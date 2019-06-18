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هواوي تتوقع خسائر بالمليارات بسبب أزمتها مع أمريكا

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
هواوي
هواوي
على خلفية الأزمة التي تدور وقائعها منذ أسابيع توقع رين شينغفاي، أحد مؤسسي شركة هواوي ومديرها التنفيذي، تراجع عائدات الشركة بمليارات الدولارات، خلال العام الجاري، وذلك بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، بسبب مخاوف متعلقة بالأمن القومي الأمريكي، حيث تشير التوقعات إلى انخفاض عائدات الشركة دون الـ100 مليار دولار، وذلك بعدما حققت 107 مليار ات دولار في نهاية 2018، وانتقد شيغفاي، العقوبات الأمريكية التي أدرجت "هواوي" ضمن القائمة السوداء، ومنعت الشركات الأمريكية من إمدادها بالتكنولوجيا، بسبب مخاوف الأمن القومي الأمريكي.
ومنعت واشنطن، الشركات الأمريكية، من بيع التكنولوجيا التي تستخدم في هواتف هواوي بما في ذلك سوف وير أو شرائح هارد وير. وتشير التقارير إلى تراجع ملحوظ في مبيعات هاتف "هواوي" خارج الصين، بنسبة تزيد عن 30%، خلال الشهر الماضي. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه أندرو ويليامسون نائب رئيس هواوي أن الشركة مملوكة
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ليبرا

رسميا.. فيسبوك يقتحم العملات الرقمية بـLibra

يقتحم موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عالم العملات المشفرة، وفقًا لتقرير صدر عن هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، سيطلق عملاق التواصل الاجتماعي عملة رقمية مشفرة تسمى "GlobalCoin" بحلول عام 2020، ليعلن مؤسسه اليوم أن العملة الجديدة باتت على وشك الإطلاق والتجهيزات، ليطرحها للجمهور بحلول 2020. أكد فيسبوك أنه يستكشف الخيارات داخل blockchain عملاق الشبكات الاجتماعية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق من هذا العام، فإن أكثر من 50 شخصًا يعملون سرًا في مشروع فيسبوك، ويعملون من مبنى لا يمكن الوصول إليه لموظفي فيسبوك الآخرين.
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بعد أزمة هواوي وأندرويد| بدائل تطبيقات تستحق التجربة

على ما يبدو أن التحديات التي تواجهها هواوي حاليا ليست إلا معركة في حرب طويلة الأجل على احتكار التكنولوجيا من طرف واحد وهو الهدف الأوحد للولايات المتحدة الأمريكية منذ قديم الأزل، فهواوي لم تُفاجأ بمثل هذه القرارات الأمريكية التعسفية في استخدام سيطرتها على الشركات التابعة لها ومن ضمنها شركة جوجل، المطورة لنظام تشغيل أندرويد، فهذا النظام يعد مفتوح المصدر ويمكن لأي مطور برمجيات أو شركة أن تستخدمه وتطوره بحسب رؤيتها، ومنذ عام 2012، أخذت هواوي تستعد لمثل هذه اللحظة فعملت الشركة الصينية على تطوير نظام تشغيل خاص بها لا يتضمن كما هائلا من التطبيقات.
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يعمل 100 ألف ساعة.. سامسونج تطرح تليفزيونا 292 بوصة

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن إطلاق "التليفزيون الحائط" الجديد The Luxury Wall فى معرض إنفوكوم 2019 بأورلاندو فى ولاية فلوريدا، حيث يمكن تصميم النسخة الجديدة من الجهاز حسب الطلب، لتناسب حجم ونسبة عرض وارتفاع المساحة الداخلية للمعيشة، ليقدم مفهوما جديدا لمتعة المشاهدة وتجربة فريدة للمستهلكين من خلال صورة فائقة الجودة فى منازلهم. وأتاحت سامسونج للحضور في معرض إنفوكوم 2019 فرصة تفقد وتجربة أحدث ابتكارات أجهزة عرض سامسونج الأخرى، ومنها MagicInfo7 لحلول اللافتات الرقمية وFlip 65 بوصة ولافتات QLED 8K.
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نظام هواوي الجديد

