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«قنابل موقوتة» على طاولة نقابة الصحفيين

هناك عدة ملفات ساخنة على طاولة نقابة الصحفيين بعد الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب تتمثل في "لائحة الجزاءات" و"مواجهة الكيانات الوهمية" و"أزمة رئيس نادي الزمالك" والتشريعات
تحرير:أحمد سعيد حسانين ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م
نقيب الصحفيين ضياء رشوان
نقيب الصحفيين ضياء رشوان
يُسارع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الزمن، للانتهاء من الملفات المطروحة على طاولة النقابة، بعد تشكيل هيئة المكتب، والتي تأخرت قرابة الـ3 أشهر منذ إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي. حيث توجد العديد من القضايا الملحة والعاجلة على جدول أعمال النقابة، بحاجة إلى تدخل سريع وعاجل من أعضاء المجلس بتشكيله الجديد للوصول إلى حلول بشأنها، والتي تراكمت طوال الأشهر القليلة الماضية، بسبب عدم توصل أعضاء المجلس إلى اتفاق فيما بينهم حول تشكيل المقاعد. ويأتي على رأس تلك القضايا التي بدأ أعضاء المجلس في دراستها وفحصها لاتخاذ إجراءات حاسمة بشأنها:
لائحة الجزاءات  تعد لائحة الجزاءات -التي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد- من أخطر القضايا التي تواجه نقيب الصحفيين وأعضاء مجلسه الجديد. حيث أقام ضياء رشوان بصفته نقيبًا للصحفيين دعوى أمام الدائرة الثانية للقضاء الإدارى بمجلس الدولة، تنفيذا لقرار مجلس النقابة
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السيسي-مع-رئيس-بيلاروسيا

السيسي يبحث مع رئيس بيلاروسيا مكافحة الاتجار بالبشر

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو بمقر القصر الجمهوري بمينسك، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية لبيلاروسيا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول ملف مكافحة الاتجار في البشر، إذ أشاد الجانبان بالتنسيق القائم في هذا الخصوص بين البلدين في المحافل الدولية للدفع بتلك القضية، وذلك في ظل عضوية مصر وبيلاروسيا في مجموعة الأصدقاء المتحدين ضد الاتجار في البشر داخل الأمم المتحدة.
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حوادث الطرق في مصر.. كيف نوقف نزيف الدماء المتكرر؟

يفقد سنويا المئات من المواطنين أرواحهم نتيجة أخطاء القيادة على الطرق نتيجة أسباب عديدة منها زيادة السرعة على الطرق واختلال عجلة القيادة وإهمال الصيانة الدورية للسيارات وعدم الالتزام بالقواعد المرورية. وتصل تكلفة حوادث الطرق في مصر وفق آخر إحصاء صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 22.1 مليار جنيه، بينما بلغت التكلفة الخاصة بالإصابات نحو 4.7 مليار جنيه هذا فضلا عن التعويضات المسددة من شركات التأمين والبالغة 2.1 مليار جنيه. وتعد محافظة القاهرة هي أكبر المدن في زيادة نسبة الحوادث وتحتل المرتبة الأولى.
حرب-الوكالة-داخل-الكنيسة-القبطية

بيان 4 أساقفة ومقال كاهن.. المسكوت عنه في الكنيسة

منذ عدة أشهر نشرت «التحرير»، مجموعة من التقارير عن وجود تحركات لعدد من الأساقفة داخل المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ضد البابا تواضروس، وكان من المفترض أن تنفذ هذه التحركات داخل الاجتماع السنوي للمجمع الذي انتهى بالجلسة الختامية الخميس الماضي، وقتها نفت الكنيسة بشكل رسمي عبر المتحدث الرسمي القس بولس حليم، وكذلك خرج عدد من الأساقفة ينفون، وعبر عن مطالبهم مقال في موقع «أقباط أميركا»، عبر «كاهن نيوجيرسي»، إلى أن خرج بيان الأساقفة الأربعة قبل انعقاد المجمع والمتشابه تماما مع مقال كاهن نيوجيرسي.
طلاب-الازهر

