إدارة ترامب تستند لقانون عمره 20 عاما للحرب ضد إيران
تستند الإدارة الأمريكية حال عزمها خوض حرب ضد إيران، إلى قانون عمره 20 عامًا، يُتيح إمكانية التعامل العسكري مع التهديدات الأمنية دون الحصول على موافقة الكونجرس
تحرير:محمود نبيل
١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١١ م
ترامب
شهد البيت الأبيض على مدى الأيام القليلة الماضية العديد من النقاشات الخاصة بكيفية التعامل مع التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج العربي، وكانت الخيارات العسكرية مطروحة بقوة على طاولة الرئيس دونالد ترامب للتعامل مع مستجدات الوضع.
وخلال الأيام القليلة الماضية، استعرض الرئيس الأمريكي العديد من السيناريوهات الخاصة بالتعامل مع إيران، وذلك على خلفية الهجمات الأخيرة التي استهدفت ناقلات النفط في بحر عمان، والتي كانت بمثابة مؤشرات صريحة إلى المخاطر التي تحيط بحركة التجارة العالمية التي تستخدم هذا الممر الملاحي المهم.
وقالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، إن إدارة ترامب وحلفاءها السياسيين المحليين وضعت بشكل فعلي الأساس القانوني لمجابهة محتملة مع إيران، وذلك دون النظر لموافقة صريحة من الكونجرس، مشيرة إلى أن ذلك تم الترويج له من خلال حملات علاقات عامة موسعة، قبل أن تتهم الولايات المتحدة بشكل علني كبار المسؤولين في إيران
وقالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، إن إدارة ترامب وحلفاءها السياسيين المحليين وضعت بشكل فعلي الأساس القانوني لمجابهة محتملة مع إيران، وذلك دون النظر لموافقة صريحة من الكونجرس، مشيرة إلى أن ذلك تم الترويج له من خلال حملات علاقات عامة موسعة، قبل أن تتهم الولايات المتحدة بشكل علني كبار المسؤولين في إيران بمهاجمة الناقلات النفطية الأسبوع الماضي في بحر عمان.
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وخلال الأشهر القليلة الماضية، أوضح كبار مساعدي ترامب القضية بشكل علني، حيث تناولوا أن الإدارة الأمريكية لديها بالفعل السلطة القانونية للقيام بعمل عسكري ضد إيران، مستشهدين بقانون عمره قرابة عقدين من الزمن، كان قد وضع في الأصل من أجل الحرب في أفغانستان.
وفي أحدث علامة على تصاعد التوترات، حذر مستشار الأمن القومي جون بولتون إيران في مقابلة أجريت الأسبوع الماضي، من أنهم "سوف يرتكبون خطًأ كبيرًا إذا شككوا في عزم الرئيس على ذلك"، كما أعلن وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، مساء أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة ستنشر 1000 جندي إضافي في المنطقة "لأغراض دفاعية".
وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن توجه وزير الخارجية مايك بومبيو إلى تامبا، مقر القيادة المركزية للجيش، مساء الإثنين، للاجتماع بالمسؤولين العسكريين، جاء لمناقشة "المخاوف الأمنية الإقليمية والعمليات الجارية"، في خطوة قد تشير إلى أن الخيار العسكري مطروح بقوة على طاولة النقاشات الأمريكية.
وعلى الرغم من أن مستشاري الرئيس المتشددين قد سلطوا الضوء على سلوك إيران، فقد أكد مسؤولو الإدارة سرًا أن العمل العسكري المباشر لا يزال ذا احتمال ضعيف، خاصة في ظل تجنب إيران الهجوم على سفينة أو مواطن أمريكي.
وحسب المجلة الأمريكية، فإن مسؤولين أكدوا أن الرئيس، الذي قام بحملة ضد إقحام الولايات المتحدة في الحروب الخارجية غير الضرورية، يعتبر العقبة الداخلية الرئيسة أمام محاولات بعض المستشارين لشن هجوم عسكري ضد إيران، مؤكدين أن ترامب يواصل الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق نووي محسّن مع طهران.
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ورأت فورين بوليسي اقتراح بومبيو بأنه إذا قامت الإدارة بعمل عسكري، فقد تعتمد على مشروع قانون الكونجرس لعام 2001 الذي يسلط الضوء على رد فعل أمريكا العسكري على هجمات 11 سبتمبر، بمثابة إنذار شديد اللهجة للديمقراطيين وبعض الجمهوريين غير المؤيدين لضرب إيران.
وعندما سألت مارجريت برينان، مراسلة شبكة "سي بي إس"، يوم الأحد، عما إذا كانت الإدارة تعتقد أن لديها سلطة الشروع في القيام بعمل عسكري، قال بومبو فقط: "كل خيار ننظر إليه سيكون قانونيًّا بالكامل".
وعلى الرغم من كون كافة الخيارات لا تزال مطروحة على طاولة النقاشات الأمريكية، بدا من الواضح أن ترامب لا يهدف لإقحام الولايات المتحدة في حرب جديدة، لا سيما أنه يعي تمامًا عواقب ذلك على المستوى الداخلي، والتي قد تحول دون حصوله على ولاية ثانية في البيت الأبيض.