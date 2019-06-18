لماذا لم يدع ترامب إسرائيل لقمة البحرين؟

مسؤول إسرائيلي بارز في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أكد أنه تم اتخاذ قرار بعدم مشاركة إسرائيل في قمة البحرين بالتنسيق بين واشنطن وتل أبيب.
تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، تستضيف العاصمة البحرينية المنامة، في يومي 25 و26 من شهر يونيو الجاري، ورشة اقتصادية بدعوة من الولايات المتحدة.
الورشة، تعد هي الخطوة الأولى التي تمثل الشق الاقتصادي من خطة السلام المقترحة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين فلسطين وإسرائيل، والمعروفة باسم "صفقة القرن".
إلا أن العديد من التقارير الإعلامية تحدثت عن عدم مشاركة أي جانب إسرائيلي في المؤتمر، وهو ما يعني غياب الجانبين المعنيين بالقضية، بعد إعلان السلطة الفلسطينية مقاطعتها للمؤتمر.
حيث قالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إن إسرائيل لن تشارك في القمة الاقتصادية التي دعت إليها الولايات المتحدة في البحرين، التي تعد الخطوة الأولى في خطة السلام في الشرق الأوسط التي وضعها البيت الأبيض.
حيث قال مسؤول في البيت الأبيض، إن إدارة ترامب لم توجه الدعوة لأي مسؤول إسرائيلي للمشاركة في القمة التي
حيث قالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إن إسرائيل لن تشارك في القمة الاقتصادية التي دعت إليها الولايات المتحدة في البحرين، التي تعد الخطوة الأولى في خطة السلام في الشرق الأوسط التي وضعها البيت الأبيض.
حيث قال مسؤول في البيت الأبيض، إن إدارة ترامب لم توجه الدعوة لأي مسؤول إسرائيلي للمشاركة في القمة التي ستعقد الأسبوع المقبل.
ونقلت "بلومبرج" عن مسؤول إسرائيلي في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قوله إنه تم اتخاذ قرار بعدم المشاركة في قمة البحرين بالتنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة.
القرار بعدم المشاركة، أنهى أسابيع من التكهنات حول ما إذا كان سيجتمع الإسرائيليون مع ممثلي الدول العربية المشاركة، لمناقشة الجزء الأول مما يسمى "صفقة القرن".
وعن الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة لعدم تقديم دعوة لإسرائيل للمشاركة في قمة البحرين، ذكر مسؤول في الإدارة الأمريكية أن القمة، المقرر عقدها في الفترة من 25 إلى 26 يونيو، تهدف إلى تقديم رؤية اقتصادية للشعب الفلسطيني.
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وأضاف المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، أن الولايات المتحدة لا تريد أن تطغى الأمور السياسية على الهدف الاقتصادي للمؤتمر.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية عن المسؤول الأمريكي قوله إن "الهدف من قمة في البحرين هو تقديم رؤيتنا الاقتصادية للشعب الفلسطيني"، وتابع "على هذا النحو نريد التركيز على الجوانب الاقتصادية وليس الجوانب السياسية".
وتأتي هذه الأنباء بعد أن أكد وزير الخارجية الإسرائيلي كاتز الأحد إن إسرائيل ستحضر المؤتمر. قال الفلسطينيون بالفعل إنهم لن يحضروا.
وعدم مشاركة إسرائيل في القمة، يعني أيضًا أنه لن يكون أي من الطرفين الرئيسيين في القضية، سواء الإسرائيليين أو الفلسطينيين، ممثلون بشكل رسمي في ورشة العمل التي تهدف إلى مناقشة مستقبلهم.
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ويهدف المؤتمر إلى جمع 50 مليار دولار لدعم الاقتصاد الفلسطيني المتهاوى، حيث أكد مسؤولون أمريكيون أنهم سيطرحون بعد ذلك الشق السياسي من خطة السلام.
إلا أن السلطة الفلسطينية وجميع كبار رجال الأعمال المدعوين للحدث أعلنوا مقاطعتهم له، بحجة أن نهج "السلام الاقتصادي" لن ينجح قبل حل قضية الاحتلال الإسرائيلي والسيادة الفلسطينية من البداية.
وفي المقابل ذكر مسؤول أمريكي أنه من المتوقع أن يحضر ممثلو قطاع الأعمال الفلسطيني القمة، وهو ما نفاه مجتمع الأعمال الفلسطيني.
الأنباء عن تعثر القمة ليست جديدة، حيث رفضت العديد من الدول العربية والإسلامية تأكيد حضورها، وقاطعت القيادة الفلسطينية الحدث وحثت الدول الأخرى على عدم المشاركة فيه.
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ورهنت تقارير صحفية سابقة مشاركة إسرائيل في القمة، باستجابة المزيد من الدول العربية المشاركة في القمة، حيث نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي بارز، قوله إن جاريد كوشنر مستشار ترامب للشرق الأوسط، الذي يرأس "فريق السلام" في البيت الأبيض، أخبر نتنياهو، خلال اجتماعهم في القدس يوم 30 مايو الماضي، أن الولايات المتحدة تنتظر تأكيد مشاركة المزيد من الدول العربية والإسلامية في مؤتمر البحرين، وعندها فقط ستتم دعوة إسرائيل رسميا.