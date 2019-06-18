فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

هيئة الكتاب: 4 معارض جديدة في يوليو وأغسطس

تحرير:كريم محجوب ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م
هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب
هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب
أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، عن خطة معارضها المحلية، المقرر تنظيمها خلال شهري يوليو وأغسطس القادمين، والمقدرة بعدد 4 معارض في محافظات: الإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط، بالإضافة لمدينة رأس البر. كما حددت الهيئة مواعيد افتتاح هذه المعارض، والقيمة الإيجارية للأجنحة الخاصة بدور النشر، والمكتبات المصرية، وتكون كالآتي: معرض الإسكندرية الصيفي الأول، المقام في الفترة من 30 يوليو وحتى 8 أغسطس 2019، تبلغ القيمة الإيجارية للجناح البالغ مساحته 9 أمتار فيه 3500 جنيه.
أما بالنسبة لمعرض "دمياط الأول" المقام في الفترة من 2 وحتى 11 يوليو الحالي، ومعرض "رأس البر الثاني" المقام في الفترة من 16 يوليو وحتى 27 من نفس الشهر، ومعرض "مرسى مطروح الأول" المقام في الفترة من 22 يوليو وحتى 31 أغسطس، فتبلغ قيمة أجنحتهم الإيجارية 2800 جنيه، للمساحة المقدرة بـ9 أمتار، ويفتح من اليوم
اقرأ المزيد
الدكتور-أنور-مغيث-مدير-المركز

القومي للترجمة: جوائز للجميع بمسابقة اللغة الصينية

فتح المركز القومي للترجمة، بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، باب التقديم لمسابقة الترجمة عن اللغة الصينية، في جولتها الأولى، وذلك بداية من اليوم الثلاثاء 18 يونيو، ويستمر باب قبول الأعمال مفتوحًا لمدة 3 أشهر، وتم تحديد قيمة الجوائز المقدرة بـ4 جوائز، بحيث يحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 2000 دولار، وتبلغ قيمة الجائزة الثانية للفائز بالمركز الثاني 1000 دولار، وللمركز الثالث مبلغ 500 دولار، أما الجائزة الرابعة خُصصت لكل المشاركين في المسابقة ولم يحالفهم حظ الفوز وتقدر بمبلغ 200 دولار وذلك تحفيزًا لهم.
لينين-الرملي (1)

عروض البيت الفني للمسرح اليوم.. لينين الرملي حاضر

يقدم البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شئون الإنتاج بوزارة الثقافة، برئاسة المخرج المسرحي خالد جلال، العديد من العروض المسرحية، اليومية، المتنوعة، التي تتناول المشاكل المجتمعية الراهنة في إطار كوميدي، فضلًا عن العروض الترفيهية التي تخصص للأطفال، وتأتي الأسعار متفاوتة، حيث تبدأ بسعر 20 جنيها للعرض. وهذه مواعيد، وأماكن، وأسعار، عروض اليوم الثلاثاء 18 يونيو، وتبدأ بمسرحية "الحادثة" حيث تقدم على خشبة مسرح الغد بمنطقة العجوزة، في تمام الساعة التاسعة مساءً.
وزيرة الثقافة تعزف في حفل فني بجامعة المنيا (1)

وزيرة الثقافة تعزف في حفل إحياء رحلة العائلة المقدسة

يقام مساء يوم الإثنين المقبل، حفل تذكار دخول العائلة المقدسة أرض مصر، الذي تقيمه جمعية إحياء التراث الوطنى المصرى "نهرا"، بمسرح مركز "المنارة" للمؤتمرات بمنطقة التجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور البابا تاوضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ووزير الآثار الدكتور خالد العناني ووزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط وعدد من القيادات والوزراء والمسئولين، ويشهد الحفل إلقاء كلمات لعدد من الحضور، وأيضًا عرض "أوبرا مصر الطريق".
اقرأ المزيد من الأخبار
مروة-ناجي (2)

وفاة والدة المطربة مروة ناجي: رحلت أمي الغالية

توفيت والدة الفنانة مروة ناجي، بعد صراع طويل مع المرض، ويقام العزاء في منزل العائلة في منطقة بحري بالإسكندرية بعد صلاة المغرب، مساء اليوم الثلاثاء. وأعلنت مروة ناجي خبر رحيل والدتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مستعينةً بقوله تعالى: " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"، مضيفةً: "توفيت إلى رحمة الله تعالى أمي الغالية.. وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org