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القوى الوطنية الليبية تدعو الجيش لسرعة تحرير طرابلس

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م
الجيش الليبي - أرشيفية
الجيش الليبي - أرشيفية
عقدت القوى الوطنية الليبية، لقاء بالقاهرة، لدعم جهود القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والتطرف والميليشيات، وأكدت دعمها لاستقرار ليبيا ووحدة أراضيها، موجهة التحية للقوات المسلحة الليبية لتلبيتها نداء الشعب واستغاثاتهم المتكررة من ويلات الإرهاب وتغول المليشيات التي عبثت بالوطن ودمرت مقدرات شعبه وأسست للتدخل الأجنبي الفج في الشأن الليبي. وأعلنت القوى الليبية، في بيانها الختامي، الدعم اللامحدود للقوات المسلحة العربية الليبية في جهودها لمكافحة الإرهاب والمجموعات المليشياوية الإجرامية في طرابلس.
ودعا البيان، القوات المسلحة الليبية للإسراع في تحرير العاصمة والقضاء التام على الإجرام والإرهاب الذي جثم على صدور الليبيين طيلة السنوات الماضية، وتمكين المؤسسات المدنية الشرعية من ممارسة عملها في جو من الأمن والاستقرار، لتحقيق المشروع الوطني الهادف إلى قيام دولة مدنية ديمقراطية مزدهرة، يشارك فيها الشعب
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أمير-قطر-الشيخ-تميم-بن-حمد-آل-ثاني (2)

خبراء قطريون في إسرائيل لمد خط كهرباء جديد إلى غزة

نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين اليوم الثلاثاء، إن وفدا قطريا من الخبراء الفنيين أجرى محادثات في إسرائيل وقطاع غزة هذا الأسبوع بشأن المساهمة في دفع تكاليف مد خط كهرباء جديد بينهما، ما يشير إلى توسع محتمل في جهود الدوحة لمساعدة الفلسطينيين. وحسب "رويترز" فإن إسرائيل توافق على هذه الخطوة لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يتعامل بفتور مع قطر بسبب علاقاتها بإيران وجماعات إسلامية مثل حماس، لا يظهر بدرجة كبيرة إقراره لها.
اجتماع مجلس الوزراء السعودى

السعودية تدعو لحماية حركة الملاحة بـ«إجراءات حازمة»

دعا مجلس الوزراء السعودي، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته المشتركة واتخاذ إجراءات حازمة لتأمين حركة النقل في الممرات المائية في المنطقة تحسبا للتداعيات الخطيرة لمثل تلك الحوادث على أسواق الطاقة وخطرها على الاقتصاد العالمي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس". واستنكر المجلس، في جلسته اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان "جميع الأعمال العدائية والإرهابية التي تهدد حرية الملاحة وأمن الإمدادات النفطية وسلامة البيئة، ومنها الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له ناقلتان في خليج عمان".
عادل-عبد-المهدي

«الوزارات الشاغرة» تضع حكومة العراق على حافة الهاوية

7 أشهر هو عمر الحكومة العراقية الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي، ورغم أن تلك الحكومة جاءت بعد مخاض عسير إلا أن حقائبها الوزارية لم تكتمل بعد، فلا تزال 4 وزارات تدار بالوكالة وهي الدفاع والداخلية والعدل والتربية. فنتيجة استمرار الخلافات وتمسك كل طرف بمرشحه للحقائب الوزارية الشاغرة، فضلا عن تدخلات خارجية تعوق الانتهاء من هذا الملف، أخفقت الحكومة والبرلمان في حسمه مما تسبب حتى الآن بشغور اثنين من أكثر الوزارات أهمية بالنسبة للأمن وهما الداخلية والدفاع.
صحف-سعودية (2)

الصحف السعودية: عد تنازلي في إيران والعالم ينتفض

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء على توجه إيران إلى تخطي سقف مخزون اليورانيوم المحدد في الاتفاق النووي، ومصرع خبراء إيرانيين خلال عملهم مع الحوثيين في اليمن وتنوعت عناوين الصحف بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تحت عنوان "9 أيام تفصل إيران عن تخطي حد اليورانيوم" ، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن واشنطن دعت أمس، المجتمع الدولي إلى مواجهة "الابتزاز النووي" الإيراني ومواجهة تراجع طهران عن تعهداتها بهذا الخصوص بمزيد من الضغوط.
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مطار-طرابلس

الجيش الليبي يتصدى لهجمات على مطار طرابلس

أفادت قناة «العربية - الحدث»، السبت، فيما نقلته على لسان مراسلها، بأن قوات الجيش الوطني الليبي لا تزال تسيطر على مطار طرابلس، بعد صدها هجوما لفصائل حكومة الوفاق الليبية. وبحسب القناة، قالت مصادر عسكرية من حكومة الوفاق، مساء أمس الجمعة، إن قواتها دخلت الجزء الجنوبي من مطار طرابلس الدولي، بعد نحو أسبوع من بدء هجوم واسع لاستعادته. وأوضحت المصادر التاعة لحكومة الوفاق أن «المواجهات اندلعت بعد بدء القوات التابعة للوفاق عملية عسكرية للسيطرة على المطار».
السيسي

السيسي لرئيس البرلمان الليبي: ثابتون على دعم الجيش الوطني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، في قصر الاتحادية، المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وأكد له موقف مصر الثابت من دعم الجيش الوطني الليبي، في حملته العسكرية للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، وأشار السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي، أكد خلال اللقاء، أن إرادة الشعب الليبي هى الإرادة المقدرة، والتي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة، كما أكد على دعم الشرعية الفعلية في ليبيا المتمثلة في مجلس النواب الليبي المنتخب من الشعب.
طرابلس

غارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي في طرابلس

تشهد محاور القتال جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، قصفا بالمدفعية الثقيلة والصواريخ، تسمع أصواته في كل أنحاء المدينة، فى تصعيد لافت منذ الصباح الباكر. وبحسب موقع «روسيا اليوم»، تتبادل قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني القصف بالأسلحة الثقيلة، منذ ساعات الصباح الأولى، في محاور القتال الرئيسة، وهي: المطار الدولي وعين زارة ووادي الربيع. وتضرب قوات حكومة الوفاق بالمدفعية من مواقعها في طريق المطار باتجاه مطار طرابلس الدولي، حيث تستميت منذ أيام في محاولة اقتحامه واستعادته من سيطرة الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر.
ليبيا

مصر والجزائر وتونس: نرفض التدخل الخارجي في ليبيا

أعلنت مصر والجزائر وتونس رفضها الكامل للتدخل الخارجي في الشأن الليبي، وتدفق السلاح إلى داخل ليبيا بما يؤجج الصراع. وجاء في البيان المشترك للدول الثلاث، عقب اجتماع وزراء الخارجية السابع بشأن التسوية في ليبيا، اليوم الأربعاء، في تونس، "أعرب الوزراء عن بالغ قلقهم من الوضع الحالي في ليبيا"، مؤكدين مواصلة العمل سويا لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، من أجل وقف إطلاق النار. وأضاف البيان أن الدول الثلاث "أكدت أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية"، مشددين على "أهمية الحفاظ على المسار السياسي كسبيل لحل الأزمة".
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