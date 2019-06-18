سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

السعودية تدعو لحماية حركة الملاحة بـ«إجراءات حازمة»

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م
مجلس الوزراء السعودي - أرشيفية
مجلس الوزراء السعودي - أرشيفية
دعا مجلس الوزراء السعودي، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته المشتركة واتخاذ إجراءات حازمة لتأمين حركة النقل في الممرات المائية في المنطقة تحسبا للتداعيات الخطيرة لمثل تلك الحوادث على أسواق الطاقة وخطرها على الاقتصاد العالمي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس". واستنكر المجلس، في جلسته اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان "جميع الأعمال العدائية والإرهابية التي تهدد حرية الملاحة وأمن الإمدادات النفطية وسلامة البيئة، ومنها الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له ناقلتان في خليج عمان".
كما استنكر الهجومين الإرهابيين في مدينة طرابلس اللبنانية ومدينة العريش في مصر، والتفجيرات الإرهابية في العاصمة الصومالية وشمال شرق كينيا، وشمال شرق نيجيريا وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب جمهوريات لبنان ومصر والصومال ونيجيريا وكينيا، مجدداً وقوف المملكة وتضامنها مع الدول الشقيقة والصديقة
اقرأ المزيد
عادل-عبد-المهدي

«الوزارات الشاغرة» تضع حكومة العراق على حافة الهاوية

7 أشهر هو عمر الحكومة العراقية الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي، ورغم أن تلك الحكومة جاءت بعد مخاض عسير إلا أن حقائبها الوزارية لم تكتمل بعد، فلا تزال 4 وزارات تدار بالوكالة وهي الدفاع والداخلية والعدل والتربية. فنتيجة استمرار الخلافات وتمسك كل طرف بمرشحه للحقائب الوزارية الشاغرة، فضلا عن تدخلات خارجية تعوق الانتهاء من هذا الملف، أخفقت الحكومة والبرلمان في حسمه مما تسبب حتى الآن بشغور اثنين من أكثر الوزارات أهمية بالنسبة للأمن وهما الداخلية والدفاع.
صحف-سعودية (2)

الصحف السعودية: عد تنازلي في إيران والعالم ينتفض

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء على توجه إيران إلى تخطي سقف مخزون اليورانيوم المحدد في الاتفاق النووي، ومصرع خبراء إيرانيين خلال عملهم مع الحوثيين في اليمن وتنوعت عناوين الصحف بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تحت عنوان "9 أيام تفصل إيران عن تخطي حد اليورانيوم" ، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن واشنطن دعت أمس، المجتمع الدولي إلى مواجهة "الابتزاز النووي" الإيراني ومواجهة تراجع طهران عن تعهداتها بهذا الخصوص بمزيد من الضغوط.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: إيران تبتز شركاءها بتخصيب اليورانيوم

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، بين استعراض الابتزاز الإيراني باستمرار تخصيب اليورانيوم، وسلطت الضوء على مقتل خبراء إيرانيين في اليمن، كما تناولت تطورات الأوضاع في السودان بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. صحيفة "الإمارات اليوم" كشفت أن إيران أعلنت أمس، أنها رفعت وتيرة تخصيب اليورانيوم إلى أربعة أضعاف، وستتجاوز الحدود المتفق عليها دولياً لمخزونها خلال 10 أيام، فيما وصفت الولايات المتحدة الأمريكية، الخطوة الإيرانية بأنها "ابتزاز نووي"، ويجب مواجهتها بمزيد من الضغوط الدولية.
نظام-الدفاع-الجوي-خرداد- 15

إسقاط طائرتين مفخختين قبل وصولهما لمدنيين بالسعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، تمكن قوات القوات الدفاع الجوي، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات، أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها، مساء أمس الإثنين، مشيرا إلى أنه بعد دقائق قليلة، تمكنت القوات أبضا من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أخرى، محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" .
اقرأ المزيد من الأخبار
نتنياهو

لماذا تجنبت إسرائيل التعليق على هجوم خليج عمان؟

عدد من أجهزة الاستخبارات الغربية، بما في ذلك الإسرائيلية كانت حاسمة في تقييمها "إيران هي المسؤولة عن هجوم يوم الخميس على ناقلات النفط في خليج عمان"، لم يختلف الأمر كثيرا عن الحوادث المشابهة التي وقعت في الأسابيع الأخيرة في المنطقة، لكن ما لم يقدموه بعد هو الدليل لإثبات ذلك. فبالنظر للسوابق التاريخية، لا سيما الادعاءات السابقة لحرب العراق عام 2003، بأن نظام صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل، ومشكلة مصداقية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمخاوف الأوروبية بشأن حرب غير ضرورية، فلا عجب في أن يتحدث الإعلام عن الأزمة بنبرة يملؤها الشك.
الدخان يتصاعد من ناقلة النفط

قرار حاسم.. هل ترسل اليابان قوات عسكرية لخليج عمان؟

قال وزير الدفاع الياباني تاكيشي إوايا، إن حكومة بلاده لا تعتزم إرسال أفراد من قوات الدفاع الذاتي إلى مضيق هرمز ردا على الهجوم الذي تعرضت له ناقلة نفط تديرها شركة شحن يابانية في خليج عمان أمس. وأضاف في تصريحات للصحفيين نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، أن الوضع الحالي لم يستوفِ الشروط التي تسمح لليابان بممارسة حقها في الدفاع عن النفس، مضيفا أن الحكومة خلُّصت إلى أنه ليس هناك أسباب لإرسال قوات الدفاع الذاتي في التوقيت الحالي.
انفجار-ناقلات-نفط (1.) (3)

البورصات والنفط ضحايا حادث استهداف ناقلتي خليج عمان

لا شك أن التأثيرات الاقتصادية التي قد تنتج عن حادثة استهداف ناقلتي نفط خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في خليج عمان، تفوق غيرها من التأثيرات السياسية المتوقع أن تصحب الحادثة في المنطقة الملتهبة منذ ما يزيد على شهر كامل. ولم يحتج التأثير الاقتصادي، وبالأخص في قطاع النفط، لأكثر من ساعة واحدة حتى تظهر عليه أول الآثار السلبية على مستوى الأسعار، لا سيما أن الحادث كان بمنزلة ضربة لاستقرار أهم الممرات الملاحية الموجودة في العالم خلال عقود طويلة.
استعدادات-السعودية-لقمم-مكة (1)

«التهديدات الإيرانية» تهيمن على مائدة قمم مكة

ثلاث قمم تحتضنها المملكة العربية السعودية بداية من غد الخميس، وعلى مدار اليومين المقبلين، حيث تتجه أنظار العالم لمنطقة مكة المكرمة التي تشهد تلك القمم، ويكتسب هذا التجمع العربى الإسلامى الذى يعقد فى على مستوى القادة والزعماء أهمية كبيرة، فلعلها المرة الأولى التى تعقد فيها ثلاث قمم فى وقت ومكان واحد " قمة إسلامية وقمة عربية طارئة وقمة خليجية طارئة " وخاصة في هذه الأيام المباركة التي يتوافد فيها الكثير من كل بقاع العالم لأداء عمرة شهر رمضان المبارك.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org