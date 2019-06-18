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أول صورة لطفل الأمير هاري وميجان ماركل

تحرير:مي فؤاد ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م
ابن الأمير هاري
ابن الأمير هاري
ينتظر الجميع من العالم العربي والغربي بفارغ الصبر صور أول طفل للأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل. بعد أن شاهد الملايين حفل زفاف الأمير هاري على الممثلة ميجان ماركل القادمة من كاليفورنيا على شاشات التليفزيون في مايو 2018، فإن المولود المنتظر كأول طفل في الأسرة المالكة البريطانية لأم أمريكية باتت مسألة أكثر جاذبية للكثير من متابعي أخبار الأسرة. واحتفالًا بيوم الأب في بريطانيا والذي كان يوم الأحد الماضي، نشر الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل، أول صورة واضحة الملامح لابنهما آرتشي هاريسون ماونتباتن-ويندسور على انستجرام.
بدا المولود الذي لم يكمل شهره الثاني بعد؛ حيث ولد في 6 مايو الماضي بمستشفى بورتلاند في لندن، كسابع من يحق له تولي عرش بريطانيا، في الصورة وهو يمسك بيد الأمير ما اشعل التطبيق. رأى الكثيرون أنه يشبه والده وخصوصاً بنظراته فيما أشار آخرون إلى أنه ما زال من المبكر تحديد من يشبه أكثر من والديه. كتبت ميجان
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محرك البحث «جوجل» يحتفل باليوم العالمي للطعمية

اليوم الثامن عشر من شهر يوليو (الثلاثاء) قرر موقع البحث الأشهر في العالم جوجل الاحتفال باليوم العالمي للطعمية، وذلك من خلال تغيير تصميم وهيئة الموقع مع إضافة أقراص الطعمية المتحركة، قد يختلف اسمها من بلد لآخر، في مصر والسودان يطلق عليها الاسم المعتاد الطعمية أو الفلافل، أما في اليمن فتسمى بالباجية، مهما اختلف طعمها فهي تملك مذاقا رائعا لن تستطيع الدول الأجنبية صنع ما يشبهها أو يعرف سر الخلطة المصرية، فأول ما يسأل عنه عند المجيء إلى مصر هو الطعمية والفول.
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لا تفوت رؤية القمر الفراولة اليوم.. سيظهر في مصر

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