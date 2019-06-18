خبراء قطريون في إسرائيل لمد خط كهرباء جديد إلى غزة

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م

أمير قطر

نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين اليوم الثلاثاء، إن وفدا قطريا من الخبراء الفنيين أجرى محادثات في إسرائيل وقطاع غزة هذا الأسبوع بشأن المساهمة في دفع تكاليف مد خط كهرباء جديد بينهما، ما يشير إلى توسع محتمل في جهود الدوحة لمساعدة الفلسطينيين. وحسب "رويترز" فإن إسرائيل توافق على هذه الخطوة لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يتعامل بفتور مع قطر بسبب علاقاتها بإيران وجماعات إسلامية مثل حماس، لا يظهر بدرجة كبيرة إقراره لها.

والتقى المبعوث القطري محمد العمادي، رفقة خبراء قطريين في مجالي المياه والكهرباء، مع شركة الكهرباء الإسرائيلية في تل أبيب الأحد الماضي، ومع مسؤولين بقطاع الطاقة في غزة أمسي الإثنين، لبحث عرض قطري بدفع تكلفة استكمال خط كهرباء جديد لغزة. وأوضحت "رويترز"، أنه لم يرد "تعليق فوري من قطر". وأضافت: "سيمد الخط