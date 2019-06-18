جريمة

أرباحهم بالملايين.. لماذا يتهرب المشاهير من الضرائب؟

التهرب الضريبي جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس 5 سنوات ورغم ذلك يجوز التصالح فهيا بشرط السداد على ألا يقل المبلغ المدفوع عن 50% من قيمة الضريبة فى حالات وقيمتها كاملة أحيانًا
تحرير:سماح عوض الله ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م
محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
تفاجئنا بصورة شبه يومية محكمة جنح التهرب الضريبي، بإعلان أحكام بحبس مشاهير، بين فنانين ورجال أعمال ومجتمع، لاتهامهم بالتهرب من دفع المستحقات الضريبية عليهم، وكان آخرهم مصممة الأزياء عبير الأنصارى، الصادر ضدها اليوم حكم بالحبس 6 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة، فى اتهامها بالتهرب من دفع الضرائب، ومع تكرار القضايا باتت قائمة أسماء المشاهير الذين وقعوا تحت طائلة أحكام الحبس عن تلك الجريمة، معروفة للجميع، ونرصد فى السطور التالية عقوبة تهمة التهرب الضريبي، والإجراءات التى يلجأ إليها المحكوم عليهم للتخلص من التهمة.
مشاهير على لائحة المطالبة قائمة المشاهير الذين نسبت لهم تهمة التهرب الضريبي، تشمل بجانب عبير الأنصاري الصادر ضدها حكم بالحبس 6 أشهر، الفنان سعد الصغير الذي قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى، بتأييد حبسه سنة وتغريمه مليونا و320,197 جنيها. فى 13 يونيو الجاري أمرت النيابة، بضبط وإحضار الفنان فاروق الفيشاوي،
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

إخلاء سبيل 12 أمين شرطة متهمين بتسريب مواعيد الحملات

أمرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل 12 أمين شرطة من قوة قسم شرطة الأميرية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بتقاضي رشاوى مالية من أصحاب دواليب المخدرات وأصحاب الكيف بمنطقة الأميرية، نظير تسهيل عملهم وعدم القبض عليهم، واتهامهم كذلك بالتواصل مع عدد من تجار المخدرات وتسريب معلومات عن حركات الدوريات الأمنية، فيما تستكمل نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية تحقيقاتها بشأن الواقعة، وتنتظر تقرير مصلحة الأمن العام حول ملابسات الواقعة.
عبد-المنعم-ابو الفتوح (3)

«المشورة» تُجدد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، 45 يوماً على ذمة التحقيقات، التى تجرى معه بشأن اتهامه بالاتصال بكيانات معادية للدولة، والتشكيك وإثارة البلبلة، ونشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، وسبق لنيابة أمن الدولة العليا وواجهت «أبو الفتوح»، بتحريات جهاز الأمن الوطني بشأنه، والتي أشارت إلى ارتكابه جرائم يعاقب عليها القانون، فإنكارها جميعاً، مشيراً إلى أن حزب مصر القوية حزب سياسي مرخص.
القبض-على-متهم

رسالة وأمر توريد..سقوط عصابة «مشتريات البترول» ببنها

البدايات الخاطئة مهما طالت تنتهي حتما إلى نهايات مأساوية وعبثية ومصير غامض أسود، وهو ما حدث، مع عصابة شركة البترول المزورة التى سقطت فى بنها بعد أن حاولت النصب والاستيلاء على بضاعة تقدر بمئات الآلاف من مجموعة صيدليات كبرى فى عملية ممنهجة ومرتبة، لكن القدر كان لهم بالمرصاد ونجح رجال الإدارة بالصيدليات فى عمل كمين لأفراد هذه العصابة وضبْط اثنين منهم قبل تسلم البضاعة وتسليمهم لرجال الشرطة بقسم ثاني بنها ومنه إلى النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.
محكمة

النيابة تطلب إخطار وفاة مرسي بقضية التخابر وتؤجلها

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" إلى جلسة 29 يونيو الجاري، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، وذلك بعد تعذر إحضار المتهمين من محبسهم إلى مقر المحكمة بجلسة اليوم، وكلفت المحكمة النيابة العامة بتقديم ما يفيد وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ويحاكم المتهمون فى تلك القضية باتهامات التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
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سعد-الصغير

القضاء يحسم مصير سعد الصغير بتهمة التهرب الضريبي

بعد مرور شهرين على الحكم بحبس الفنان سعد الصغير سنة، وكفالة 5 آلاف جينه، عن تهربه من الضريبة العامة على الدخل لمهنة الغناء والتمثيل، أيدت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي الحكم السابق، وذلك بعد تأجيل الدعوى لجلسة اليوم السبت للسداد، وتضمن القرار الذي أصدره رئيس المحكمة المستشار كمال مسعود حبس المطرب لمدة سنة، وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه مع إيقاف التنفيذ، وإلزامه بالمصاريف، في اتهامه بالتهرب من سداد مليون و197 ألفا و320 جنيهًا مستحقة لمصلحة الضرائب.
مؤتمر-مكافحة-المخدرات

مليارات التهرب وغرامات الحشيش تنعش خزينة الدولة

خلال 6 أشهر فقط مرت من عام 2019، تمكنت وزارة الداخلية من إنعاش خزينة الدولة بمليارات الجنيهات من خلال عمليات الملاحقة للمتهربين من الجمارك، وحصيلة الغرامات، آخرها ماتم الإعلان عنه أمس الثلاثاء، في المؤتمر الرابع لمكافحة جرائم غسل الأموال، وذلك بنجاح الوزارة في ضبط 61 قضية غسل أموال فى مجال الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة"، حيث بلغت القيمة التقديرية الناجمة عن تلك القضايا والتى تم حصرها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة خلال تلك الفترة 3 مليارات و401 مليون جنيه.
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