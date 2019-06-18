أرباحهم بالملايين.. لماذا يتهرب المشاهير من الضرائب؟

التهرب الضريبي جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس 5 سنوات ورغم ذلك يجوز التصالح فهيا بشرط السداد على ألا يقل المبلغ المدفوع عن 50% من قيمة الضريبة فى حالات وقيمتها كاملة أحيانًا

تحرير:سماح عوض الله ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م

محكمة- أرشيفية

تفاجئنا بصورة شبه يومية محكمة جنح التهرب الضريبي، بإعلان أحكام بحبس مشاهير، بين فنانين ورجال أعمال ومجتمع، لاتهامهم بالتهرب من دفع المستحقات الضريبية عليهم، وكان آخرهم مصممة الأزياء عبير الأنصارى، الصادر ضدها اليوم حكم بالحبس 6 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة، فى اتهامها بالتهرب من دفع الضرائب، ومع تكرار القضايا باتت قائمة أسماء المشاهير الذين وقعوا تحت طائلة أحكام الحبس عن تلك الجريمة، معروفة للجميع، ونرصد فى السطور التالية عقوبة تهمة التهرب الضريبي، والإجراءات التى يلجأ إليها المحكوم عليهم للتخلص من التهمة.

مشاهير على لائحة المطالبة قائمة المشاهير الذين نسبت لهم تهمة التهرب الضريبي، تشمل بجانب عبير الأنصاري الصادر ضدها حكم بالحبس 6 أشهر، الفنان سعد الصغير الذي قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى، بتأييد حبسه سنة وتغريمه مليونا و320,197 جنيها. فى 13 يونيو الجاري أمرت النيابة، بضبط وإحضار الفنان فاروق الفيشاوي،