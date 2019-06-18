لماذا يسبب البطيخ والخوخ والشمام تسمما غذائيا؟

الفواكه المرشوشة بالنترات هي من المسببات الأساسية للتسمم، فبالرغم من المناداة الدائمة بتناول الفواكه باعتبارها طعام آمن، أصبحت خطر يهدد العديد من الأشخاص.
الخوخ والبطيخ والشمام من الفواكه المميزة في فصل الصيف، وستجد العديد من الأشخاص في انتظار دائم لموسم نضوج هذه الفواكه، وبالرغم من الفوائد الكثيرة لهذه الفاكهة الغنية بكميات كبيرة من الماء قد تصل إلى 90% في البطيخ، ونظرًا لإن كل منهم غني بالألياف الغذائية، فهم يقدمون دعم كبير للجهاز الهضمي بفاعلية كبيرة، ولكن الإفراط دائمًا يصاحبه نتائج سلبية على صحتك، فوُجد في الآونة الأخيرة إن الإفراط في تناول البطيخ والخوخ قد يؤدي إلى الإصابة بالتسمم، وذلك مثل ما حدث في واقعة إصابة بعض الأسر سابقًا بالتسمم.
بالرغم من إن البطيخ يقدم لك كثير من الفوائد الصحية، إلا إن الإفراط في تناوله يكون بمنزلة تسمم، نظرًا لوجود كثير من المواد الكيمائية على سطح البطيخ، قد يؤدي ذلك إلى التسمم الغذائي، على سبيل المثال تتراكم النترات على البطيخ وعلى بعض المحاصيل الزراعية، وذلك بمثابة انتهاك، وذلك نقلًا عن "www.self.com"،
بالرغم من إن البطيخ يقدم لك كثير من الفوائد الصحية، إلا إن الإفراط في تناوله يكون بمنزلة تسمم، نظرًا لوجود كثير من المواد الكيمائية على سطح البطيخ، قد يؤدي ذلك إلى التسمم الغذائي، على سبيل المثال تتراكم النترات على البطيخ وعلى بعض المحاصيل الزراعية، وذلك بمثابة انتهاك، وذلك نقلًا عن "www.self.com"، وبعد ساعات قليلة قد تظهر أعراض التسمم متمثلة في: التعب والإسهال والقيء والتشنجات والصداع والغثيان، والبراز الممزوج بالدم، وقد يستمر بالإعياء بين أربعة وسبعة أيام، كل ما عليك فعله في هذه الفترة هو شرب كميات كافية من الماء تجنبًا للإصابة بالجفاف.
يقلل من التهاب العضلات.. فوائد تناول عصير البطيخ
ولمعرفة البطيخ الجيد من البطيخ المسمم، توجد بعض العلامات الصغيرة التي يجب أن تضعها في اعتبارك عند شراء البطيخ، وما يلي بعض منها، وذلك نقلًا عن "brightside.me":
1-القشرة الصفراء هي علامة على تركيز النترات في البطيخ
النتروجين يعتبر من العناصر الأساسية من أجل نمو وتطور النباتات، ومع ذلك يميل مزارعو البطيخ إلى تجاوز المعايير المقبولة، وتعد ذلك خدعة تساعدهم على أن يصل وزن النبات إلى 11 كيلو جرام خلال 3 أسابيع فقط.
2-تحقق من عدم وجود ثقوب داخل البطيخ
يعتقد البعض إن الثقوب الموجودة في البطيخ، قد تكون نتيجة للحشرات، ولكن ذلك غير صحيح، فهي نتيجة رش البطيخ بكميات كبيرة من النترات.
3-وجود تجويف كبير داخل البطيخ
لم يختلف الخوخ والشمام كثيرًا عن البطيخ، فهما أيضًا من الفواكه التي يتم رشها بمختلف المبيدات الحشرية، مما يؤدي إلى إصابة مؤكدة بالتسمم الغذائي، مصحوبًا بأعراض الإسهال والتعب والإرهاق مشابهة تمامًا لما ذكر من قبل، وبجانب التسمم توجد كثير من المشكلات الصحية التي تنتج عن الإفراط في تناولهما مثل مشكلات في الجهاز الهضمي، وبالنسبة للمرأة الحامل فإن تناول مزيد من الخوخ قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في معدلات حمض الفوليك في الجسم، وبالرغم من فائدته إلا إنه قد يسبب تشنجات وإسهال وقيء.
يساعد في حرق الدهون.. عصير العنب فعال وصحي
وبالتالي فإن الفواكه المرشوشة بالنترات هي من المسببات الأساسية للتسمم، فبالرغم من المناداة الدائمة بتناول الفواكه باعتبارها طعام آمن، أصبحت خطر يهدد العديد من الأشخاص، وأخر ما حدث هو تسمم 16 عاملًا في مزرعة بالمنوفية، لذا يجب غسل الفواكه جيدًا قبل تناولها، و يرجح نقعها في ماء فاتر لعدة ساعات، حتى لا تكون مصحوبة بعدوى أو أمراض قد تهاجم الأطفال، وتوجد بعض من الطرق المنزلية التي تساعدك على تنظيف الفواكه وهي نقع الفاكهة في خليط من بيكربونات الصوديوم والخل والملح والليمون لقتل الباكتيريا.
كما إن كثير من الأبحاث توضح وحود صلة بين استهلاك الخضروات والفواكه الملوثة، وارتفاع بعض الأمراض الأخرى على سبيل المثال الفشل الكلوي وأنواع مختلفة من السرطان، بما إن الخوخ والشمام والبطيخ يحتوي على نسبة كبيرة من المياه، فهو يمتص جميع المواد الضارة بالتربة.
برد الصيف مزعج.. احمِ نفسك بهذه العلاجات المنزلية