الجبلاية ترشح الأهلي والزمالك للمشاركة بدوري الأبطال

تحرير:أحمد بركات ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م

الأهلي

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، ترشيح الزمالك والأهلي للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وبيراميدز والمصري بالكونفيدرالية، وقال مصدر داخل الجبلاية، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الاتحاد سيرسل خلال ساعات خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بهذا المعنى، ليسدل الستار على أزمة الفرق التي ستشارك في بطولات إفريقيا، ومن المنتظر أن تنتهي مسابقة الدوري العام يوم 30 يوليو المقبل بمباراة الأهلي والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.

وتلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي يخطره فيه بأن 30 يونيو الجاري، هو آخر موعد لتسجيل الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية. وتأكدت مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، بعد أن ضمن إنهاء الموسم في أحد المركزين الأول والثاني في الدوري المصري الممتاز،