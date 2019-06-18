هواوي تتوقع خسائر بالمليارات بسبب أزمتها مع أمريكا

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

هواوي

على خلفية الأزمة التي تدور وقائعها منذ أسابيع توقع رين شينغفاي، أحد مؤسسي شركة هواوي ومديرها التنفيذي، تراجع عائدات الشركة بمليارات الدولارات، خلال العام الجاري، وذلك بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، بسبب مخاوف متعلقة بالأمن القومي الأمريكي، حيث تشير التوقعات إلى انخفاض عائدات الشركة دون الـ100 مليار دولار، وذلك بعدما حققت 107 مليار ات دولار في نهاية 2018، وانتقد شيغفاي، العقوبات الأمريكية التي أدرجت "هواوي" ضمن القائمة السوداء، ومنعت الشركات الأمريكية من إمدادها بالتكنولوجيا، بسبب مخاوف الأمن القومي الأمريكي.

ومنعت واشنطن، الشركات الأمريكية، من بيع التكنولوجيا التي تستخدم في هواتف هواوي بما في ذلك سوف وير أو شرائح هارد وير. وتشير التقارير إلى تراجع ملحوظ في مبيعات هاتف "هواوي" خارج الصين، بنسبة تزيد عن 30%، خلال الشهر الماضي. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه أندرو ويليامسون نائب رئيس هواوي أن الشركة مملوكة