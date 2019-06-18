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تعرف على مفاجآت اورنچ في بطولة كأس الأمم الإفريقية

مجموعة اورنچ العالمية الراعي الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة السادسة على التوالي والشريك الرئيسي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم منذ عام 2008
١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م
المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لأورنج مصر
المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لأورنج مصر
مع بدء العد التنازلي لانطلاق بطولة كرة القدم الأهم في القارة السمراء في ظل مشاركة 24 منتخبا لأول مرة، أعلنت اورنچ مصر مساهمتها في تعزيز الأجواء الاحتفالية من خلال فعاليات خاصة تقيمها في مناطق تواجد المشجعين في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس وهي المحافظات المستضيفة للبطولة. وتتضمن فعاليات اورنچ داخل مصر العديد من الأنشطة الحصرية في الملاعب من خلال تأسيس والإشراف على منصة للتصوير في محيط الاستادات في كل مباراة بحيث يمكن للمشجعين الاشتراك في مسابقة يومية لـ "أفضل مشجع في المباراة" عن طريق التقاط صور شخصية لهم.
وسيتم بعدها التصويت لاختيار الفائز من خلال شاشات عملاقة في وقت الاستراحة بين الشوطين على أن تُقدم الجائزة في نهاية المباراة على أرض الملعب. بالإضافة إلى تنظيم أنشطة أخرى فريدة من نوعها حيث ستتيح لـ 4 مشجعين الدخول إلى أرض الملعب قبل كل مباراة لتجربة الملعب. وعلى مدار أيام البطولة، ستعلن اورنچ مصر عن
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اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام حوالي 7 جنيهات، نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، ليصل إلى مستوى 1341 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
دولارات

الدولار يعاود الصعود أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.80 جنيه للبيع، و16.70 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في بنك الإسكندرية بواقع قرشين ليسجل نحو 16.81 جنيه للبيع، و16.71 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في بنك مصر إيران بواقع قرش واحد فقط ليسجل 16.80 جنيه للبيع، و16.70 جنيه للشراء، بينما ارتفع سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع 3 قروش ليسجل 16.82 جنيه للبيع، و16.72 جنيه للشراء.
البنك-المركزى

من غير موظفين يا شربيني.. ماهي فروع البنوك المميكنة؟

بدأت مصر في الدخول لعصر البنوك الإلكترونية منذ 5 أشهر مضت، بهدف تقديم الخدمات المالية والمصرفية للعملاء بشكل إلكتروني ميسر توفيرا للوقت والمجهود، ودون الحاجة للتعامل مع العنصر البشري. وتستهدف البنوك الإلكترونية شريحة العملاء الذين يميلون إلى استخدام التكنولوجيا حيث يندرج 60% من سكان مصر تحت سن 30 عاما وهى أعلى الفئات استخداما للوسائل التكنولوجية الحديثة. وتمتد ساعات العمل بالفروع الإلكترونية لفترات أطول بما يتيح التيسير على العملاء فى الحصول على الخدمات المصرفية.
محمد-عمران-رئيس-هيئة-الرقابة-المالية

الرقابة المالية تمنح 4 شركات موافقة «الشورت سيلنج»

في إطار العمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية قرر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية منح الموافقة على مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع -والمعروفة ب "الشورت سيلنج " - لكل من: - هيرميس للوساطة في الأوراق المالية - المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية - التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية - العربى الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية وذلك وفقا" لأحكام قرارا الهيئة رقم (268 ) لسنة 2019 والصادر في فبراير الماضي لتنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
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