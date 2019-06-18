أرباحهم بالملايين.. لماذا يتهرب المشاهير من الضرائب؟

التهرب الضريبي جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس 5 سنوات ورغم ذلك يجوز التصالح فهيا بشرط السداد على ألا يقل المبلغ المدفوع عن 50% من قيمة الضريبة فى حالات وقيمتها كاملة أحيانًا
تفاجئنا بصورة شبه يومية محكمة جنح التهرب الضريبي، بإعلان أحكام بحبس مشاهير، بين فنانين ورجال أعمال ومجتمع، لاتهامهم بالتهرب من دفع المستحقات الضريبية عليهم، وكان آخرهم مصممة الأزياء عبير الأنصارى، الصادر ضدها اليوم حكم بالحبس 6 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة، فى اتهامها بالتهرب من دفع الضرائب، ومع تكرار القضايا باتت قائمة أسماء المشاهير الذين وقعوا تحت طائلة أحكام الحبس عن تلك الجريمة، معروفة للجميع، ونرصد فى السطور التالية عقوبة تهمة التهرب الضريبي، والإجراءات التى يلجأ إليها المحكوم عليهم للتخلص من التهمة.
مشاهير على لائحة المطالبة
قائمة المشاهير الذين نسبت لهم تهمة التهرب الضريبي، تشمل بجانب عبير الأنصاري الصادر ضدها حكم بالحبس 6 أشهر، الفنان سعد الصغير الذي قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى، بتأييد حبسه سنة وتغريمه مليونا و320,197 جنيها.
فى 13 يونيو الجاري أمرت النيابة، بضبط وإحضار الفنان فاروق الفيشاوي،
مشاهير على لائحة المطالبة
قائمة المشاهير الذين نسبت لهم تهمة التهرب الضريبي، تشمل بجانب عبير الأنصاري الصادر ضدها حكم بالحبس 6 أشهر، الفنان سعد الصغير الذي قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى، بتأييد حبسه سنة وتغريمه مليونا و320,197 جنيها.
فى 13 يونيو الجاري أمرت النيابة، بضبط وإحضار الفنان فاروق الفيشاوي، لتخلفه عن الحضور لتحقيق النيابة بتهمة التهرب الضريبي من سداد 160 ألف جنيه مستحقة عليه.
شهد الشهر الجاري أيضًا قضاء محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى، بانقضاء الدعوى فى اتهام رجل الأعمال أحمد عز بتهمة التهرب الضريبى، بعد تقديم أوراق التصالح، وسداد مديونيته عن ضرائب مستحقة بقيمة مليون و200 ألف جنيه.
فنانون طاردتهم الضرائب.. سعد الصغير «اتنصب عليه»
شملت قائمة المشاهير المتهمين بالتهرب الضريبي، المطرب تامر عاشور الذى صدر ضده حكم الحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه، وقدرها 183.269 جنيهًا، لكنه عارض على الحكم، والفنانة رانيا البحيري أيضًا تم اتهامها بالتهرب الضريبي، لكنها تصالحت وسددت الأموال المستحقة عليها بما أوقف حكم حبسها عامين.
عقوبة التهرب الضريبي
أوضح المستشار جميل سعيد المحامي، أن جريمة التهرب الضريبي عقوبتها الحبس أو الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، ويمكن أن يصل الحكم فيها إلى الحبس لمدة 5 سنوات، لكنها من الجرائم التى يجوز التصالح فيها، بسداد المبالغ المستحقة للضرائب، في حال إدانة أحد بتهمة التهرب الضريبي عليه أن يبادر بسداد المبالغ التى قدرتها الجهة المعنية، حتى يتمكن من تجنب العقوبة الجنائية، وهو عادة ما يلجأ إليه المحكوم عليهم بأحكام حبس وغرامة بتهمة التهرب الضريبي.
يحكم جريمة التهرب الضريبي القانون رقم 91 لسنة 2005، وتنص المادة 133 من القانون على أنه يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبية، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعتبر الممول متهربًا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق التى حددها القانون.
وأشار "سعيد" إلى أنه بعد السداد والتصالح، يمكن للفرد رد اعتباره بالإجراءات القانونية المعتادة، بإقامة دعوى رد الاعتبار وتقديم ما يثبت التصالح.
لا تصالح إلا بالدفع
وأوضح أحمد سعد المحامي، طرق التهرب الضربيبي وتتمثل في فى تقديم إقرار ضريبي بالاستناد إلى دفاتر مصطنعة تحوي بيانات تخالف المستندات الصحيحة التى تم إخفاؤها، أو تقديم إقرار على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات حسابات، أو إتلاف عمد لدفاتر الحسايات، أو اصطناع فواتير شراء أو بيع، أو إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة، وشدد القانون على رفع العقوبة إلى الحبس والغرامة معًا فى حالة تكرار التهرب الضريبي.
وأشار المحامي إلى أن وزير المالية أصدر قرار بتعديل إجراءات التصالح في جرائم التهرب الضريبي، بشرط دفع نسبة لا تقل عن 50% من قيمة الضرائب المستحقة، ويحمل القرار رقم 383 لسنة 2018.
نص القرار الوزاري على أنه يشترط للنظر في اعتماد مشروعات التصالح في جرائم التهرب الضريبي أداء نسبة لا تقل عن 50 % من قيمة الضريبة المستحقة التي لم يتم أداؤها فيما عدا أنشطة المهن الحرة غير التجارية، وتقسيم وبيع الأراضي وبيع وحدات التمليك أو العقارات وبيع الأوراق المالية غير المقصورة فيتم سداد كامل قيمة الضريبة المستحقة، وفي جميع الأحوال يلزم أداء كامل قيمة التعويضات المقررة قانونًا.