رياضة

أس: كوتينيو يفضل الانتقال إلى باريس سان جيرمان

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م
فيليب كوتينيو
فيليب كوتينيو
أشارت صحيفة "أس" الإسبانية إلى تفضيل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك احترامًا لجماهير ليفربول، حيث سبق أن لعب بقميص الريدز منذ عام 2013 وحتى 2017، وأضافت الصحيفة الإسبانية أن المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، البرازيلي ليوناردو، بدأ التواصل مع ممثلي النجم البرازيلي بشأن انتقاله إلى صفوف الفريق الباريسي، وذلك في الوقت الذي يوجد فيه كوتينيو حاليا مع المنتخب البرازيلي المشارك في منافسات كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل.
ويرغب النجم البرازيلي البالغ من العمر 27 عامًا، في إعادة اكتشاف نفسه من جديد، بعد الفترة الصعبة التي مر بها مع برشلونة في الموسم المنقضي، حيث سجل 5 أهداف وصنع 3 أخرى في 34 مباراة خاضها في الدوري الإسباني. وأعرب مالك باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، أمس الإثنين عن رغبته في وجود لاعبين في فريقه يرحبون
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تقنية جديدة باستاد القاهرة حرصًا على أرواح اللاعبين

قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر، اقتربت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تركيب أول محطة رصد جوي في العالم باستاد القاهرة الدولي لتعمل بشكل تجريبي حتى التأكد من جاهزيتها تمامًا قبل بدء البطولة، وحسب البيان الذي أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، فإن المحطة تعمل على إظهار الحرارة والرطوبة على الشاشة أولًا بأول داخل الاستاد بشكل إلكتروني على شاشة استاد القاهرة. في حين صرح أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بأنه من خلال محطة الرصد الجوي الجديدة باستاد القاهرة يستطيع الحكم تنفيذ تعليمات «الفيفا».
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وزير الرياضة يؤكد جاهزية استاد السويس لكان 2019

قام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية باستاد السويس، برفقة عبد المجيد صقر محافظ السويس، أشاد وزير الرياضة بكل الاستعدادات التي تم إنجازها وفقا للتوقيتات المحددة وبكفاءة عالية، كما وجه أشرف صبحي الشكر لمحافظ السويس، على جهوده الكبيرة في الوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال البطولة وتذليل أي صعوبات أمام المنتخبات التي ستستضيفها محافظة السويس. وفى سياق متصل التقى وزير الشباب والرياضة بالشباب المسئولين عن المجموعة الخامسة وأشاد بحسن تنظيمهم ودقة الأداء فى إنجاز العمل معبرا عن تفاؤله بنجاح التنظيم الذي سيبهر العالم.
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كيف داعب ساديو ماني وزير الشباب والرياضة؟

التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أثناء قيامه بجولة تفقدية لاستاد الإسماعيلية، بوزير المجتمعي السنغالي مستر سيك، والذي عبر عن سعادته بوجود منتخب السنغال في معسكره بمحافظة الإسماعيلية، مشيدا بروعة طقسها وجمال شوارعها، كما وجه مستر سيك شكره على حسن الاستقبال والضيافة وتمنى كل التوفيق لمنتخب السنغال، ومنتخب مصر، مؤكدا نجاح مصر في تنظيم منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، للمرة الخامسة في تاريخ الفراعنة.
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تقارير: برشلونة بدأ في مفاوضات إعادة نيمار

نشرت تقارير برازيلية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني دخل في مفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل ضم نيمار دا سيلفا جناح النادي، في سوق الانتقالات الصيفي، وعودته من جديد إلى الفريق الكتالوني، بعد أن انتقل الدولي البرازيلي إلى صفوف النادي الباريسي، قِبل عامين قادمًا من برشلونة في خطوة مفاجأة مقابل 222 مليون يورو، ليُصبح الأغلى في تاريخ كرة القدم. يذكر أن باريس سان جيرمان فشل في التتويج بأي من لقبي كأس الرابطة وكأس فرنسا للمرة الأولى منذ عام 2013، وودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد مانشستر يونايتد.
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كوتينيو سعيد بالثنائية ويشكر فيرمينو لهذا السبب

أكد لاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم نادي برشلونة الإسباني، صاحب هدفين من الثلاثية التي فازت بها البرازيل على بوليفيا في المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا، أن منتخب السامبا مجبر على تعويض غياب النجم نيمار للإصابة من خلال اللعب الجماعي، وأبدى كوتينيو سعادته بتسجيل ثنائية ومساعدة الفريق، كما شكر زميله فيرمينو على التمريرة التي سجل منها هدفه الثاني، وقال كوتينيو، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "نيمار عنصر ضروري في أي منتخب بالعالم. هو لاعب عظيم وشخص عظيم. علينا أن نعوض غيابه باللعب الجماعي".
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مع اقترابه من الرحيل.. أي الأندية تناسب كوتينيو؟

يبحث برشلونة عن بيع بعض لاعبيه لتوفير الأموال للصفقات الجديدة، وسيكون أبرز المنتظر رحيلهم عن صفوف البارسا هو النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، فأي وجهة هي الأنسب لكوتينيو؟ عند النظر إلى باريس سان جيرمان، نجد أنه يرغب في تدعيم صفوفه لمحاولة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وستكون فرصة جيدة لكوتينيو للعب إلى جوار مواطنه نيمار، نظرًا للتفاهم الكبير بينهما في المنتخب البرازيلي، وسيكون من المستبعد انضمامه إلى مانشستر سيتي، في ظل امتلاك الفريق الكثير من المواهب في نفس مركز كوتينيو.
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في ميلاده.. ساحر البرازيل الذي أبطل برشلونة مفعوله

يحتفل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ27، إذ ولد يوم 12 يونيو عام 1992. ويتمتع كوتينيو بموهبة كبيرة من حيث الرؤية المميزة للملعب والتمريرات الدقيقة والمراوغات، إلى جانب التسديد المتقن من خارج منطقة الجزاء. ولد كوتينيو في ريو دي جانيرو، وأظهر موهبة كبيرة رفقة فريق الشباب في فاسكو دي جاما، وانتقل إلى إنتر الإيطالي في عام 2008 مقابل 4 ملايين يورو، قبل أن تتم إعارته في عام 2012 لإسبانيول الإسباني، ومن ثم انتقل في 2013 إلى ليفربول مقابل 8.5 مليون إسترليني، ليتألق في صفوف الريدز ويلقب بالساحر هناك.
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