أول تعليق من الفيفا بعد القبض على بلاتيني

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١١ م

ميشيل بلاتيني

أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قلقه من إلقاء القبض على رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، ميشيل بلاتيني في فرنسا صباح اليوم الثلاثاء، للتحقيق معه بشأن حصوله على رشاوى لتسهيل فوز قطر بشرف تنظيم مونديال قطر 2022، وأوضح الفيفا أنه علم بإلقاء القبض على بلاتيني، ولكنه لا يملك التفاصيل الكاملة الخاصة بالتحقيقات الفرنسية، كما أعرب الفيفا أيضًا عن التزامه بالتعاون في التحقيقات، خاصة أن بلاتيني كان نائبًا سابقًا لرئيس الفيفا، وامتلك حق التصويت في اختيار البلد المضيف لمونديال 2022.

وأضاف الفيفا أنه ملتزم بالتعاون مع أي سلطة في أي دولة حول العالم في أي تحقيقات تجرى بشأن الأنشطة المتعلقة بكرة القدم. وبحسب MediaPart، احتجز بلاتيني صباح اليوم الثلاثاء للتحقيق معه في منح قطر شرف تنظيم نهائيات كأس العالم 2022. يذكر أن بلاتيني يعد من أعظم اللاعبين الذين لعبوا كرة القدم وخاصة في ثمانينيات

وأضاف الفيفا أنه ملتزم بالتعاون مع أي سلطة في أي دولة حول العالم في أي تحقيقات تجرى بشأن الأنشطة المتعلقة بكرة القدم.



وبحسب MediaPart، احتجز بلاتيني صباح اليوم الثلاثاء للتحقيق معه في منح قطر شرف تنظيم نهائيات كأس العالم 2022.



يذكر أن بلاتيني يعد من أعظم اللاعبين الذين لعبوا كرة القدم وخاصة في ثمانينيات القرن الماضي، حيث توج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 3 مرات على التوالي بين عامي 1983 و1985.



وصنع بلاتيني اسمه في صفوف نانسي وسانت إتيان الفرنسي، قبل أن يقدم أوج عطائه مع يوفنتوس الإيطالي والذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 1984- 1984، كما توج مع المنتخب الفرنسي بلقب يورو 1984.