للصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي من داخل المحافظة أو خارجها، إلى إدارة بيلا التعليمية في الأعوام السابقة.
وزيرة-الصحة-هالة-زايد- (1)

"مشروع التأمين الصحي" أطاح بوزير ويهدد الآخر

في ديسمبر عام 2017، وافق مجلس النواب على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بشكل نهائي، على أن يطبق المشروع في كل محافظات الجمهورية على 6 مراحل، يتم الانتهاء من تنفيذه على مستوى الجمهورية بحلول عام 2032. في اليوم التالي لإقرار المشروع أعلنت وزارة الصحة خطتها لتنفيذ القانون ابتداء بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء فى الفترة من 2018 وحتى 2020، كمرحلة أولى، وفي الأقصر ومطروح والبحر الأحمر وقنا وأسوان فى الفترة من 2021 وحتى 2023، كمرحلة ثانية.
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الفريق-أول-محمد-زكى-القائد-العام-للقوات-المسلحة-وزير-الدفاع-والإنتاج-الحربى

قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة

مبكرا وقبل أن تبدأ الجامعات تنسيق قبول الطلاب الجدد، بدأت المؤسسة التعليمية العسكرية أولى مراحل التنسيق العسكري للمعاهد الطبية، حيث صدق وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، على قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة (ذكور - إناث) من الحاصلين على الثانوية العامة (علمى علوم) أو الأزهرية (علمى) خريجى العام الدراسى 2017/ 2018 2018/2019، وذلك بالمعهد الصحى ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحى إناث بأحمد جلال.
مصر وتوجو في تدريب مشترك بقاعدة محمد نجيب لمكافحة الاٍرهاب (1)

في قاعدة محمد نجيب.. مصر وتوجو في تدريب مشترك لمكافحة الإرهاب

دعما للأمن الإفريقي في مواجهة المخاطر التي تهدد استقرار دول القارة واصلت عناصر من القوات المسلحة لكل من مصر وتوجو، تنفيذ التدريب المشترك لدول تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، وذلك ضمن المجموعة الثانية للتدريب، وبمشاركة القوات الخاصة لكلا البلدين بنطاق قاعدة محمد نجيب العسكرية.
الفريق-أول -محمد زكى-القائد-العام للقوات-المسلحة

وزير الدفاع في زيارة رسمية لفرنسا

التعاون الثنائي وتطورات الشرق الأوسط أهم الملفات
طارق-شوقي-وزير-التربية-والتعليم (1)

طوارئ وجيش وشرطة.. التعليم تتأهب لامتحانات الثانوية العامة

تحت حراسة الجيش والشرطة، يؤدي 659 ألفا و253 طالبا وطالبة بالثانوية العامة امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، بعد غد السبت، داخل 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. وأعلنت وزارة التربية والتعليم حالة الطوارئ، حيث بدأت اليوم اجتماعات مكثفة لمسؤولي الامتحانات مع مديري المديريات التعليمية ورؤساء اللجان. فضلا عن بدء أعمال غرفة العمليات الرئيسية التي شكلتها الوزارة، تحت الإشراف المباشر من خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة.
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