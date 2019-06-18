القوى الوطنية الليبية تدعو الجيش لسرعة تحرير طرابلس

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م

الجيش الليبي - أرشيفية

عقدت القوى الوطنية الليبية، لقاء بالقاهرة، لدعم جهود القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والتطرف والميليشيات، وأكدت دعمها لاستقرار ليبيا ووحدة أراضيها، موجهة التحية للقوات المسلحة الليبية لتلبيتها نداء الشعب واستغاثاتهم المتكررة من ويلات الإرهاب وتغول المليشيات التي عبثت بالوطن ودمرت مقدرات شعبه وأسست للتدخل الأجنبي الفج في الشأن الليبي. وأعلنت القوى الليبية، في بيانها الختامي، الدعم اللامحدود للقوات المسلحة العربية الليبية في جهودها لمكافحة الإرهاب والمجموعات المليشياوية الإجرامية في طرابلس.

ودعا البيان، القوات المسلحة الليبية للإسراع في تحرير العاصمة والقضاء التام على الإجرام والإرهاب الذي جثم على صدور الليبيين طيلة السنوات الماضية، وتمكين المؤسسات المدنية الشرعية من ممارسة عملها في جو من الأمن والاستقرار، لتحقيق المشروع الوطني الهادف إلى قيام دولة مدنية ديمقراطية مزدهرة، يشارك فيها الشعب