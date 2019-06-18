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كورسات تأهيل طلاب الثانوية.. سبوبة كل موسم

ثمن الكورس يتراوح بين 550 إلى 750 جنيها للمادة.. وبركات: أولياء الأمور يقعون فريسة لكورسات النصب.. وقنديل: الجامعات ليس لها أى علاقة بكورسات التأهيل ونسعى للقضاء عليها
تحرير:مؤمن عبد اللاه ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م
الثانوية العامة
الثانوية العامة
مع اقتراب موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، يبدأ فى نفس التوقيت من كل عام سباق جديد، ألا وهو سباق اختبارات القدارات بجميع الكليات الفنية العاملة بنظام الاختبارات، ومع إعلان مكتب التنسيق عن بدء الاختبارات، يبدأ أصحاب مراكز التأهيل الخاصة فى ممارسة هوايتهم فى استنزاف جيوب أولياء الأمور والطلاب من خلال سبوبة "الكورسات" و"الدروس الخصوصية"، ومطاردتهم داخل اللجان وخارجها من أجل حثهم على حجز الأماكن فى الدورات الخاصة بهم، وهو الأمر الذى أصبح يؤرق أولياء الأمور ويُضيف عليهم مزيدًا من الأعباء المالية بعد المبالغة بشكل كبير فى أسعار الكورسات.
سعر الكورس الواحد لدى مراكز التأهيل يتراوح ما بين 550 إلى 750 جنيها، هذا بجانب ما تفرضه وزارة التعليم العالى من مبالغ مالية لدخول الاختبارات. طرق النصب على الطلاب  ظهور مافيا مراكز التأهيل بكثرة دفع أولياء الأمور، والخبراء وأعضاء مجلس النواب، إلى المطالبة بالتصدى لها ومحاربتها وأن يكون هناك رقابة
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المؤتمر الصحفى للنائب صلاح حسب الله المتحدث الاعلامى لمجلس النواب (5)

البرلمان يرد على أردوغان بعد تصريحاته عن وفاة مرسي

في أول رد من البرلمان بشأن تصريحات الرئيس التركي أردوغان عن وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي، اعتبر الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، تلك التصريحات، تدخلا سافرًا في الشأن الداخلي لمصر. "حسب الله" قال في بيان مساء الثلاثاء، إن ثورة الشعب المصري في 30 يونيو، قضت على أحلام أردوغان وعلى مخططاته الشيطانية بالضربة القاضية، وجعلته العدو الأول لمصر وشعبها وقائدها. ووصف متحدث البرلمان أردوغان بالطاغية والديكتاتور الذي ينكل بشعبه والمعارضين لسياساته، كما أنه حوَّل سجون تركيا لـ"سلخانات بعد فشل مخططاته وأحلامه في دولة الخلافة".
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التعليم: تدارك أخطاء الترجمة في امتحان الأحياء للغات

أكد خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، لهذا العام، في تصريح لـ«التحرير»، أنه تم تدارك الأخطاء التي ظهرت في ترجمة امتحان الأحياء لغات، مشيرًا إلى أنه نظرًا لخطأ الترجمة في سؤال الأحياء تم وضع إجابات إضافية والإجابات المترتبة على ذلك في نموذج الإجابة وإلزام لجان التقدير في الكنترولات بها. وقال عبد الحكيم: «الوزارة والكنترولات ومقدري الدرجات يضعون مصلحة الطالب في المقدمة»، موضحًا أن كنترولات الثانوية العامة سوف تبدأ في تصحيح العينة العشوائية لمادة الأحياء قبل انعقاد امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية.
السيسى يشارك رئيس بيلاروسيا في زرع شجرة صداقة بحديقة القصر (4)

السيسي يزرع «شجرة الصداقة» مع رئيس بيلاروسيا (صور)

نشرت صفحة السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورًا للرئيس عبدالفتاح السيسي وهو يشارك رئيس بيلاروسيا إلكسندر لوكاشينكو، في زرع شجرة صداقة بحديقة القصر الرئاسي بمينسك. وكتبت الصفحة، في تدوينة مرفقة بمجوعة الصور، مساء الثلاثاء، "السيد الرئيس يشارك رئيس بيلاروسيا في زرع شجرة صداقة بحديقة القصر الرئاسي بمينسك". وأجرى الرئيس السيسي، اليوم، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو بمقر القصر الجمهوري بمينسك، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية لبيلاروسيا.
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استجابة لـ«التحرير».. لجان الغش بـ«بيلا» تحت الحراسة

