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حكيم.. والده حاول قتله ومبارك منعه من الظهور إعلاميا

مشوار كبير قطعه حكيم في عالم الغناء.. البداية كانت صعبة مع رفض الوالد أن يصبح ابنه "مغنواتي" إلى "القرار السري" الذي أصدره مبارك لمنع ظهوره في التليفزيون
تحرير:التحرير ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م
حكيم
حكيم
بعد أن وضعت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا اللمسات الأخيرة على حفل افتتاح البطولة المقرر لها الانطلاق مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي؛ أعلنت اللجنة عن اختيارها الفنان الشعبي الكبير حكيم، ومعه كل من النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه، لإحياء حفل الافتتاح، وتقديم أغنية "كاف 2019"، على أن يُغني حكيم بالعربية، وكوتيه بالإنجليزية، ودوبيه بالفرنسية. وتم اختيار حكيم نظرًا لشعبيته الكبيرة لدى كثير من الشعوب لتقديمه دويتوهات غنائية مع كبار المطربين وحفلاته الغنائية المستمرة في كل القارات.
ويُحيي حكيم حفل افتتاح أمم إفريقيا 2019 برفقة النيجيري فيمي كوتيه الذي سبق له أن غنى في حفل افتتاح كأس العالم 2010 بمدينة جوهانسبرج، وقد رشح لجائزة الجرامي 4 مرات، والمطربة الإيفوارية العالمية دوبيه، الحائزة جائزة جرامي سنة 2004، وتم اختيار الثلاثي لشهرتم الواسعة، كما أنهم يمثلون كل المناطق واللهجات
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محمد رمضان

روتانا تطرح«بابا» أول تعاون لها مع محمد رمضان(فيديو)

طرحت شركة "روتانا"، مساء اليوم الثلاثاء، أول أعمالها مع النجم محمد رمضان، فيديو كليب أغنيته الجديدة "بابا" عبر حسابها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بعد الترويج لها على مدار الأيام الماضية، والأغنية من ألحان وتوزيع رامي المصري وإخراج أحمد عبدالواحد، وتقول كلماتها التي كتبها خالد بدران: "بابا بابا مين يا بني، بابا بابا إيه يا بني، اللي جاي هيوجع أكتر، دي حقيقة ومش بتكبر، عاوزك تقعد تتفرج، زلزال وبمليون ريختر، زلزال بيهز جبال، شاغلك متشغلنيش، كلام وفعل مفيش، مليش أنا في التهويش، بطير زي الخفافيش".
كواليس تصوير اغنية متجمعين (14)

كلمات أغنية «متجمعين» وكواليس الفيديو كليب (صور)

أفرجت شركة "سينرجي" المنتجة لأغنية "متجمعين"، عن لقطات من كواليس تصويرها من قِبل ثلاثي النجوم: المصري حكيم، النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه، لتقديمها أمام الآلاف في استاد القاهرة الدولي، والملايين عبر الشاشات الناقلة لحفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا المقرر لها الانطلاق مساء الجمعة المقبل. ومن المقرر أن يتم تقديم "متجمعين" بثلاث لغات، على أن يُغني حكيم بالعربية، وكوتيه بالإنجليزية، ودوبيه بالفرنسية، وتم اختيار الثلاثي لشهرتم الواسعة كما أنهم يمثلون كل المناطق واللهجات بالقارة السمراء.
هيفاء-وهبى (2)

هيفاء وهبي تغادر المستشفى: شكرا لكل من سأل عني

بعدما أثارت قلق جمهورها لفترة طويلة، أخيرًا خرجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن صمتها، وطمأنت الجميع على صحتها رغم كونها لم تكشف عما مرت به خلال الفترة الماضية، حيث نشرت صورة كتابية عبر حسابها على موقع "تويتر" وجهت فيها الشكر لكل من سأل عنها أو دعا لها، وقالت: "أنا متأثرة وعندي كتير مشاعر صعب أوصفها لأعبر عن شكري وامتناني لكل الناس الحلوة اللي سألت عني، شكرًا لكل اللي أضاء لي شمعة، شكرًا لكل اللي حاول يطمن عني سواء برسالة أو مكالمة، شكرا وآسفة لكل شخص ما عيّد بسببي، شكرا لكل زميل وزميلة على أمنياتهم الصادقة، شكرا لكل صحفي كتبلي من قلبه".
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كواليس تصوير اغنية متجمعين (14)

