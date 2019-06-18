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محمود العسيلي يغازل حبيبته بـ«ملايين» من البرتغال

تحرير:محمد عبد المنعم ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ م
محمود العسيلي
محمود العسيلي
طرح المطرب محمود العسيلي، أحدث أغانيه التى تحمل اسم "ملايين"، على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وتم تصويرها بالبرتغال، ويغازل بالأغنية حبيبته ويقول فيها: "فيه كتير حلوين، فينهم وهي فين، ده الحلوين درجات، ده مفيش كده لا، وكأني في الحياة عمري، ما شوفت بنات، فيه ملايين أكيد جامدين، وعمري في يوم ما شوفت كده"، وجاءت موسيقي بإيقاعات سريعة تناسب أجواء الأغنية وطبيعتها، وتتناسب مع طرحها في موسم الصيف.
الأغنية اقتربت من حاجز الـ100 ألف مشاهدة في وقت قصير، وأشاد الجمهور بالأغنية وبالكلمات التي قدمها الشاعر أمير طعيمة. واعتاد محمود العسيلي أن يصور أغانيه خارج مصر منها "في حتة تانية" للموزع والمخرج إبراهيم حدرج والتى جرى تصويرها فى شوارع رومانيا، وأرجع السبب وراء ذلك فى حوار سابق لـ«التحرير»
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حكيم يفتتح أمم إفريقيا بأغنية «متجمعين»

وضعت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا اللمسات الأخيرة على حفل افتتاح البطولة المقرر لها الانطلاق مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، وأعلنت اللجنة عن اختيارها الفنان الشعبي الكبير حكيم، ومعه كل من النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه، لإحياء حفل الافتتاح، وتقديم أغنية "كاف 2019"، على أن يُغني حكيم بالعربية، وكوتيه بالإنجليزية، ودوبيه بالفرنسية. وتم اختيار حكيم نظرًا لشعبيته الكبيرة لدى كثير من الشعوب لتقديمه دويتوهات غنائية مع كبار المطربين وحفلاته الغنائية المستمرة في كل القارات.
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أول ظهور لهيفاء وهبي بعد مرضها.. ورسالة خاصة للجمهور

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صورة جديدة لها داخل حجرتها بالمستشفى الذي تعالج به، في أول ظهور لها بعد نحو شهر ونصف الشهر قضتها بالمستشفى دون الكشف عن تفاصيل مرضها. وظهرت النجمة اللبنانية في الصورة التي نشرتها عبر خاصية "ستوري إنستجرام"، صباح اليوم الثلاثاء، بدون مكياج وعلى وجهها آثار التعب والإجهاد، وعلّقت برسالة لجمهورها: "اشتقتلكم"، كما شاركت جمهورها صورة أخرى لقُبلة على وجهها من والدتها التي رافقتها طوال فترة العلاج، وعلّقت عليها قائلة: "البوس البوس.. والدتي".
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ابنة عبدالوهاب: والدي تعاون مع أم كلثوم بأوامر عليا

قالت عصمت عبد الوهاب، ابنة الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، إن والدها كان يعاني "الوسواس القهري"، موضحةً خلال حوارها مع برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، مساء الاثنين، أن والدها كان يخشى الإصابة بأي أمراض خصوصًا مرض "الإنفلونزا"، متابعة: "لو حد من الأبناء أو الأسرة أو الأصدقاء أُصيب بالبرد كان يخاف على نفسه ولا يُسلم عليه، وكان بيطمئن علينا بالتليفون، كان عنده هوس المحافظة على صحته، وكان لا يعانى سوى من مشكلات بسيطة في الأمعاء، لكنها لم تحتاج إلى كل هذا الحذر".
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رسالة أمير طعيمة لصناع «الفيل الأزرق 2»: روعة وإبداع

أشاد الشاعر الغنائي أمير طعيمة بالإعلان الرسمي الأول لفيلم "الفيل الأزرق 2" بعد طرحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الثلاثاء، مهنئا جميع أبطال الفيلم مقدمًا وقبل طرح الفيلم في دور العرض، إذ من المقرر أن يشارك في سباق موسم أفلام عيد الأضحى المبارك. وكتب أمير طعيمة، عبر "تويتر": "شكرًا مقدما لأحمد مراد، ومروان حامد، وكريم عبد العزيز، وهند صبري، وإياد نصار، ونيللي كريم، وفريق عمل الفيل الأزرق2، على الاختلاف والروعة والإبداع الواضح من التريلر. تعليق مبكر بس الجواب بيبان من عنوانه، واضح إن السينما المصرية ماشية في الاتجاه الصحيح".
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نريد حق شهدائنا.. مشاهير يعلقون على حادث كمين العريش

أعلنت وزارة الداخلية صباح اليوم عن استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين ومقتل 5 إرهابيين في هجوم على كمين بالعريش، وعلق عدد من الفنانين على الحادث المأساوي عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وكتب الكاتب أمير طعيمة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "مش عارف أقول إيه ولا أكتب إيه، حسبي الله ونعم الوكيل ونحتسبهم عند الله شهداء"، وقال الفنان محمد إمام على الحادث عبر تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحِم الله شهداءنا وأسكنهم فسيح جناته، وربنا يحفظ بلدنا من كل سوء".
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خريطة حفلات عيد الفطر.. أنغام وأصالة في الكويت

يستعد عدد كبير من المطربين لإحياء مجموعة من الحفلات، خلال عيد الفطر المبارك، فستحيي فرقة بلاك تيما حفلا يوم 6 يونيو الجاري بساقية عبدالمنعم الصاوي، وفي اليوم نفسه يُحيي الفنانان مصطفى حجاج وأحمد المصلاوي حفلا بفندق شيراتون، وأيضا هناك موعد مع المطربين محمود الليثي وعصام كاريكا بمشاركة أحمد شيبة والراقصة دينا يوم 6 يونيو بفندق سميراميس إنتركونتيننتال، كما يقدم الفنانان أدهم سليمان وأحمد شيبة حفلا في جرين بلازا فى اليوم نفسه، ويُحيي الفنان محمد رشاد حفلا بحديقة الدراجات.
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قبل حفل العيد.. أنغام في المستشفى بسبب وعكة صحية

نشرت الفنانة أنغام، عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، صورة أثناء تلقيها العلاج ويبدو أنها من داخل إحدى المستشفيات. ولم تفصح عن عن سبب الوعكة الصحية، ولكنها أكتفت بالتعليق على صورتها، وكتبت "الحمد لله"، وانهالت عليها تعليقات محبيها ومتابعيها متمنين لها الشفاء العاجل. وكان آخر ظهور لأنغام مشاركتها في برنامج "الزمن الجميل" أحد برامج اكتشاف المواهب، ويشارك في عضوية لجنة التحكيم النجمة أنغام، المطرب اللبناني مروان خوري، والمطربة المغربية أسما لمنور".
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