في استجابة سريعة للتحرير عقب نشرها تفاصيل الشغب والغش الجماعي بين طلاب لجان مركز بيلا في محافظة كفر الشيخ تحت عنوان "شغب وغش جماعي في كفر الشيخ.. والمراقبون يستغيثون"، قرر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، وقف جميع تحويلات الطلاب من داخل المحافظة أو خارجها إلى إدارة بيلا التعليمية بداية من الصف الثالث الإعدادي الى الصف الثالث الثانوي، دون أي استثناءات. وقال المحافظ إنه تلاحظ كثرة التحويلات للصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي من داخل المحافظة أو خارجها إلى إدارة بيلا التعليمية في الأعوام السابقة.
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كيف نجح الأزهر فى القضاء على تسريبات الامتحانات؟

«الثانوية العامة»، و«الثانوية الأزهرية»، محطتان هامتان فى حياة طلاب التعليم العالى، غير أن امتحانات الشهادتين لهذا العام، شهدت تفوقا ملحوظا للثانوية الأزهرية على نظيرتها العامة فى القضاء على ظاهرة تسريب الامتحانات، فقد خلت امتحانات الثانوية الأزهرية، الجارى إجراؤها، بالتزامن مع الثانوية العامة، من أى محاولات للتسريب، على العكس تمام بالعامة التى لم تخل من التسريبات على مواقع التواصل الاجتماعى، عقب دقائق من دخول الطلاب للجان. وانطلق ماراثون الثانوية العامة والأزهرية خلال مطلع الشهر الجاري،
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أهالي طلاب الثانوية أمام اللجان: عايشين في رعب

حالة من القلق والتوتر ظهرت واضحة على أوجه أولياء أمور الطلاب الذين يفترشون الأرض بجوار مدرسة الشهيد زياد بكير بالجيزة، خلال انتظارهم لأبنائهم لأكثر من ساعتين أمام باب المدرسة، ورصدت كاميرا «التحرير» التى كانت بجوار مدرسة الشهيد زياد بكير بمحافظة الجيزة، والتى استقبلت عددا من طالبات الثانوية العامة، حالة أولياء أمور الطلاب خلال انتظارهم للطلاب، إذ يؤدى طلاب الثانوية العامة شعبة الأدبي يؤدون اليوم امتحان الفلسفة والمنطق، ويؤدي طلاب العلمي امتحان الأحياء، وطلاب العلمي رياضة امتحان الديناميكا.
انتحار

انتحار طلاب الثانوية العامة.. من أين تبدأ المواجهة؟

«من بوابة المستقبل إلى بوابة الآخرة» مع اقتراب ماراثون الثانوية العامة تتحول المنازل المصرية إلى ما يشبه الثكنات العسكرية، التي تُسخر فيها الأسر جميع إمكانياتهم لأبنائهم، آملين فى حصول أبنائهم على مجموع كبير يمكّنهم من الالتحاق بكليات القمة وجني ثمار عام كامل من القلق والتوتر والانتظار، إلا أن السنوات الأخيرة طرأت على المجتمع المصري فيها ظاهرة جديدة تستحق الدراسة والوقوف على أسبابها لمعالجتها، ألا وهى تحول موعد امتحانات الثانوية العامة إلى موسم انتحار الطلاب، ففى نفس الموعد من كل عام يقدم عدد من الطلاب على الانتحار.
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إغماء طالبتي ثانوي في بني سويف.. ونقلهما للمستشفى

أصيبت طالبتان بمحافظة بني سويف بحالة إغماء، اليوم الإثنين، خلال أدائهما امتحان الصف الثالث الثانوي، بمدينتي الفشن وبني سويف، ونقلت سيارة إسعاف الطالبة "إيمان. ع. م" من مقر لجنة مدرسة الشهيد عصام سرور بمدينة بنى سويف إلى مستشفى بنى سويف العام لتلقي العلاج، عقب إصابتها بحالة إغماء، كما نقلت سيارة إسعاف الطالبة "آية. ح. ح" 18 سنة، من مقر لجنة مدرسة الشهيد عصام الدين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزى عقب إصابتها بحالة إغماء في أثناء أدائها الامتحان.
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