السعودية تدعو لحماية حركة الملاحة بـ«إجراءات حازمة»

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م

مجلس الوزراء السعودي - أرشيفية

دعا مجلس الوزراء السعودي، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته المشتركة واتخاذ إجراءات حازمة لتأمين حركة النقل في الممرات المائية في المنطقة تحسبا للتداعيات الخطيرة لمثل تلك الحوادث على أسواق الطاقة وخطرها على الاقتصاد العالمي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس". واستنكر المجلس، في جلسته اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان "جميع الأعمال العدائية والإرهابية التي تهدد حرية الملاحة وأمن الإمدادات النفطية وسلامة البيئة، ومنها الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له ناقلتان في خليج عمان".

كما استنكر الهجومين الإرهابيين في مدينة طرابلس اللبنانية ومدينة العريش في مصر، والتفجيرات الإرهابية في العاصمة الصومالية وشمال شرق كينيا، وشمال شرق نيجيريا وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب جمهوريات لبنان ومصر والصومال ونيجيريا وكينيا، مجدداً وقوف المملكة وتضامنها مع الدول الشقيقة والصديقة