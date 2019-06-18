البورصة تخسر 3.3 مليار جنيه في ختام التعاملات

تحرير:أمل نبيل ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٦ م

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 757.03 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 14202.86 نقطة ، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29% ليصل لمستوى 604.25نقطة وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1544.13 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 1.41 مليار جنيه من خلال التداول على 96.04مليون سهم.

وبنهاية التعاملات تم التداول على 161 سهما، ارتفع منها 26 سهما، وانخفض 90 سهما بينما استقرت أسعار45سهما دون تغيير. ومالت تعاملات المصريين نحو البيع المكثف بصافي بيع 551.34 مليون جنيه، بينما اتجه العرب والأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 3.17مليون جنيه و548.16مليون جنيه. اقرأ أيضا: هل تؤجل



وبنهاية التعاملات تم التداول على 161 سهما، ارتفع منها 26 سهما، وانخفض 90 سهما بينما استقرت أسعار45سهما دون تغيير.



ومالت تعاملات المصريين نحو البيع المكثف بصافي بيع 551.34 مليون جنيه، بينما اتجه العرب والأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 3.17مليون جنيه و548.16مليون جنيه.



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الأسهم الأكثر ارتفاعا



شملت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم مطاحن مصر العليا، تلاه سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية ثم سهم مصر للاسمنت - قنا



الأسهم الأكثر انخفاضا

تصدر سهم ارابيا انفستمنتس هولدنج قائمة الأسهم المتراجعة، وجاء سهم الدلتا للتأمين في المرتبة الثانية، وتلاه سهم الاستثمار العقاري العربي - اليكو.



