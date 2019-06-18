محمود العسيلي يغازل حبيبته بـ«ملايين» من البرتغال

تحرير:محمد عبد المنعم ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ م

محمود العسيلي

طرح المطرب محمود العسيلي، أحدث أغانيه التى تحمل اسم "ملايين"، على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وتم تصويرها بالبرتغال، ويغازل بالأغنية حبيبته ويقول فيها: "فيه كتير حلوين، فينهم وهي فين، ده الحلوين درجات، ده مفيش كده لا، وكأني في الحياة عمري، ما شوفت بنات، فيه ملايين أكيد جامدين، وعمري في يوم ما شوفت كده"، وجاءت موسيقي بإيقاعات سريعة تناسب أجواء الأغنية وطبيعتها، وتتناسب مع طرحها في موسم الصيف.

الأغنية اقتربت من حاجز الـ100 ألف مشاهدة في وقت قصير، وأشاد الجمهور بالأغنية وبالكلمات التي قدمها الشاعر أمير طعيمة. واعتاد محمود العسيلي أن يصور أغانيه خارج مصر منها "في حتة تانية" للموزع والمخرج إبراهيم حدرج والتى جرى تصويرها فى شوارع رومانيا، وأرجع السبب وراء ذلك فى حوار سابق لـ«التحرير»