قتيلان و35 مصابا في انقلاب سيارة نقل بالمنوفية

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م

صورة أرشيفية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 35 آخرون، بجروح وكدمات وكسور، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الإقليمى نزلة الخطاطبة بمركز السادات في محافظة المنوفية، وتم نقلهم لمستشفى الباجور لتلقي العلاج اللازم. بدأت الواقعة بتلقى اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ انقلاب سيارة نقل بها عمال على الطريق الإقليمى نزلة الخطاطبة، أسفر عن وقوع مصابين وفيات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

على الفور، انتقل رجال المباحث، وتبين مصرع شخصين أحدهما يدعى "ياسين عبد الفتاح - 17 سنة"، مقيم بكفر القرنين بالباجور، وإصابة 35 آخرين تتراوح أعمار معظمهم بين 13 و17 سنة. تم الدفع بسيارات الإسعاف، تحت رئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير مرفق إسعاف محافظة المنوفية، وإشراف شادي نبوي البدري مشرف عام إسعاف