مادة الصرف تفجر غضب طلاب الثانوية الأزهرية

عبر عدد من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، القسم الأدبى، اليوم الثلاثاء، عن استيائهم الشديد من صعوبة امتحان مادة الصرف، واصفين الامتحان بالصعب وبه الكثير من النقاط التى تحتاج إلى مزيدا من التركيز والوقت، معبرين عن غضبهم من تخصيص ساعتين للامتحان. وتعقد امتحانات الثانوية الأزهرية حتى 29 يونيو الجارى، ويشارك فيها 154 ألف و954 طالب وطالبة بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالب أدبى، و 51887 طالب علمى، وكذلك ما يعادل 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.
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الجمعية-العمومية-لنقابة-الصحفيين-تصوير-سامح-ابو-حسن (8)

ننشر التشكيل النهائي لهيئة مكتب نقابة الصحفيين

أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، التشكيل النهائي لهيئة مكتب مجلس النقابة والتي استمرت قرابة الـ3 أشهر وتعد الأطول في تاريخ مجلس النقابة، منذ إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين. ويتضمن التشكيل النهائي للمجلس تولي الكاتب الصحفي محمد شبانة منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين وعضو لجنة التحقيق، ويتولى جمال عبد الرحيم منصب وكيل أول النقابة بالإضافة إلى رئيس لجنة التدريب ولجنة التأديب وينوب عن النقيب في جميع صلاحياته حال غيابه وفقا لنص قانون النقابة.
نقابة-الصحفيين

انسحاب «خراجة» من اجتماع تشكيل هيئة مكتب «الصحفيين»

شهد اجتماع تشكيل مكتب هيئة نقابة الصحفيين، مناقشات حادة، أدت إلى انسحاب الكاتب الصحفي محمد خراجة، فضلا عن رفضه الاستمرار في الاجتماع، الذي بدأ من الساعة السابعة مساء أمس الأحد وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حيث أثارت قرارات المجلس غضب "خراجة" وخرج منفعلًا قبل انتهاء الاجتماع. وعقد مجلس النقابة برئاسة ضياء رشوان، اجتماعا مع أعضاء مجلس النقابة، لإنهاء أزمة تشكيل هيئة المكتب، والتي استمرت قرابة الـ3 أشهر وتعد الأطول في تاريخ مجلس النقابة، منذ إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين.
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ننشر ملامح التشكيل شبه النهائي لهيئة مكتب «الصحفيين»

يعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان، اجتماعا مع أعضاء مجلس النقابة، مساء اليوم الأحد، لإنهاء أزمة تشكيل هيئة المكتب، والتي استمرت قرابة الـ3 أشهر وتعد الأطول في تاريخ مجلس النقابة، منذ إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين. وكشفت مصادر مطلعة داخل مجلس نقابة الصحفيين في تصريحات لـ"التحرير"، عن ملامح التشكيل شبه النهائي لمجلس النقابة، والمزمع الإعلان عنه بصورة رسمية اليوم، بعد توصل نقيب الصحفيين ضياء رشوان إلى اتفاق مع أعضاء مجلس النقابة فيما يتعلق بتشكيل هيئة المكتب ولجان النقابة.
ضياء-رشوان

بعد تأخر 3 أشهر..«الصحفيين» تجتمع لتشكيل هيئة المكتب

بعد تأخر دام قرابة الـ3 أشهر، يعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان، اجتماعا مع أعضاء مجلس النقابة، مساء اليوم "الأحد"، لإنهاء أزمة تشكيل هيئة المكتب، التي تعد الأطول في تاريخ مجلس النقابة، منذ إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين. وشهدت الفترة الماضية سلسلة من المناقشات والمشاورات الخاصة بين النقيب وأعضاء مجلس النقابة من أجل الوصول للتوافق على تشكيل هيئة المكتب، كما شهدت لقاءات خاصة بين النقيب وأعضاء مجلس النقابة خارج أروقة مجلس النقابة من أجل التوافق ولم الشمل، إلا أن تعنت بعض الأعضاء في التوافق حال دون ذلك في فترة مبكرة.
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