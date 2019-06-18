إدارة ترامب تستند لقانون عمره 20 عاما للحرب ضد إيران

تستند الإدارة الأمريكية حال عزمها خوض حرب ضد إيران، إلى قانون عمره 20 عامًا، يُتيح إمكانية التعامل العسكري مع التهديدات الأمنية دون الحصول على موافقة الكونجرس

تحرير:محمود نبيل ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١١ م

ترامب

شهد البيت الأبيض على مدى الأيام القليلة الماضية العديد من النقاشات الخاصة بكيفية التعامل مع التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج العربي، وكانت الخيارات العسكرية مطروحة بقوة على طاولة الرئيس دونالد ترامب للتعامل مع مستجدات الوضع. وخلال الأيام القليلة الماضية، استعرض الرئيس الأمريكي العديد من السيناريوهات الخاصة بالتعامل مع إيران، وذلك على خلفية الهجمات الأخيرة التي استهدفت ناقلات النفط في بحر عمان، والتي كانت بمثابة مؤشرات صريحة إلى المخاطر التي تحيط بحركة التجارة العالمية التي تستخدم هذا الممر الملاحي المهم.

وقالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، إن إدارة ترامب وحلفاءها السياسيين المحليين وضعت بشكل فعلي الأساس القانوني لمجابهة محتملة مع إيران، وذلك دون النظر لموافقة صريحة من الكونجرس، مشيرة إلى أن ذلك تم الترويج له من خلال حملات علاقات عامة موسعة، قبل أن تتهم الولايات المتحدة بشكل علني كبار المسؤولين في إيران