سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بعد 500 طلب.. منع التحويل لأداء امتحانات ثانوي ببيلا

تحرير:محمود أبو خضرة ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفرالشيخ
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفرالشيخ
قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، وقف جميع تحويلات الطلاب من داخل المحافظة أو خارجها إلى إدارة بيلا التعليمية بداية من الصف الثالث الإعدادي إلى الصف الثالث الثانوي، دون أي استثناءات، وذلك بعد تكرار وقائع الغش والشغب داخل لجان الثانوية العامة خلال هذا العام والأعوام الماضية. وأشار المحافظ إلى أنه تلاحظ كثرة تقديم طلبات التحويل للصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي من داخل المحافظة أو خارجها، إلى إدارة بيلا التعليمية في الأعوام السابقة.
وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هذا يأتي في ضوء تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق النزاهة والشفافية وانتظام سير العملية التعليمية طبقا للقانون والصالح العام. كان إبراهيم القصاص عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، تقدم ببيان عاجل قبل بدء امتحانات الثانوية العامة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجها
اقرأ المزيد
مسار

النادي الإعلامي يطلق «مسار» أول منصة تدريب رقمي

أعلن النادي الإعلامي، اليوم الثلاثاء، إطلاق منصة "مسار" للتعليم الإلكتروني الأحد المقبل 23 يونيو 2019. "مسار" منصة رقمية تستخدم أحدث تقنيات ومنهجيات التعليم الإلكتروني عن بعد عبر الإنترنت، ومخصصة للصحفيين والإعلاميين المصريين، حيث تستهدف تطوير مهاراتهم ومعارفهم المهنية.
احمد-حسام-ميدو (1)

الأعلى للإعلام: 3 عقوبات تنتظر ميدو حال ثبوت الاتهامات

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جلسة للتحقيق ظهر غد "الأربعاء"، مع لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام الشهير بـ"ميدو"، لسؤاله بشأن المنسوب إليه على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من محتوى يثير الفتن بين الجماهير، وما نشر بالصفحة المنسوبة للاعب السابق من شأنه إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية، وخاصة جماهير كرة القدم، وكذلك ما نشر على الصفحة المنسوبة للاعب من مواد تحمل سبًّا وقذفًا وتتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع.
وزيرة-الصحة-هالة-زايد- (1)

"مشروع التأمين الصحي" أطاح بوزير ويهدد الآخر

في ديسمبر عام 2017، وافق مجلس النواب على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بشكل نهائي، على أن يطبق المشروع في كل محافظات الجمهورية على 6 مراحل، يتم الانتهاء من تنفيذه على مستوى الجمهورية بحلول عام 2032. في اليوم التالي لإقرار المشروع أعلنت وزارة الصحة خطتها لتنفيذ القانون ابتداء بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء فى الفترة من 2018 وحتى 2020، كمرحلة أولى، وفي الأقصر ومطروح والبحر الأحمر وقنا وأسوان فى الفترة من 2021 وحتى 2023، كمرحلة ثانية.
رئيس-الاركان-يبحث-مع-نظيرة-الياباني

رئيس الأركان يبحث مع نظيره الياباني ملفات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي

التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول كوجى يامازاكى رئيس هيئة الأركان لقوات الدفاع الذاتى اليابانية والوفد المرافق له الذي يزور مصر فى زيارة تستغرق عدة أيام
اقرأ المزيد من الأخبار
امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (5)

إصابة طالبة بإغماء في امتحان الفلسفة ببنها

شهدت امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، تعرض طالبة بلجنة مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بمدينة بنها، لحالة ضيق شديد في التنفس وإغماء في أثناء امتحان مادة الفلسفة والمنطق وتم عمل الإسعافات اللازمة لها لعلاجها. من جانبه قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن 42 ألفا و642 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة في 89 لجنة على مستوى المحافظات، مؤكدا قيام الوزارة بالتنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وخطوط سير نقل أوراق الأسئلة والأجوبة، وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وسيارات إسعاف تحسبًا لأي طوارئ.
امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (4)

3 محاولات غش وحالة إغماء في «الإستاتيكا» بالمنيا

رصدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، اليوم السبت، 3 محاولات غش بالهاتف المحمول بمدينتي سمالوط ومطاي، في امتحان مادة الرياضيات "الإستاتيكا"، كما تعرض طالب آخر للإغماء، وتلقت غرفة عمليات التربية والتعليم إخطارًا من رئيس لجان المراقبة، بضبط الطلاب "أحمد. م. م" و"محمود. ا. ز" بلجنة مدرسة سمالوط الثانوية للبنين، و"محمد. ي. ح" بلجنة مدرسة مطاي الرسمية للغات في أثناء محاولتهم الغش باستخدام الهاتف المحمول، وتم تحريز الهواتف وعمل محضر بالواقعة وإحالة الطلاب للتحقيق.
اسعاف (2)

إصابة مراقبة وطالب في امتحان الإستاتيكا ببني سويف

أصيبت مراقبة تدعى "حنان. م"، اليوم السبت، في أثناء مراقبتها على امتحان الإستاتيكا، بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، وذلك داخل لجنة مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية في مدينة بني سويف، وتم نقلها إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف، لتلقي العلاج اللازم. كما أصيب طالب يدعى "محمد. ف. م" بتشنجات في أثناء أداء امتحان الإستاتيكا، شعبة علمي رياضة، بمدرسة الشهيد غريب عبد التواب الثانوية في مدينة الواسطى، وتم نقله إلى مستشفى الواسطى المركزي، لتلقي العلاج اللازم.
امتحان اللغة الانجليزية الثانوية العامة تصوير سامح ابو حسن (2)

«التعليم» ترصد 5 حالات غش إلكتروني في الاستاتيكا

تمكن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، من ضبط 5 حالات غش إلكترونى بامتحان الاستاتيكا للثانوية العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المتورطين فى الغش وأيضا الملاحظين فى اللجان. وأكد نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة خالد عبد الحكم، أنه سيكون في كل مدرسة بامتحانات الثانوية العامة 5 عصيان إلكترونية و5 أعضاء أمن يستخدمون هذه العصيان للتأكد من عدم وجود أي وسائل إلكترونية للغش مع الطلاب.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org