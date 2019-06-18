أس: كوتينيو يفضل الانتقال إلى باريس سان جيرمان

١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م

فيليب كوتينيو

أشارت صحيفة "أس" الإسبانية إلى تفضيل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك احترامًا لجماهير ليفربول، حيث سبق أن لعب بقميص الريدز منذ عام 2013 وحتى 2017، وأضافت الصحيفة الإسبانية أن المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، البرازيلي ليوناردو، بدأ التواصل مع ممثلي النجم البرازيلي بشأن انتقاله إلى صفوف الفريق الباريسي، وذلك في الوقت الذي يوجد فيه كوتينيو حاليا مع المنتخب البرازيلي المشارك في منافسات كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل.

ويرغب النجم البرازيلي البالغ من العمر 27 عامًا، في إعادة اكتشاف نفسه من جديد، بعد الفترة الصعبة التي مر بها مع برشلونة في الموسم المنقضي، حيث سجل 5 أهداف وصنع 3 أخرى في 34 مباراة خاضها في الدوري الإسباني. وأعرب مالك باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، أمس الإثنين عن رغبته في وجود لاعبين في فريقه يرحبون