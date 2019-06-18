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لماذا يسبب البطيخ والخوخ والشمام تسمم غذائي؟

الفواكه المرشوشة بالنترات هي من المسببات الأساسية للتسمم، فبالرغم من المناداة الدائمة بتناول الفواكه باعتبارها طعام آمن، أصبحت خطر يهدد العديد من الأشخاص.
تحرير:إسراء سليمان ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
تسمم البطيخ
تسمم البطيخ
الخوخ والبطيخ والشمام من الفواكه المميزة في فصل الصيف، وستجد العديد من الأشخاص في انتظار دائم لموسم نضوج هذه الفواكه، وبالرغم من الفوائد الكثيرة لهذه الفاكهة الغنية بكميات كبيرة من الماء قد تصل إلى 90% في البطيخ، ونظرًا لإن كل منهم غني بالألياف الغذائية، فهم يقدمون دعم كبير للجهاز الهضمي بفاعلية كبيرة، ولكن الإفراط دائمًا يصاحبه نتائج سلبية على صحتك، فوُجد في الآونة الأخيرة إن الإفراط في تناول البطيخ والخوخ قد يؤدي إلى الإصابة بالتسمم، وذلك مثل ما حدث في واقعة إصابة بعض الأسر سابقًا بالتسمم.
بالرغم من إن البطيخ يقدم لك كثير من الفوائد الصحية، إلا إن الإفراط في تناوله يكون بمنزلة تسمم، نظرًا لوجود كثير من المواد الكيمائية على سطح البطيخ، قد يؤدي ذلك إلى التسمم الغذائي، على سبيل المثال تتراكم النترات على البطيخ وعلى بعض المحاصيل الزراعية، وذلك بمثابة انتهاك، وذلك نقلًا عن "www.self.com"،
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فوائد-البيض

بيضة مسلوقة تتحكم في مستويات السكر في الدم

البيض يعد من الأغذية الهامة لجميع الفئات العمرية، فمنذ الصغر تجد والدتك تقول لك عليك بتناول البيض وشرب اللبن لتصبح قويا مثل الرجل العنكبوت أو باتمان، لم يكن ذلك مجرد وسيلة إقناع لتناول الطعام، ولكن بالفعل البيض يحتوي على العديد من الفيتامينات والبروتينات وبعض المعادن مثل الكالسيوم والفوسفات، بجانب ذلك البيض له فائدة سحرية أخرى؛ لإنه يتحكم في مستويات السكر في الدم، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري2، فالتحكم في نسبة السكر في الدم عن طريق بعض العادات الصحية ليس مهمة سهلة على الإطلاق، فمن المحتمل أن يأخذ المريض عدة شهور ليتعلم كيف يأكل.
الموز-الاسود

الموز الأسود ميترميش.. يعالج الاكتئاب والإمساك

الموز من الفاكهة اللذيذة والمفيدة، ويحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي لا يعرفها معظمنا، فهو يحتوى على البوتاسيوم الذى يعمل على تعزيز الدم، كما يساعد فى التغلب على الاكتئاب لاحتوائه على مستويات عالية من "التربتوفان"، والتى يتم تحويلها إلى "السيروتونين" وهو هرمون المزاج والسعادة، من أكثر المشاكل التي نواجهنا في الموز، هو أنه من الفاكهة سريحة النضج، وبمجرد شرائه وتركه في المنزل تظهر به بعض العلامات السوداء ويرفض الأطفال تناوله والكبار أيضًا، في السطور التالية نوضح فائدة الموز الأسود الذي نتخلص منه في سلة المهلات..
فوائد-الطعمية

الوقاية من سرطان الثدي.. تعرف على فوائد الفلافل

قد يثير بداخلك اليوم العالمي للاحتفال بالطعمية بعضا من الأسئلة، هل فكرت ذات مرة في أصل كلمة "فلافل" أو "الطعمية"؟ لو نظرت في بعض الكتب المهتمة بتاريخ المطبخ المصري، ستجد بعض المعاني المتعلقة بهذه المصلحات، فكلمة فلافل مشتقة من فلفل أي المذاق الحار، وهو ما يميز "الطعمية المحشية"، أما بالنسبة لمصطلح طعمية فهو يرجع إلى اللهجة المصرية، حيث مشتقة من كلمة طعم، ولكن توجد بعض الروايات المختلفة التي تقول إن أصل التسمية هو اللغة القبطية، حيث تعني كثير الفول، ورواية أخرى تقول إنها تعود إلى اللغة الآرامية أي "الشيء المستدير".
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عصير-العنب

يساعد في حرق الدهون.. عصير العنب فعال وصحي

توجد أنواع كثيرة من العنب مثل العنب الرومي الأحمر والنباتي، لا أحد يختلف على مذاق العنب الرائع، كما إنه يتيمز بكثير من الفوائد التي تعزز من صحة القلب والمخ والبشرة أيضًا، كما إنه يتميز بخصائص مضادة للأكسدة تجعله مشروب يساعد على التخلص من السموم، فمنذ 6000 عام تم التعرف على العنب كقيمة علاجية لكثير من الأمراض وذلك كان بفضل المصريين، فهم أول من قدم استخدام العنب للعالم، فقد استغرق الأمر عقودًا من البحث من أجل تفهم ما الذي جعل العنب ومشتقاته بمثابة علاج طبيعي، وذلك نقلًا عن "stylecraze".
فوائد-عصير-البطيخ

يقلل من التهاب العضلات.. فوائد تناول عصير البطيخ

بالرغم من إن الجميع يشتاق للشتاء بأمطاره، إلا إنه يوجد ما يميز الصيف، فتنوع الفواكه في هذا الفصل يجعلك تحصل على وفرة من العناصر الغذائية الهامة، وإذا كنت لا تحب نوع محدد من الفاكهة ستجد أنواع أخرى تمدك بما تريد وذلك على عكس فصل الشتاء، حيث الفواكه المحدودة، فعلى سبيل المثال البطيخ هو "ملك الصيف"، فهو من أكثر الفواكه التي تشعرك بالانتعاش كما إنه يمنحك معدلات عالية من الترطيب، وللاستمتاع به بشكل أكبر يمكنك تناوله كصير طازج، وستحصل على كثير من الفوائد الغذائية الرائعة، نقلًا عن "dailyhealthpost".
مشروبات-وأطعمة-منعشة-في-الحر

انتعش في الحر بهذه الأطعمة والمشروبات.. جرب البطيخ

مواجهة الحر أمر صعب للغاية، خاصة خلال الصيام، نتيجة درجات الحرارة المرتفعة التي نشهدها جميعا، واستمرارها لأيام، وفي الغالب لن تكون الأخيرة، فنحن في بداية فصل الصيف، ولديك الكثير من الأعمال التي تقوم بها في الخارج، كما أنك بحاجة إلى حماية نفسك من الحر والشمس. هناك الكثير من الأطعمة التي يمكنك تناولها في هذا الحر الشديد إلى جانب المشروبات المختلفة، سواء المشروبات الخاصة برمضان، أو غيرها من العصائر الطبيعية؛ لذا دعنا نتعرف معًا على الأطعمة والمشروبات التي يمكنك مواجهة الحر بها حسبما ذكرها موقع Woman's Day.
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