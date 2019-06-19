السينما تنقذ موسم هؤلاء النجوم بعدما رفضتهم الدراما

عوضت نيللي كريم غيابها عن الدراما هذا العام بالمشاركة فى السينما، حيث تنتظر طرح «الفيل الأزرق2»، ويبدو أن دورها سيكون مفاجأة للجمهور كما كشف للإعلان التشويقي للفيلم
هناك وجوه اعتاد الجمهور رؤيتها فى الدراما الرمضانية سواء بشكل دائم أو متقطع، وينتظر المشاهدون مسلسلاتهم عند معرفتهم بمشاركتهم خلال السباق الرمضاني، لكن هناك الكثير منهم لم يكن موفقا هذا العام، ولم يستطع المشاركة فى الدراما الرمضانية بسبب التغييرات التي طرأت عليها، ولم يكن أمام هؤلاء النجوم سوى إلقاء أنفسهم فى أحضان السينما التي تشهد تحولا كبيرا خلال 2019، على مستوى الأعمال الفنية التي عرضت وغيرها التي تنتظر العرض، بالفعل نجحت الشاشة الذهبية في أن تعوض البعض عن غيابهم من الشاشة الصغيرة، مع نيلهم الكثير من الإشادات من قبل النقاد والجمهور.
1- إياد نصار
ويأتي على رأس القائمة الفنان الأردني إياد نصار، الذى عوض غيابه عن الدراما المصرية هذا العام بمشاركته فى فيلم «الممر» و«كازابلانكا» اللذين يتنافسان على المركز الأول والثاني بموسم أفلام عيد الفطر، ويلعب فى العملين شخصيتين مختلفتين، ونال عنهما إشادات واسعة من قبل النقاد
1- إياد نصار
ويأتي على رأس القائمة الفنان الأردني إياد نصار، الذى عوض غيابه عن الدراما المصرية هذا العام بمشاركته فى فيلم «الممر» و«كازابلانكا» اللذين يتنافسان على المركز الأول والثاني بموسم أفلام عيد الفطر، ويلعب فى العملين شخصيتين مختلفتين، ونال عنهما إشادات واسعة من قبل النقاد والجمهور، فى دور (القائد العكسري) بالأول ودور (اللص) في الثاني.
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كما ينتظر إياد نصار، طرح فيلمين آخرين له خلال نفس العام، وهما: «الفيل الأزرق 2» مع كريم عبدالعزيز، وظهر فى الإعلان الرسمي للفيلم بدور طبيب نفسي، ويبدو أنه سيدخل فى معركة مع بطل العمل، «رأس السنة» الذى يقوم ببطولته إلى جوار شيرين رضا، والذى لم يتحدد موعد عرضه بعد تأجيله، منذ مارس الماضى.
2- هند صبري
ومنذ أن عرض مسلسل «حلاوة الدنيا» الذى قامت ببطولته هند صبري إلى جوار ظافر العابدين، فى رمضان 2017، ولم نشاهدها فى اى عمل درامي آخر، وكانت تحضر لعودتها فى رمضان 2019 لكن توقف مسلسلها «جميلة وابن السلطان»، لتتجه إلى السينما التي عوضتها بثلاثة أعمال دفعة واحدة، عرض أحدها وهو «الممر» وتظهر فيه بدور شرف، وتجسد خلاله دور زوجة الفنان أحمد عز، ورغم أنه صغير لكنه مؤثر، وكانت سندا لزوجها ودعمته ورفعت معنوياته بعد النكسة، كما تنتظر طرح الجزء الثاني من فيلم «الكنز» و«الفيل الأزرق 2» يبدو أن دورها سيكون مفاجأة مثلما جاء بالإعلان التشويقي.
3- عمرو يوسف
لأسباب إنتاجية خرج الفنان عمرو يوسف من سباق رمضان 2019، رغم تعاقده على مسلسل جديد مع «مجموعة فنون مصر»، ليغيب عن دراما رمضان بعد حفاظه على التواجد 12 عاما بشكل متتالٍ، إلا أن السينما أنقذته من الجلوس فى المنزل، بفضل الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق» الذى يشارك فى بطولته إلى جوار أحمد عز، والذى من المنتظر طرحه خلال موسم أفلام عيد الأضحى، ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول قبل 4 أعوام.
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4- نيللي كريم
حال الفنانة نيللي كريم لا يختلف كثيرا عن عمرو يوسف، فقد تعاقدت هى الأخرى على مسلسل «النصابين» مع شركة «العدل جروب»، لكن المشروع توقف لأسباب غير معلنة، رغم تصوير 3 أيام منه، لتغيب هي الأخرى عن السباق الرمضاني الذى حجزت فيه مكانا خاصا لها على مدار السبع سنوات الماضية، لكن دور (لبنى) الذى سيشهد تغييرات واسعة بفيلم «الفيل الأزرق2» أنقذها من الغياب خلال 2019.
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5- أحمد عز
النجاح الكبير الذى حققه مسلسل «أبو عمر المصري» العام 2018، جعل الكثيرين ينتظرون مشاركة الفنان أحمد عز، خلال موسم رمضان الماضى، وهذا ما لم يحدث، ربما لعدم وجود سيناريو قوي يتواجد به، خاصة أن «عز» من الفنانين الذين يحرصون على التواجد بالسباق الرمضاني بشكل شبه منتظم، لكن 2019 تعد سنة الحظ له في السينما، بداية من فيلم «الممر» الذي تجاوزت إيراداته 30 مليون جنيه، وفيلم «ولاد رزق 2» المترقب نزوله، و«العارف» الذى يستعد لتصويره حاليًا.
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6- عمرو عبدالجليل
لم يتواجد الفنان عمرو عبدالجليل خلال سباق رمضان المنقضى، لكنه نجح فى تعويض هذا الغياب بمشاركته فى فيلم «كازابلانكا» الذى يتصدر قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر، ويلفت الأنظار إلى شخصية (عرابي) الصديق الخائن الذي باع أصدقاءه وطمع فى المال، إذ أشاد النقاد بأدائه واختاروه ضمن أفضل الممثلين بموسم العيد.
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7- كريم عبدالعزيز
وأخيرا، يأتي الفنان كريم عبدالعزيز، الذى فشل فى تقديم الجزء الثاني من مسلسل «الزيبق» لأسباب إنتاجية، ليغيب لعامين متتالين عن المنافسة في رمضان، لكن حظه كان أفضل بالسينما، حيث عرض له فيام «نادي الرجال السري» بداية العام، وحقق نجاحا كبيرا، وتخطت إيراداته 55 مليون جنيه، وينتظر حاليا عرض الجزء الثاني من «الفيل الأزرق» خلال عيد الأضحى المقبل.
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التغييرات الكبيرة التي شهدتها الدراما المصرية خلال الموسم الرمضاني المنقضى، أثرت بشكل كبير على السينما من حيث قوة الموضوعات التي يتم مناقشتها وتنوعها وخروجها على مستوى تقني عال.