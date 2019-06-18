هذه رسالة ديديه دروجبا إلى محمد صلاح

تحرير:محمد حسن صيام ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

محمد صلاح

وجه الإيفواري ديديه دروجبا، نجم تشيلسي الإنجليزي السابق، رسالة إلى الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستقام في مصر من الفترة 21 من شهر يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث جاءت رسالة النجم الإيفواري لصلاح عبر هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة عندما تقابلا في باريس مطلع الشهر الجاري على هامش اجتماعات كونجرس «الفيفا».

الرسالة التي نقلها هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية من الإيفواري دروجبا إلى محمد صلاح كانت تتضمن الأتي: «هذا وقت محمد صلاح، وعليه أن يستغل كل هذا التألق الذى يمر به مؤخرًا للتتويج ببطولة أمم إفريقيا وسط جماهيره». وواصل دروجبا رسالته لمحمد صلاح قائلًا: «على محمد صلاح أن يكون نموذجًا لباقى