تسريب الصور الأولى من نظام تشغيل هواوي

منذ اشتعال الأزمات بين شركة هواوي وأمريكا، وقلق المستخدمين حول توقف أجهزتهم، كان من المؤكد أن هواوي لن تصمت طويلًا بعد أن احتلت شركتها مكانة كبيرة، إضافة إلى تحقيق الثقة مع ملايين من المستخدمين حول العالم، فأصبحت منافسة قوية لشركة أبل في وقت قصير. بدأت في التنويه عن نظامها الجديد الذي عملت عليه منذ سنوات عديدة يسمى "Huawei OS Hongmeng" هونج منج، حيث كان تحت التطوير الفعلي عام 2012، ويدعم هذا النظام الهواتف والكمبيوتر المحمول، وفي الوقت الحالي تم تسريب الصور الأولى لهذا التطبيق، نقلا عن "technave".
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هواوي تتلقى ضربات جديدة من إنجلترا وفيسبوك

في الوقت الذي تحاول فيه شركة هواوي الصينية لملمة جراحها بعد الضربة القوية التي وجهتها إليها الإدارة الأمريكية منذ أسابيع قليلة، تسعى شركات كبرى ودول لفرض مزيد من التضييقات على العملاق الصيني، وبعض تلك التضييقات نتيجة مخاوف أمنية، وأخرى تأتي التزاما بالقرار الأمريكي بحظر التعامل مع الشركة، وكانت أقوى تلك الضربات التي عانت منها هواوي هي حظر نظام التشغيل الأشهر في العالم "أندرويد" على هواتف هواوي، أما اليوم فهناك ضربتان جديدتان تلقتهما هواوي، إحداهما من شركة فيسبوك، والأخرى من بريطانيا.
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هواتف يصلها نسخة أندرويد Q.. منها هواوي Mate 20 Pro

أعادت شركة جوجل هاتف Huawei Mate 20 Pro إلى قائمة الهواتف التي سيصلها النسخة التجريبية من الإصدار الأخير أندرويد Q، يأتي ذلك في إطار فترة السماح المقدرة بـ3 أشهر من قبل شركة جوجل إلى شركة هواوي، وهو نفس التوقيت الذي نجحت فيه هواوي برفع الحظر الموقع عليها من قبل الحكومة الأمريكية في إنهاء التعامل بين كل من الاتحاد العالمي لكروت الذاكرة SD وشبكة حلفاء WIFI وجمعية Bluetooth مع هواوي، حيث عاد اسم شركة هواوي إلى القائمة الشركات التي تدعم كروت ذاكرة SD وخاصية Bluetooth وWIFI مما يعني أن أجهزة هواوي الذكية ستستمر في دعم الثلاثة مميزات المذكورة.
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بكاميرا Pop-Up.. هواوي تطرح Y9 Prime 2019 في مصر

أطلقت هواوي مصر هاتف Y9 Prime 2019 الذي يعد نقلة في عالم الهواتف المتوسطة حيث يأتي بشاشة عرض كاملة وكاميرا Pop-Up، وقال "كيث لي" – نائب رئيس هواوي مصر، " نحن في هواوي نقدم التطور والابتكار، ولم تعد تكتفي فئة المستخدمين الشباب بهاتف ذكي متوسط الإمكانيات، بل أخذت هذه الفئة تتطلع لمزيد من الإمكانيات والمزايا المبتكرة في هواتفهم، لذا نقدم هاتف هواوي Y9 Prime 2019 للسوق المصرية، الذي يمثل فئة جديدة من نوعها في سوق الهواتف الذكية، حيث إنه يقارب فئة الهواتف الرائدة في الإمكانيات والمزايا، بل إنه يحتوي على مزايا لم تكن موجودة في الهواتف المتطورة".
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