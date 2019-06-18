هيئة الكتاب: 4 معارض جديدة في يوليو وأغسطس

تحرير:كريم محجوب ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م

هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، عن خطة معارضها المحلية، المقرر تنظيمها خلال شهري يوليو وأغسطس القادمين، والمقدرة بعدد 4 معارض في محافظات: الإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط، بالإضافة لمدينة رأس البر. كما حددت الهيئة مواعيد افتتاح هذه المعارض، والقيمة الإيجارية للأجنحة الخاصة بدور النشر، والمكتبات المصرية، وتكون كالآتي: معرض الإسكندرية الصيفي الأول، المقام في الفترة من 30 يوليو وحتى 8 أغسطس 2019، تبلغ القيمة الإيجارية للجناح البالغ مساحته 9 أمتار فيه 3500 جنيه.

أما بالنسبة لمعرض "دمياط الأول" المقام في الفترة من 2 وحتى 11 يوليو الحالي، ومعرض "رأس البر الثاني" المقام في الفترة من 16 يوليو وحتى 27 من نفس الشهر، ومعرض "مرسى مطروح الأول" المقام في الفترة من 22 يوليو وحتى 31 أغسطس، فتبلغ قيمة أجنحتهم الإيجارية 2800 جنيه، للمساحة المقدرة بـ9 أمتار، ويفتح من اليوم