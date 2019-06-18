رئيس الأركان يبحث مع نظيره الياباني ملفات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي

تحرير:أميرة إبراهيم ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

رئيس الأركان مع نظيره الياباني

التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول كوجى يامازاكى رئيس هيئة الأركان لقوات الدفاع الذاتى اليابانية والوفد المرافق له الذي يزور مصر فى زيارة تستغرق عدة أيام

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من أحداث ومتغيرات تلقي بظلالها على الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى، وكذا بحث سبل زيادة أوجه التعاون العسكري في العديد من المجالات الدفاعية والأمنية والتدريبات المشتركة بما يدعم علاقات الشراكة والتعاون المصري

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من أحداث ومتغيرات تلقي بظلالها على الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى، وكذا بحث سبل زيادة أوجه التعاون العسكري في العديد من المجالات الدفاعية والأمنية والتدريبات المشتركة بما يدعم علاقات الشراكة والتعاون المصري اليابانى.



وأكد الفريق أول كوجى يامازاكى أهمية التعاون العسكرى مع مصر لما لها من ثقل استراتيجى فى تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وأكد أيضا عمق تقديره وبالغ ثقته فى القوات المسلحة المصرية التى كان لها دور عظيم فى تحقيق الأمن والاستقرار فى سيناء، مما دعا الحكومة اليابانية للمشاركة فى القوة متعددة الجنسيات.



وخلال اللقاء الذي حضره عدد من كبار قادة القوات المسلحة والسفير اليابانى بالقاهرة أكد الفريق فريد على عمق الروابط الراسخة التي تجمع البلدين، معربا عن تطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.



