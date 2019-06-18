حكيم يفتتح أمم إفريقيا بأغنية «متجمعين»

تحرير:التحرير ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ م

حكيم

وضعت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا اللمسات الأخيرة على حفل افتتاح البطولة المقرر لها الانطلاق مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، وأعلنت اللجنة عن اختيارها الفنان الشعبي الكبير حكيم، ومعه كل من النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه، لإحياء حفل الافتتاح، وتقديم أغنية "كاف 2019"، على أن يُغني حكيم بالعربية، وكوتيه بالإنجليزية، ودوبيه بالفرنسية. وتم اختيار حكيم نظرًا لشعبيته الكبيرة لدى كثير من الشعوب لتقديمه دويتوهات غنائية مع كبار المطربين وحفلاته الغنائية المستمرة في كل القارات.

أما النيجيري فيمي كوتيه، فسبق له أن غنى في حفل افتتاح كأس العالم 2010 بمدينة جوهانسبرج، وقد رشح لجائزة الجرامي 4 مرات، وبالنسبة للإيفوارية دوبيه، فهي مطربة عالمية حائزة علي جائزة جرامي سنة 2004. وتم اختيار الثلاثي لشهرتم الواسعة كما أنهم يمثلون كل المناطق واللهجات بالقارة السمراء. أغنية "كان 2019"