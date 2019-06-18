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حكيم يفتتح أمم إفريقيا بأغنية «متجمعين»

تحرير:التحرير ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ م
حكيم
حكيم
وضعت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا اللمسات الأخيرة على حفل افتتاح البطولة المقرر لها الانطلاق مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، وأعلنت اللجنة عن اختيارها الفنان الشعبي الكبير حكيم، ومعه كل من النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه، لإحياء حفل الافتتاح، وتقديم أغنية "كاف 2019"، على أن يُغني حكيم بالعربية، وكوتيه بالإنجليزية، ودوبيه بالفرنسية. وتم اختيار حكيم نظرًا لشعبيته الكبيرة لدى كثير من الشعوب لتقديمه دويتوهات غنائية مع كبار المطربين وحفلاته الغنائية المستمرة في كل القارات.
أما النيجيري فيمي كوتيه، فسبق له أن غنى في حفل افتتاح كأس العالم 2010  بمدينة جوهانسبرج، وقد رشح لجائزة الجرامي 4 مرات، وبالنسبة للإيفوارية دوبيه، فهي مطربة عالمية حائزة علي جائزة جرامي سنة 2004. وتم اختيار الثلاثي لشهرتم الواسعة كما أنهم يمثلون كل المناطق واللهجات بالقارة السمراء. أغنية "كان 2019"
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محمود-العسيلى

محمود العسيلي يغازل حبيبته بـ«ملايين» من البرتغال

طرح المطرب محمود العسيلي، أحدث أغانيه التى تحمل اسم "ملايين"، على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وتم تصويرها بالبرتغال، ويغازل بالأغنية حبيبته ويقول فيها: "فيه كتير حلوين، فينهم وهي فين، ده الحلوين درجات، ده مفيش كده لا، وكأني في الحياة عمري، ما شوفت بنات، فيه ملايين أكيد جامدين، وعمري في يوم ما شوفت كده"، وجاءت موسيقي بإيقاعات سريعة تناسب أجواء الأغنية وطبيعتها، وتتناسب مع طرحها في موسم الصيف.
هيفاء-وهبى

أول ظهور لهيفاء وهبي بعد مرضها.. ورسالة خاصة للجمهور

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صورة جديدة لها داخل حجرتها بالمستشفى الذي تعالج به، في أول ظهور لها بعد نحو شهر ونصف الشهر قضتها بالمستشفى دون الكشف عن تفاصيل مرضها. وظهرت النجمة اللبنانية في الصورة التي نشرتها عبر خاصية "ستوري إنستجرام"، صباح اليوم الثلاثاء، بدون مكياج وعلى وجهها آثار التعب والإجهاد، وعلّقت برسالة لجمهورها: "اشتقتلكم"، كما شاركت جمهورها صورة أخرى لقُبلة على وجهها من والدتها التي رافقتها طوال فترة العلاج، وعلّقت عليها قائلة: "البوس البوس.. والدتي".
الموسيقار-محمد-عبد-الوهاب

ابنة عبدالوهاب: والدي تعاون مع أم كلثوم بأوامر عليا

قالت عصمت عبد الوهاب، ابنة الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، إن والدها كان يعاني "الوسواس القهري"، موضحةً خلال حوارها مع برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، مساء الاثنين، أن والدها كان يخشى الإصابة بأي أمراض خصوصًا مرض "الإنفلونزا"، متابعة: "لو حد من الأبناء أو الأسرة أو الأصدقاء أُصيب بالبرد كان يخاف على نفسه ولا يُسلم عليه، وكان بيطمئن علينا بالتليفون، كان عنده هوس المحافظة على صحته، وكان لا يعانى سوى من مشكلات بسيطة في الأمعاء، لكنها لم تحتاج إلى كل هذا الحذر".
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رولا-سعد (1)

رولا سعد تدعم المنتخب ومحمد صلاح بـ«اتقدم يا فرعون»

طرحت الفنانة اللبنانية رولا سعد، أغنية جديدة تحمل اسم "اتقدم يا فرعون" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وأهدتها للمنتخب المصري والنجم محمد صلاح قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2019 التى تنطلق يوم الجمعة المقبلة على أرض مصر، وهي من كلمات فضل الراوي، وألحان شريف سعد، ومن توزيع عمرو الخضري، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف. وقالت "رولا" فى تصريحات صحفية، إنها تحمست لتقديم هذه الأغنية، لأنها منذ فترة لم تهد الشعب المصري أي هدية، مشيرة إلى أن المصريين لديهم قدرات عالمية كبيرة، وقادرون على المنافسة.
عادل-امام

عادل إمام يكشف سبب خروج «فلانتينو»من سباق رمضان 2019

مع إعلان عودة أسرة مسلسل «فلانتينو» بطولة الفنان عادل إمام، إلى لوكيشن التصوير الأسبوع المقبل، من أجل استكمال التصوير الذي توقف قبل موسم رمضان المنقضى لعام 2019، قال «الزعيم» فى تصريحات صحفية لـ«إندبندنت عربية» إن خروج عمل له من السباق الرمضاني ليس كارثة أو مشكلة، مؤكدًا أن كل ما تردد بشأن وقوع خلافات بينه وبين شركة الإنتاج مجرد شائعة، موضحًا أن السبب الحقيقي وراء خروج «فلانتينو» من المنافسة هو ضيق الوقت وليس مشاكل إنتاجية أو تسويقية، وأنه اختار تأجيل العمل إلى رمضان 2020، لكي يخرج بشكل جيد، لأن الاستعجال حتمًا سيؤثر على جودة العمل.
عمرو دياب

«بالحب اتجمعنا».. نصف مليون مشاهدة للهضبة ومحمد صلاح

اقتربت أغنية «بالحب اتجمعنا» التي تجمع كلا من الفنان عمرو دياب ونجم ليفربول محمد صلاح، استعدادا لبطولة أمم إفريقيا لعام 2019، من نصف المليون الأول فى أقل من 12 ساعة، وهذه الأغنية سبق أن غناها «الهضبة» في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بمصر عام 1991، وأعاد غناءها مرة أخرى بتوزيع جديد، مع محمد صلاح لصالح إحدى شركات المحمول، حملت الأغنية اسم «بالحب اتجمعنا ورا فريقنا»، وتنطلق الأغنية برسالة يوجهها نجم ليفربول للجمهور: «طول ما انتو ورانا إن شاء الله هنفرحكم كلكم»، بعد استماعه إلى رسائل دعمهم وتشجيعهم له.
حلا-شيحة

هكذا احتفلت حلا شيحة بعيد ميلاد ابنها

احتفلت الفنانة حلا شيحة بعيد ميلاد ابنها، حيث نشرت صورة معه عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وهى تقطيع تورتة عيد الميلاد، وكتبت: "حبيبي أحمد كل سنة وانت طيب واشوفك أسعد الناس وكل ولادنا وبناتنا"، وحرص عدد من الفنانين على مشاركتها فرحتها، فقد كتبت الفنانة راندا البحيري: "ربنا يخليهولك". شاركت حلا فى موسم رمضان الماضي في مسلسل "زلزال"، الذي جمعها مع الفنان محمد رمضان، وعرض عبر شاشة قناة DMC. وقد وصفت حلا، في رسالة سابقة إلى محمد رمضان، العمل معه بـ«الممتع».
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