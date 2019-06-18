رياضة

اللعبة القبيحة.. قصة بلاتيني الكاملة مع مونديال قطر

اختيرت قطر لتنظيم مونديال 2022 في 2010، ومنذ ذلك الحين تحاط بها الكثير من الشبهات في عملية التصويت.. واحتجز بلاتيني صباح اليوم للتحقيق معه في منح قطر شرف التنظيم
١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م
ميشيل بلاتيني
ميشيل بلاتيني
اعتقل الفرنسي ميشيل بلاتيني من قبل مكتب مكافحة الفساد في فرنسا، كجزء من التحقيقات المتعلقة بشأن فساد في عملية التصويت لاستضافة قطر لمونديال 2022، وانتخب بلاتيني البالغ من العمر 63 عامًا رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2007، وبقي في منصبه حتى عام 2015، قبل أن يتم إيقافه من قبل لجنة الأخلاقيات في الفيفا بسبب الكثير من المخالفات، واختيرت قطر لتنظيم كأس العالم 2022 في عام 2010، ومنذ ذلك الحين تحاط بها الكثير من الشبهات في عملية التصويت التي منحتها ذلك الشرف.
وأسفرت النتيجة النهائية في تصويت استضافة مونديال 2022، عن حصول الفريق القطري على 14 صوتًا مقابل 8 أصوات للجانب الأمريكي في المرحلة الأخيرة، بعد خروج أستراليا، كوريا الجنوبية واليابان من المراحل الأولى. وبحسب MediaPart، احتجز بلاتيني صباح اليوم الثلاثاء للتحقيق معه في منح قطر شرف تنظيم نهائيات كأس العالم
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الجبلاية ترشح الأهلي والزمالك للمشاركة بدوري الأبطال

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، ترشيح الزمالك والأهلي للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وبيراميدز والمصري بالكونفيدرالية، وقال مصدر داخل الجبلاية، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الاتحاد سيرسل خلال ساعات خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بهذا المعنى، ليسدل الستار على أزمة الفرق التي ستشارك في بطولات إفريقيا، ومن المنتظر أن تنتهي مسابقة الدوري العام يوم 30 يوليو المقبل بمباراة الأهلي والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.
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أول تعليق من الفيفا بعد القبض على بلاتيني

أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قلقه من إلقاء القبض على رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، ميشيل بلاتيني في فرنسا صباح اليوم الثلاثاء، للتحقيق معه بشأن حصوله على رشاوى لتسهيل فوز قطر بشرف تنظيم مونديال قطر 2022، وأوضح الفيفا أنه علم بإلقاء القبض على بلاتيني، ولكنه لا يملك التفاصيل الكاملة الخاصة بالتحقيقات الفرنسية، كما أعرب الفيفا أيضًا عن التزامه بالتعاون في التحقيقات، خاصة أن بلاتيني كان نائبًا سابقًا لرئيس الفيفا، وامتلك حق التصويت في اختيار البلد المضيف لمونديال 2022.
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ننشر تفاصيل حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

وضعت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا اللمسات الأخيرة على حفل افتتاح البطولة المقرر لها مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة، وكشفت اللجنة أن الحفل سيستغرق نحو 17 دقيقة تقريبا، وسيتضمن أغنية بثلاث لغات يشارك فيها المطرب حكيم ومعه مطرب سنغالى وآخر نيجيرى، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الاستعراضية المجهزة للحفل تدور حول رموز الحضارة المصرية والحضارات الإفريقية، وتبرز فكرة أن المستقبل لإفريقيا، وتابع أن أبواب الاستاد سيتم غلقها فى السادسة مساء، وسينطلق الحفل الفنى فى تمام الثامنة مساء، على أن تنطلق مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوى فى العاشرة مساء.
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قطر تفلت من السقوط الأول في كوبا أمريكا

حقق منتخب قطر تعادلا ثمينًا أمام نظيره باراجواي، بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين مساء اليوم الأحد، على ملعب «ماراكاتا»، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًّا بالبرازيل. بدأت المباراة قوية بين الفريقين، قبل أن يتمكن أوسكار كاردوزو، من إحراز هدف التقدم مبكرًا لصالح باراجواي في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، وتبادل بعدها المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب، وفشل المنتخب القطري في إدراك التعادل لينتهي الشوط الأول بتقدم باراجواي بهدف دون رد.
المعز علي لاعب منتخب قطر

اليوم الظهور القطري الأول بكوبا أمريكا

تتواصل اليوم الأحد مباريات النسخة رقم 46 من بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، وذلك عندما تخوض قطر أول مباراة في تاريخها بتلك البطولة عندما تواجه باراجواي في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب ماراكانا ضمن مباريات المجموعة الثانية، والتي انطلقت فجر اليوم بخسارة الأرجنتين أمام كولومبيا بهدفين دون رد، وسبق أن تواجه المنتخبان في 3 مباريات سابقة جميعها ودية، وحققت قطر الانتصار في آخر لقاء في عام 2009، وتواجها مرتين في عام 1986، وحينها تعادلا في لقاء وحققت باراجواي الانتصار في اللقاء الآخر.
الفيفا‎

«فيفا» يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ27 (فيديو)

حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على توجيه التهنئة لمحمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، حيث قاموا بنشر فيديو خاص لأحد أهداف الفرعون المصري مع منتخب الفراعنة، عبر الصفحة الرسمية للفيفا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وكتب عليه: «محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ27.. تهانينا وتمنياتنا لك بمزيد من التألق»، حيث يوجد صلاح خلال الفترة الحالية في معسكر المنتخب الوطني المقام حاليا ببرج العرب استعدادا لبطولة كأس أمم إفريقيا.
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قطر تسمح بتناول الكحوليات في مونديال الأندية

تعهدت قطر بالسماح لجماهير ليفربول بشرب الكحوليات، عند قدومهم لمساندة ليفربول أثناء مشاركته في كأس العالم للأندية هذا العام، وذلك بعما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس الاثنين أن قطر ستستضيف النسختين المقبلتين من البطولة، من أجل اختبار ملاعبها قبل استضافة مونديال 2022، وستعد تلك فرصة أيضًا لقطر لتعلم كيفية التعامل مع آلاف الجماهير التي ترغب في شرب الكحوليات أثناء كأس العالم، وقال الذوادي رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2022 عن هذا الأمر: "نتطلع لاستضافة مونديال 2022".
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