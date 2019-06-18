تعرف على مفاجآت اورنچ في بطولة كأس الأمم الإفريقية

مجموعة اورنچ العالمية الراعي الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة السادسة على التوالي والشريك الرئيسي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم منذ عام 2008

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م

المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لأورنج مصر

مع بدء العد التنازلي لانطلاق بطولة كرة القدم الأهم في القارة السمراء في ظل مشاركة 24 منتخبا لأول مرة، أعلنت اورنچ مصر مساهمتها في تعزيز الأجواء الاحتفالية من خلال فعاليات خاصة تقيمها في مناطق تواجد المشجعين في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس وهي المحافظات المستضيفة للبطولة. وتتضمن فعاليات اورنچ داخل مصر العديد من الأنشطة الحصرية في الملاعب من خلال تأسيس والإشراف على منصة للتصوير في محيط الاستادات في كل مباراة بحيث يمكن للمشجعين الاشتراك في مسابقة يومية لـ "أفضل مشجع في المباراة" عن طريق التقاط صور شخصية لهم.

وسيتم بعدها التصويت لاختيار الفائز من خلال شاشات عملاقة في وقت الاستراحة بين الشوطين على أن تُقدم الجائزة في نهاية المباراة على أرض الملعب. بالإضافة إلى تنظيم أنشطة أخرى فريدة من نوعها حيث ستتيح لـ 4 مشجعين الدخول إلى أرض الملعب قبل كل مباراة لتجربة الملعب. وعلى مدار أيام البطولة، ستعلن اورنچ مصر عن