لماذا لم يدع ترامب إسرائيل لقمة البحرين؟

مسؤول إسرائيلي بارز في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أكد أنه تم اتخاذ قرار بعدم مشاركة إسرائيل في قمة البحرين بالتنسيق بين واشنطن وتل أبيب.

تحرير:أحمد سليمان ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م

نتنياهو وترامب

تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، تستضيف العاصمة البحرينية المنامة، في يومي 25 و26 من شهر يونيو الجاري، ورشة اقتصادية بدعوة من الولايات المتحدة. الورشة، تعد هي الخطوة الأولى التي تمثل الشق الاقتصادي من خطة السلام المقترحة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين فلسطين وإسرائيل، والمعروفة باسم "صفقة القرن". إلا أن العديد من التقارير الإعلامية تحدثت عن عدم مشاركة أي جانب إسرائيلي في المؤتمر، وهو ما يعني غياب الجانبين المعنيين بالقضية، بعد إعلان السلطة الفلسطينية مقاطعتها للمؤتمر.

حيث قالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إن إسرائيل لن تشارك في القمة الاقتصادية التي دعت إليها الولايات المتحدة في البحرين، التي تعد الخطوة الأولى في خطة السلام في الشرق الأوسط التي وضعها البيت الأبيض. حيث قال مسؤول في البيت الأبيض، إن إدارة ترامب لم توجه الدعوة لأي مسؤول إسرائيلي للمشاركة في القمة التي