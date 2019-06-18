اللعبة القبيحة.. قصة بلاتيني الكاملة مع مونديال قطر

اختيرت قطر لتنظيم مونديال 2022 في 2010، ومنذ ذلك الحين تحاط بها الكثير من الشبهات في عملية التصويت.. واحتجز بلاتيني صباح اليوم للتحقيق معه في منح قطر شرف التنظيم

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م

اعتقل الفرنسي ميشيل بلاتيني من قبل مكتب مكافحة الفساد في فرنسا، كجزء من التحقيقات المتعلقة بشأن فساد في عملية التصويت لاستضافة قطر لمونديال 2022، وانتخب بلاتيني البالغ من العمر 63 عامًا رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2007، وبقي في منصبه حتى عام 2015، قبل أن يتم إيقافه من قبل لجنة الأخلاقيات في الفيفا بسبب الكثير من المخالفات، واختيرت قطر لتنظيم كأس العالم 2022 في عام 2010، ومنذ ذلك الحين تحاط بها الكثير من الشبهات في عملية التصويت التي منحتها ذلك الشرف.

وأسفرت النتيجة النهائية في تصويت استضافة مونديال 2022، عن حصول الفريق القطري على 14 صوتًا مقابل 8 أصوات للجانب الأمريكي في المرحلة الأخيرة، بعد خروج أستراليا، كوريا الجنوبية واليابان من المراحل الأولى. وبحسب MediaPart، احتجز بلاتيني صباح اليوم الثلاثاء للتحقيق معه في منح قطر شرف تنظيم نهائيات كأس العالم

وأسفرت النتيجة النهائية في تصويت استضافة مونديال 2022 ، عن حصول الفريق القطري على 14 صوتًا مقابل 8 أصوات للجانب الأمريكي في المرحلة الأخيرة، بعد خروج أستراليا، كوريا الجنوبية واليابان من المراحل الأولى.وبحسب MediaPart، احتجز بلاتيني صباح اليوم الثلاثاء للتحقيق معه في منح قطر شرف تنظيم نهائيات كأس العالم 2022، علمًا بأنه كان من المنتظر أن يخلف بلاتيني نظيره بلاتر في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في عام 2016، قبل أن يتم إيقافه من العمل بأي شيء يتعلق بكرة القدم القدم لمدة 4 سنوات.

في يوليو 2018، فتح السويسري جوزيف بلاتر، النار من جديد حول الملف الأسود لقطر في تنظيم كأس العالم، بعد كشفه أن تدخلات سياسية، من رئيس دولة أوروبية، ساعدت في حصول الدوحة على تنظيم مونديال 2022، حسب ما جاء في تغريدة لبلاتر على حسابه في «تويتر».



بلاتر كتب عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "أخبار سيئة.. قطر متهمة بالتشهير بالدول الأخرى التي تقدمت لاستضافة مونديال 2022، الحقيقة هي أن قطر استخدمت التدخلات السياسية من أجل الفوز بشرف تنظيم كأس العالم، كان ذلك عن طريق تدخل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لدى ميشيل بلاتيني نائب رئيس الفيفا السابق.. المزيد من المعلومات ستجدونها في الفصل العاشر من كتابي (حقيقتي)".

#FIFAWorldCup2022 #FIFA #AFC Bad news: Qatar accused of denigration of other bidders! Fact is Qatar won after a political intervention by the former French President Sarkozy to FIFA Vice-President Platini. More information in my book ‚Ma verité‘ chapter 10. #Qatar July 29, 2018



وليس غريبًا أن يتحدث بلاتر عن ملف قطر 2022، حيث إنه أنهى حياته المهنية بإعلانه الاستقالة رسميًا عن منصبه في رئاسة الاتحاد الدولي، وبحسب التقارير الصحفية فقد جاءت استقالته بسبب تسريب وثيقة سرية كانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، قد اتهمت جيروم فالكه الأمين العام للفيفا بتقديم رشوة إلى كلًا من النائب السابق للفيفا جاك وارنر ونائبه تشاك بليزر من أجل التصويت لصالح فوز جنوب إفريقيا لتنظيم كأس العالم عام 2010.



وعلى الرغم من أن الفيفا نفى تلك التسريات، إلا أن صحيفة ديلي ميل البريطانية فجرت المفاجأة بنشرها صورة لخطاب رسمي يفيد بمعرف فالكه الذراع الأيمن لبلاتر بهذه الرشوة، وفور نشر الخطاب، دعا مسؤولو الفيفا إلى عقد مؤتمر صحفي عاجل أعلن بلاتر من خلاله استقالته والدعوة إلى عقد انتخابات لاختيار رئيس جديد.





والخطاب كان من قبل رئيس اتحاد جنوب إفريقيا مولفي أوليفانت إلى فالكه، الذي طلب تسليم الأموال إلى الفيفا بدلًا من وارنر، بحجة دعم كرة القدم في منطقة البحر الكاريبي، كما أن كالة التحقيقات الفيدرالية الأميركية "اف بي اي"، كشفت تلقي نائب الرئيس السابق جاك وارنر ونائبه تشاك بلايزر في اتحاد الكونكاكاف رشوة 10 ملايين دولار، في مقابل منحهما الصوت لجنوب أفريقيا.



