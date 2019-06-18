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مؤيدو الأساقفة الأربعة يهاجمون الأنبا دانيال

بعد حديث الأنبا دانيال عن بيان الأساقفة الأربعة ووصفهم بالقلة خرج مؤيدوهم لانتقاد سكرتير المجمع المقدس على وصفه لهم بأنهم أقلية ولديهم عقد نفسية
تحرير:بيتر مجدي ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
الأنبا دانيال
الأنبا دانيال
أثارت تصريحات الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس عن الأساقفة الأربعة الذين أصدروا بيانا إلى البابا تواضروس الثاني -قبل انعقاد الجلسة العامة للمجمع المقدس الخميس الماضي- يعترضون فيه على بعض الأمور التي تسير في الكنيسة، رد فعل غاضبا من مساندي هؤلاء الأساقفة الذين يمثلون التيار المنغلق في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تجاه بعض القضايا مثل الوحدة مع الكنائس الأخرى أو تناول المرأة وقت الطمث، أو تطوير المنظومة الإدارية في الكنيسة تجاه المؤسسية، ورغم ذلك فلم يرد أحد من هؤلاء الأساقفة حتى الآن بشكل رسمي.
كان الأنبا موسى الأسقف العام للشباب ومقرر لجنة الإيمان والتعليم بالمجمع المقدس، والأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة والذي وقع نيابة عن الأنبا بنيامين مطران المنوفية، والأنبا مايكل الأسقف العام بأمريكا، قد أصدروا بيانا وتم نشره عبر الصفحات المؤيدة لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما لامهم عليه الأنبا
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التعليم: تدارك أخطاء الترجمة في امتحان الأحياء للغات

أكد خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، لهذا العام، في تصريح لـ«التحرير»، أنه تم تدارك الأخطاء التي ظهرت في ترجمة امتحان الأحياء لغات، مشيرًا إلى أنه نظرًا لخطأ الترجمة في سؤال الأحياء تم وضع إجابات إضافية والإجابات المترتبة على ذلك في نموذج الإجابة وإلزام لجان التقدير في الكنترولات بها. وقال عبد الحكيم: «الوزارة والكنترولات ومقدري الدرجات يضعون مصلحة الطالب في المقدمة»، موضحًا أن كنترولات الثانوية العامة سوف تبدأ في تصحيح العينة العشوائية لمادة الأحياء قبل انعقاد امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية.
السيسى يشارك رئيس بيلاروسيا في زرع شجرة صداقة بحديقة القصر (4)

السيسي يزرع «شجرة الصداقة» مع رئيس بيلاروسيا (صور)

نشرت صفحة السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورًا للرئيس عبدالفتاح السيسي وهو يشارك رئيس بيلاروسيا إلكسندر لوكاشينكو، في زرع شجرة صداقة بحديقة القصر الرئاسي بمينسك. وكتبت الصفحة، في تدوينة مرفقة بمجوعة الصور، مساء الثلاثاء، "السيد الرئيس يشارك رئيس بيلاروسيا في زرع شجرة صداقة بحديقة القصر الرئاسي بمينسك". وأجرى الرئيس السيسي، اليوم، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو بمقر القصر الجمهوري بمينسك، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية لبيلاروسيا.
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استجابة لـ«التحرير».. لجان الغش بـ«بيلا» تحت الحراسة

في استجابة سريعة للتحرير عقب نشرها تفاصيل الشغب والغش الجماعي بين طلاب لجان مركز بيلا في محافظة كفر الشيخ تحت عنوان "شغب وغش جماعي في كفر الشيخ.. والمراقبون يستغيثون"، قرر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، وقف جميع تحويلات الطلاب من داخل المحافظة أو خارجها إلى إدارة بيلا التعليمية بداية من الصف الثالث الإعدادي الى الصف الثالث الثانوي، دون أي استثناءات. وقال المحافظ إنه تلاحظ كثرة التحويلات للصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي من داخل المحافظة أو خارجها إلى إدارة بيلا التعليمية في الأعوام السابقة.
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السيسي يبحث مع رئيس بيلاروسيا مكافحة الاتجار بالبشر

