السينما تنقذ موسم هؤلاء النجوم بعدما رفضتهم الدراما

عوضت نيللي كريم غيابها عن الدراما هذا العام بالمشاركة فى السينما، حيث تنتظر طرح «الفيل الأزرق2»، ويبدو أن دورها سيكون مفاجأة للجمهور كما كشف للإعلان التشويقي للفيلم

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

الفنانة نيللي كريم

هناك وجوه اعتاد الجمهور رؤيتها فى الدراما الرمضانية سواء بشكل دائم أو متقطع، وينتظر المشاهدون مسلسلاتهم عند معرفتهم بمشاركتهم خلال السباق الرمضاني، لكن هناك الكثير منهم لم يكن موفقا هذا العام، ولم يستطع المشاركة فى الدراما الرمضانية بسبب التغييرات التي طرأت عليها، ولم يكن أمام هؤلاء النجوم سوى إلقاء أنفسهم فى أحضان السينما التي تشهد تحولا كبيرا خلال 2019، على مستوى الأعمال الفنية التي عرضت وغيرها التي تنتظر العرض، بالفعل نجحت الشاشة الذهبية في أن تعوض البعض عن غيابهم من الشاشة الصغيرة، مع نيلهم الكثير من الإشادات من قبل النقاد والجمهور.

1- إياد نصار ويأتي على رأس القائمة الفنان الأردني إياد نصار، الذى عوض غيابه عن الدراما المصرية هذا العام بمشاركته فى فيلم «الممر» و«كازابلانكا» اللذين يتنافسان على المركز الأول والثاني بموسم أفلام عيد الفطر، ويلعب فى العملين شخصيتين مختلفتين، ونال عنهما إشادات واسعة من قبل النقاد