الدولار يعاود الصعود أمام الجنيه في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م

الدولار

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.80 جنيه للبيع، و16.70 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في بنك الإسكندرية بواقع قرشين ليسجل نحو 16.81 جنيه للبيع، و16.71 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في بنك مصر إيران بواقع قرش واحد فقط ليسجل 16.80 جنيه للبيع، و16.70 جنيه للشراء، بينما ارتفع سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع 3 قروش ليسجل 16.82 جنيه للبيع، و16.72 جنيه للشراء.

وارتفع سعر الدولار في كل من بنك البركة، والمصرف المتحد، وبنك كريدي إجريكول، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري الخليجي، وبنك التنمية الصناعية، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.82 جنيه للبيع، و16.72 جنيه للشراء. كما ارتفع سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.82 جنيه للبيع،