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو بمقر القصر الجمهوري بمينسك، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية لبيلاروسيا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول ملف مكافحة الاتجار في البشر، إذ أشاد الجانبان بالتنسيق القائم في هذا الخصوص بين البلدين في المحافل الدولية للدفع بتلك القضية، وذلك في ظل عضوية مصر وبيلاروسيا في مجموعة الأصدقاء المتحدين ضد الاتجار في البشر داخل الأمم المتحدة.
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الانبا-دانيال

الأنبا دانيال عن بيان الأساقفة الأربعة: 2% من المجمع

بدأ جدل جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر فيديو حوار للأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس وأسقف، بقناة «سي تي في»، التابعة للكنيسة، بعدما سأله مقدم البرنامج عن بيان الأساقفة الأربعة قبل انعقاد المجمع، ورد بأنه «للأسف هذا صح، هناك آلية لعرض الأوراق الرسمية في المجمع، شخص يعرضها على البابا وسكرتير المجمع ومقرر اللجنة الرئيسة، لا يحق لإنسان توزيع هذه الورقة، الأسوأ نشرها على مواقع التواصل قبلها بيوم، معناه أنه يورط المجمع في كلام لم يناقش، ويعمل إثارة للرأي العام، لا أعلم من الذي نشر، وهذا أسلوب خاطئ لعض المغرضين يريدون الانقسام في الكنيسة».
المجمع-المقدس

3 قرارات و19 توصية.. كيف نفهم اجتماع المجمع المقدس؟

صدر عن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية قرارات وتوصيات المجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس وعضوية المطارنة والأساقفة، الذي ينعقد مرة واحدة في السنة، بين نهاية شهر مايو والنصف الأول من يونيو، بفترة الخماسين التالية لعيد القيامة، وينتهي اجتماع كل عام بمجموعة من القرارات الإدارية، كإنشاء لجان أو إقرار لوائح أو الاعتراف بأديرة جديدة، وقرارات تخص الطقوس والعقيدة، وتأتي قرارات مجمع هذا العام وسط صراع بين تيار التشدد وتيار التنوير داخل الكنيسة، والبيان الذي وقع عليه 4 أساقفة بمطالب للبابا لتلقي بظلالها على القرارات.
حرب-الوكالة-داخل-الكنيسة-القبطية

بيان 4 أساقفة ومقال كاهن.. المسكوت عنه في الكنيسة

منذ عدة أشهر نشرت «التحرير»، مجموعة من التقارير عن وجود تحركات لعدد من الأساقفة داخل المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ضد البابا تواضروس، وكان من المفترض أن تنفذ هذه التحركات داخل الاجتماع السنوي للمجمع الذي انتهى بالجلسة الختامية الخميس الماضي، وقتها نفت الكنيسة بشكل رسمي عبر المتحدث الرسمي القس بولس حليم، وكذلك خرج عدد من الأساقفة ينفون، وعبر عن مطالبهم مقال في موقع «أقباط أميركا»، عبر «كاهن نيوجيرسي»، إلى أن خرج بيان الأساقفة الأربعة قبل انعقاد المجمع والمتشابه تماما مع مقال كاهن نيوجيرسي.
الاب-متى-المسكين

بعد 13 عاما على رحيله.. مدرسة «المسكين» وسط الشباب

مرت الذكرى الثالثة عشرة لرحيل الراهب الناسك القمص متى المسكين، عن عالمنا في الثامن من يونيو 2006، وهو راهب له الفضل في إعادة إحياء تراث دير الأنبا مقار العريق وريث مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، والذي انتقلت إليه مخطوطات كثيرة، وكان للدير دور كبير في حفظ إيمان كنيسة الإسكندرية خصوصا في فترات الاضطهاد، وعندما ارتاد الأب متى دير «أبو مقار»، ومجموعته بقرار من البابا كيرلس السادس، بدأت نهضة هذا الدير من جديد، ولكن هذه المدرسة تمت ملاحقتها والتضييق عليها من السلطة في الكنيسة طوال 40 عاما، فما هو حالها اليوم بعد رحيل الأب متى؟
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