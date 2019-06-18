لماذا يسبب البطيخ والخوخ والشمام تسمما غذائيا؟

الفواكه المرشوشة بالنترات هي من المسببات الأساسية للتسمم، فبالرغم من المناداة الدائمة بتناول الفواكه باعتبارها طعام آمن، أصبحت خطر يهدد العديد من الأشخاص.

تحرير:إسراء سليمان ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

تسمم البطيخ

الخوخ والبطيخ والشمام من الفواكه المميزة في فصل الصيف، وستجد العديد من الأشخاص في انتظار دائم لموسم نضوج هذه الفواكه، وبالرغم من الفوائد الكثيرة لهذه الفاكهة الغنية بكميات كبيرة من الماء قد تصل إلى 90% في البطيخ، ونظرًا لإن كل منهم غني بالألياف الغذائية، فهم يقدمون دعم كبير للجهاز الهضمي بفاعلية كبيرة، ولكن الإفراط دائمًا يصاحبه نتائج سلبية على صحتك، فوُجد في الآونة الأخيرة إن الإفراط في تناول البطيخ والخوخ قد يؤدي إلى الإصابة بالتسمم، وذلك مثل ما حدث في واقعة إصابة بعض الأسر سابقًا بالتسمم.

بالرغم من إن البطيخ يقدم لك كثير من الفوائد الصحية، إلا إن الإفراط في تناوله يكون بمنزلة تسمم، نظرًا لوجود كثير من المواد الكيمائية على سطح البطيخ، قد يؤدي ذلك إلى التسمم الغذائي، على سبيل المثال تتراكم النترات على البطيخ وعلى بعض المحاصيل الزراعية، وذلك بمثابة انتهاك، وذلك نقلًا عن "www.self.com"،