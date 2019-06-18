حرب التخفيضات| هيونداي تلجأ للتخفيضات للمرة الثانية

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء والتجار.. وكانت الشركة الكورية هيونداي آخر الشركات التي قدمت تخفيضات
قررت الشركة الكورية «هيونداي» في مصر تخفيض أسعار عدد من سياراتها المستوردة والمجمعة محلياً، وقد أعلن وكيل العملاق الكوري، تخفيض أسعار طرازات توسان وإلنترا HD المجمعة محلياً، وحصلت إلنترا HD على خصم 15 ألف جنيه تخفيض سعري، كما حصلت هيونداي توسان الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات على تخفيض وصل إلى 25 ألف جنيه على جميع الفئات. وأجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمئة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.
توسان
حصلت السيارة الرياضية الخدمية الكروس أوفر الأكثر مبيعاً في مصر بفئتها «توسان» والمصنعة في أوروبا، بقيمة بلغت 25100 جنيه على فئاتها العشرة، ليصل مجموع التخفيضات التي حصلت عليها السيارة عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ إلى 68.100 جنيه، بدأ بـ33000 جنيه في يناير، ثم التخفيض
توسان
حصلت السيارة الرياضية الخدمية الكروس أوفر الأكثر مبيعاً في مصر بفئتها «توسان» والمصنعة في أوروبا، بقيمة بلغت 25100 جنيه على فئاتها العشرة، ليصل مجموع التخفيضات التي حصلت عليها السيارة عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ إلى 68.100 جنيه، بدأ بـ33000 جنيه في يناير، ثم التخفيض الحالي في يونيو.
وتصدرت سيارة هيونداي توسان مبيعات السيارات ذات المنشأ الأوروبي رغم كونها سيارة كورية في الأصل، في الربع الأول من هذا العام، بـ1663 وحدة مباعة، ويقدم وكيل هيونداي بمصر 5 فئات للسيارة مختلفة التجهيزات وجميعها مزود بمحرك 4 سلندرات، سعة 1600 سي سي وبقوة 130 حصانا باستثناء الفئة الأعلى منها ويبلغ قوة المحرك 175 حصانا.
كما تتوفر السيارة الجديدة بنسخة دفع رباعي، مزودة بشاحن تيربو ويبلغ قوة محركها 175 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة، وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.
وبالنسبة للأسعار الجديدة بعد التخفيضات، فجاءت كالتالي:
الفئة GL بسعر 419.900 ألف بدلاً من 445 ألف جنيه.
الفئة GLS بسعر 444.900 ألف بدلاً من 470 ألف جنيه.
الفئة GLS Plus بسعر 469.900 ألف بدلاً من 495 ألف جنيه.
الفئة GLS Fully Loaded بسعر 524.900 ألف بدلاً من 550 ألف.
الفئة GLS Fully Loaded Red Pack بسعر 529.900 ألف بدلاً من 555 ألف جنيه.
أما هيونداي توسان تيربو فجاءت:
الفئة «ميد لاين» بسعر 473.900 ألف بدلاً من 499 ألف جنيه.
فئة التوب لاين بسعر 544.900 ألف بدلاً من 570 ألف جنيه.
توب لاين «Red Pack» بسعر 549.900 ألف بدلاً من 575 ألف جنيه.
الفئة ليميتد بسعر 594.900 ألف بدلاً من 620 ألف جنيه.
ليميتد «Red Pack» بسعر 599.900 ألف بدلاً من 625 ألف جنيه.
النترا HD
استفادت سيارة العملاق الكوري هيونداي السيدان المجمعة محلياً «إلنترا أتش دي»، من التخفيضات السعرية بقيمة 15.000 جنيه على جميع فئاتها، ليصل مجموع التخفيضات منذ يناير إلى 30 ألف جنيه على جميع الفئات، وهي السيدان الأكثر مبيعاً لدى هيونداي في مصر، كما أنها تحتل المرتبة السابعة مبيعاً في مصر منذ بداية العام.
وتعتمد السيارة على محرك بسعة 1600 سى سى، قادر على انتاج 121 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 189 كيلو في الساعة، يمكنها التسارع من صفر إلى 100 كيلو خلال 10.4 ثانية، وتستهلك 7.4 لتر لكل 10 كيلومتر.
وفيما يخص الأسعار الجديدة لالنترا HD 2019، فهي كالتالي:
الفئة GL بسعر 233.900 ألف بدلاً من 248.900 ألف جنيه.
الفئة GL فاميه بسعر 234.900 ألف بدلاً من 249.900 ألف جنيه.
الفئة GL SR بسعر 240.900 ألف بدلاً من 255.900 ألف جنيه.
الفئة GL SR فاميه بسعر 241.900 ألف بدلاً من 256.900 ألف جنيه.
الفئة GL SR فاميه مع عجلات الومنيوم بسعر247.900 ألف بدلاً من 262.900 ألف جنيه.
الفئة GL DAB ABS بسعر 251.900 ألف جنيه بدلاً من 266.900 ألف جنيه.
الفئة GL DAB ABS فاميه بسعر 252.900 ألف بدلاً من 267.900 ألف جنيه.
فئة هاي لاين بسعر 261.900 ألف بدلاً من 276.900 ألف جنيه.
هاي لاين فاميه بسعر 262.900 ألف بدلاً من 277.900 ألف جنيه.