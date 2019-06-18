حرب التخفيضات| هيونداي تلجأ للتخفيضات للمرة الثانية

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء والتجار.. وكانت الشركة الكورية هيونداي آخر الشركات التي قدمت تخفيضات

تحرير:كريم ربيع ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

هيونداي توسان

قررت الشركة الكورية «هيونداي» في مصر تخفيض أسعار عدد من سياراتها المستوردة والمجمعة محلياً، وقد أعلن وكيل العملاق الكوري، تخفيض أسعار طرازات توسان وإلنترا HD المجمعة محلياً، وحصلت إلنترا HD على خصم 15 ألف جنيه تخفيض سعري، كما حصلت هيونداي توسان الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات على تخفيض وصل إلى 25 ألف جنيه على جميع الفئات. وأجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمئة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.

توسان حصلت السيارة الرياضية الخدمية الكروس أوفر الأكثر مبيعاً في مصر بفئتها «توسان» والمصنعة في أوروبا، بقيمة بلغت 25100 جنيه على فئاتها العشرة، ليصل مجموع التخفيضات التي حصلت عليها السيارة عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ إلى 68.100 جنيه، بدأ بـ33000 جنيه في يناير، ثم التخفيض