كلمات أغنية «متجمعين» وكواليس الفيديو كليب (صور)

أفرجت شركة "سينرجي" المنتجة لأغنية "متجمعين"، عن لقطات من كواليس تصويرها من قِبل ثلاثي النجوم: المصري حكيم، النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه، لتقديمها أمام الآلاف في استاد القاهرة الدولي، والملايين عبر الشاشات الناقلة لحفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا المقرر لها الانطلاق مساء الجمعة المقبل. ومن المقرر أن يتم تقديم "متجمعين" بثلاث لغات، على أن يُغني حكيم بالعربية، وكوتيه بالإنجليزية، ودوبيه بالفرنسية، وتم اختيار الثلاثي لشهرتم الواسعة كما أنهم يمثلون كل المناطق واللهجات بالقارة السمراء.
حكيم (2)

حكيم يفتتح أمم إفريقيا بأغنية «متجمعين»

وضعت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا اللمسات الأخيرة على حفل افتتاح البطولة المقرر لها الانطلاق مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، وأعلنت اللجنة عن اختيارها الفنان الشعبي الكبير حكيم، ومعه كل من النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه، لإحياء حفل الافتتاح، وتقديم أغنية "كاف 2019"، على أن يُغني حكيم بالعربية، وكوتيه بالإنجليزية، ودوبيه بالفرنسية. وتم اختيار حكيم نظرًا لشعبيته الكبيرة لدى كثير من الشعوب لتقديمه دويتوهات غنائية مع كبار المطربين وحفلاته الغنائية المستمرة في كل القارات.
رولا-سعد (1)

رولا سعد تدعم المنتخب ومحمد صلاح بـ«اتقدم يا فرعون»

طرحت الفنانة اللبنانية رولا سعد، أغنية جديدة تحمل اسم "اتقدم يا فرعون" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وأهدتها للمنتخب المصري والنجم محمد صلاح قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2019 التى تنطلق يوم الجمعة المقبلة على أرض مصر، وهي من كلمات فضل الراوي، وألحان شريف سعد، ومن توزيع عمرو الخضري، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف. وقالت "رولا" فى تصريحات صحفية، إنها تحمست لتقديم هذه الأغنية، لأنها منذ فترة لم تهد الشعب المصري أي هدية، مشيرة إلى أن المصريين لديهم قدرات عالمية كبيرة، وقادرون على المنافسة.
عادل-امام

عادل إمام يكشف سبب خروج «فلانتينو»من سباق رمضان 2019

مع إعلان عودة أسرة مسلسل «فلانتينو» بطولة الفنان عادل إمام، إلى لوكيشن التصوير الأسبوع المقبل، من أجل استكمال التصوير الذي توقف قبل موسم رمضان المنقضى لعام 2019، قال «الزعيم» فى تصريحات صحفية لـ«إندبندنت عربية» إن خروج عمل له من السباق الرمضاني ليس كارثة أو مشكلة، مؤكدًا أن كل ما تردد بشأن وقوع خلافات بينه وبين شركة الإنتاج مجرد شائعة، موضحًا أن السبب الحقيقي وراء خروج «فلانتينو» من المنافسة هو ضيق الوقت وليس مشاكل إنتاجية أو تسويقية، وأنه اختار تأجيل العمل إلى رمضان 2020، لكي يخرج بشكل جيد، لأن الاستعجال حتمًا سيؤثر على جودة العمل.
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