بعد 500 طلب.. منع التحويل لأداء امتحانات ثانوي ببيلا

تحرير:محمود أبو خضرة ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م

الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفرالشيخ

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، وقف جميع تحويلات الطلاب من داخل المحافظة أو خارجها إلى إدارة بيلا التعليمية بداية من الصف الثالث الإعدادي إلى الصف الثالث الثانوي، دون أي استثناءات، وذلك بعد تكرار وقائع الغش والشغب داخل لجان الثانوية العامة خلال هذا العام والأعوام الماضية. وأشار المحافظ إلى أنه تلاحظ كثرة تقديم طلبات التحويل للصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي من داخل المحافظة أو خارجها، إلى إدارة بيلا التعليمية في الأعوام السابقة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هذا يأتي في ضوء تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق النزاهة والشفافية وانتظام سير العملية التعليمية طبقا للقانون والصالح العام. كان إبراهيم القصاص عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، تقدم ببيان عاجل قبل بدء امتحانات الثانوية العامة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجها