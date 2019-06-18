حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

حرب التخفيضات| هيونداي تلجأ للتخفيضات للمرة الثانية

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء والتجار.. وكانت الشركة الكورية هيونداي آخر الشركات التي قدمت تخفيضات
تحرير:كريم ربيع ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
هيونداي توسان
هيونداي توسان
قررت الشركة الكورية «هيونداي» في مصر تخفيض أسعار عدد من سياراتها المستوردة والمجمعة محلياً، وقد أعلن وكيل العملاق الكوري، تخفيض أسعار طرازات توسان وإلنترا HD المجمعة محلياً، وحصلت إلنترا HD على خصم 15 ألف جنيه تخفيض سعري، كما حصلت هيونداي توسان الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات على تخفيض وصل إلى 25 ألف جنيه على جميع الفئات. وأجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمئة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.
توسان حصلت السيارة الرياضية الخدمية الكروس أوفر الأكثر مبيعاً في مصر بفئتها «توسان» والمصنعة في أوروبا، بقيمة بلغت 25100 جنيه على فئاتها العشرة، ليصل مجموع التخفيضات التي حصلت عليها السيارة عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ إلى 68.100 جنيه، بدأ بـ33000 جنيه في يناير، ثم التخفيض
اقرأ المزيد
IMPRESSIVE BMW 7 SERIES LCD KEY

«لو هتركبها استحمل».. ماركات سيارات تصليحها مكلف

على الرغم من الإمكانات الكبيرة التي تسعى الشركات العالمية لتوفيرها في السيارات الجديدة، فإنها أيضًا قد تكون مكلفة على مستوى تكلفة الإصلاح بشكل سنوي، وهو الأمر الذي قد يكلف ملاك هذه الماركات أموالا طائلة للحفاظ عليها بكفاءة عالية. وتظل تلك المشكلة تهدد الماركات التي تعاني من تلك السمعة، حتى وإن كانت سياراتها تتمتع بالعديد من الإمكانات الفنية العالية والتكنولوجيا المتطورة على مستوى القدرات الخاصة بالمحرك، أو حتى المزايا الفاخرة التي تراهن عليها تلك الشركات في سياراتها بشكل رئيس.
تويوتا كامري )

هذه السيارات الأكثر توفيرًا في استهلاك الوقود

تراهن دومًا العديد من الشركات العالمية على الإمكانيات الواسعة والتكنولوجيا الخاصة في السيارات التي تنتجها بالأسواق العالمية، إلا أن استهلاك الوقود والمستويات الاقتصادية التي قد تقدمها الموديلات المختلفة من بين أهم الأمور التي يرغب بها جمهور السيارات بشكل أساسي. وتحاول العشرات من الشركات المنافسة من خلال جعل موديلاتها اقتصادية في استهلاك الوقود، وهو الأمر الذي يجتذب فئات جماهيرية مختلفة في الأسواق العالمية، وبالأخص البلدان التي تعاني فقرًا أو سوء الأحوال الاقتصادية، وهو الأمر الذي يجعلهم يقبلون على شرائها.
بيجو 3008 موديل 2019

بسبب الدولار| بيجو وزوتي تخفضان أسعار سيارتهما

أعلنت شركتا بيجو الفرنسية وزوتي الصينية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من طرازاتهما في السوق المحلية، وأرجعتا السبب في هذا التخفيض السعري إلى انخفاض سعر صرف العملة الخضراء (الدولار) أمام الجنيه، وحصلت طرازات بيجو 301، و3008، وزوتي Z100، Z300، وZ560 على تخفيضات سعرية مختلفة، فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org