والخطاب كان من قبل رئيس اتحاد جنوب أفريقيا مولفي اوليفانت إلى فالكه، الذي طلب تسليم الأموال إلى الفيفا بدلاً من وارنر، بحجة دعم كرة القدم في منطقة البحر الكاريبي، كما أن كالة التحقيقات الفيدرالية الأميركية "اف بي اي"، كشفت تلقي نائب الرئيس السابق جاك وارنر ونائبه تشاك بلايزر في اتحاد الكونكاكاف رشوة 10 ملايين دولار، في مقابل منحهما الصوت لجنوب أفريقيا.

ضغوطات فرنسا لفوز قطر

100 مليون دولار حولت مسار مونديال 2022

أعلن بلاتر في وقت سابق، أن رئيس فرنسا السابق قد مارس الكثير من الضغوطات بهدف فوز قطر بحق تنظيم كأس العالم 2022، متابعا أن ساركوزي ومواطنه بلاتيني هما من لعبا دورا كبيرا في حصول قطر على حق استضافة البطولة الأكبر في تاريخ كرة القدم، وذلك في تصريحات للتليفزيون السويسري.

وفي يناير 2018، نشرت بونيتا ميرسياديس كاتبة أسترالية والتي كانت ضمن اللجنة المروجة لملف أستراليا المترشح لتنظيم بطولة كأس العالم 2022، فضيحة عن ملف قطر لاستضافة كأس العالم 2022 بعدما أكدت أن بلاتر، استلم 100 مليون دولار أميركي مقابل تسهيل تنظيم المونديال لقطر.



وقالت بونيتا ميرسياديس، والتي حققت في ملف قطر والرئيس السابق لـ"فيفا" لأعوام طويلة، أن الرئيس السابق عقد اتفاقا مسبقا مع قناة رياضية قطرية وأمير قطر يلزمهم بدفع 100 مليون دولار لخزينة الاتحاد الدولي في حال فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022، ونص الاتفاق مع أمير قطر آنذاك على تجنيب السويسري بلاتر المنافسة من قبل القطري محمد بن همام على مقعد رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم في انتخابات عام 2011.



وأجرت ميرسياديس مقابلة اعترافية مع بلاتر سابقا، عن العملية كاملة وكيف بدأت، ما دعا السويسري إلى الاعتراف بأن فرانز بيكنباور خرق القوانين بشكل صريح بعدما صوت لصالح أستراليا مقابل استلامه مبلغ مالي، وأن بلاتر علم مسبقا بفوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022 قبل بدء التصويت، كما علم بخسارة الولايات المتحدة الأميركية للتصويت رغم أنهم كانوا المرشح الأول للفوز بالتصويت، ما جعله يتصل هاتفيا بباراك أوباما رئيس أمريكا آنذاك، وإعلانه له بخسارة أميركا التصويت.





وكشف بلاتر أنه تأكد من فوز قطر بتنظيم كأس العالم لأن ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، أخبره بدعمه لملف قطر، هو و22 آخرون من اللجنة التنفيذية لـ"فيفا"، قرروا دعم ملف قطر، وتحسر بلاتر لفوز قطر ما دعاه للقيام باتفاقين مختلفين للحول من استضافتها لمونديال 2022، وأن الاتفاقين أقيما في الدوحة أواخر عام 2010، وفي مكتبه بمدينة زيوريخ مطلع عام 2011.



وذكر أيضًا أن عددا من مسؤولي فيفا الكبار تخوفوا قبيل التصويت عام 2010، من فشل قطر في القدرة على استضافة مونديال 2022، ما دعا القناة القطرية إلى القيام باتفاق سري يقضي بدفعها 100 مليون دولار في حال فازت بتصويت كأس العالم 2022، وعند سؤالها عن المبلغ، لم تنكر القناة بل قالت إن هذا المبلغ عبارة عن مساهمات في الإنتاج التلفزيوني وهو المبلغ الدارج في السوق وأن هذه المبالغ غالبا ما تفرض من قبل الاتحادات الرياضية على الشركات التلفزيونية الناقلة.

التدخلات السياسية

في يونيو الماضي، عاد جوزيف بلاتر، للتأكيد على أن حصول قطر على حق تنظيم مونديال 2022 جاء بسبب ما أسماها التدخلات السياسية، مشيرًا إلى أنه غير مسؤول عن وفيات العمال في مواقع العمل الخاصة بكأس العالم.وظهر بلاتر بشكل مفاجئ بدعوة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لحضور مباريات كأس العالم، بينما يقضي فترة عقوبة المنع من العمل في الرياضة لمدة 6 سنوات، وقال بلاتر في مقابلة تلفزيونية مع القناة الرابعة البريطانية: "عندما يموت عامل في أحد الاستادات يقولون بلاتر هو المسؤول، أنا ليست لي علاقة، العامل حضر إلى تلك البلد بحثاً عن فرصة أفضل، وهذا شأن يتعلق بالدولة ذاتها وليس الاتحاد الدولي لكرة القدم".وواصل بلاتر: "لماذا ذهب مونديال 2022 إلى قطر؟! هذا حصل بسبب التدخلات السياسية التي حولت مسار التصويت".