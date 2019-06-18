أس: كوتينيو يفضل الانتقال إلى باريس سان جيرمان
١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م
فيليب كوتينيو
أشارت صحيفة "أس" الإسبانية إلى تفضيل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك احترامًا لجماهير ليفربول، حيث سبق أن لعب بقميص الريدز منذ عام 2013 وحتى 2017، وأضافت الصحيفة الإسبانية أن المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، البرازيلي ليوناردو، بدأ التواصل مع ممثلي النجم البرازيلي بشأن انتقاله إلى صفوف الفريق الباريسي، وذلك في الوقت الذي يوجد فيه كوتينيو حاليا مع المنتخب البرازيلي المشارك في منافسات كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل.
ويرغب النجم البرازيلي البالغ من العمر 27 عامًا، في إعادة اكتشاف نفسه من جديد، بعد الفترة الصعبة التي مر بها مع برشلونة في الموسم المنقضي، حيث سجل 5 أهداف وصنع 3 أخرى في 34 مباراة خاضها في الدوري الإسباني.
وأعرب مالك باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، أمس الإثنين عن رغبته في وجود لاعبين في فريقه يرحبون
ويرغب النجم البرازيلي البالغ من العمر 27 عامًا، في إعادة اكتشاف نفسه من جديد، بعد الفترة الصعبة التي مر بها مع برشلونة في الموسم المنقضي، حيث سجل 5 أهداف وصنع 3 أخرى في 34 مباراة خاضها في الدوري الإسباني.
وأعرب مالك باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، أمس الإثنين عن رغبته في وجود لاعبين في فريقه يرحبون بتقديم عمل جاد، وأنه لن يرحب بسلوك المشاهير في فريقه.
ويحوم الغموض حاليا حول مستقبل نجمي الفريق كيليان مبابي ونيمار بعد تلك التصريحات، إلا أن ليوناردو يرى أن كوتينيو يناسب كثيرًا هذا الفكر.
يذكر أن برشلونة يفكر في الاستغناء عن خدمات فيليب كوتينيو بسبب عدم تأقلمه مع أسلوب لعب الفريق على مدار عام ونصف، ولرغبته في الحصول على أموال لإبرام صفقات جديدة هذا الصيف.