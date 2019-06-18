رياضة

كوتينيو يرفض عرض الشياطين الحمر من أجل ليفربول

تحرير:محمد حسن صيام ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م
فيليب كوتينيو
فيليب كوتينيو
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى للتعاقد مع الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بحسب ما نشرته الصحف الإسبانية اليوم، حيث ذكرت صحيفة "السبورت" الكتالونية أن البرازيلي كوتينيو يرفض فكرة الانتقال إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مؤكدًا أن هذه الفكرة غير مطروحة على الإطلاق احترامًا لناديه القديم ليفربول خاصة أن العلاقة بين ليفربول ومانشستر يونايتد هي الند بالند في البريميرليج.
وأكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يسعى بقوة لضم اللاعب البرازيلي خلال فترة الانتقالات إلا أن رفض اللاعب يقف حائلا أمام إتمام الصفقة، بسبب رغبة اللاعب في البقاء مع برشلونة لمدة موسم إضافي من أجل التألق وتعويض ظهوره المتواضع في الموسم الماضي. وحصل فيليب كوتينيو على مسابقة الدوري الإسباني الممتاز مع فريق
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تقنية جديدة باستاد القاهرة حرصًا على أرواح اللاعبين

قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر، اقتربت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تركيب أول محطة رصد جوي في العالم باستاد القاهرة الدولي لتعمل بشكل تجريبي حتى التأكد من جاهزيتها تمامًا قبل بدء البطولة، وحسب البيان الذي أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، فإن المحطة تعمل على إظهار الحرارة والرطوبة على الشاشة أولًا بأول داخل الاستاد بشكل إلكتروني على شاشة استاد القاهرة. في حين صرح أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بأنه من خلال محطة الرصد الجوي الجديدة باستاد القاهرة يستطيع الحكم تنفيذ تعليمات «الفيفا».
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وزير الرياضة يؤكد جاهزية استاد السويس لكان 2019

قام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية باستاد السويس، برفقة عبد المجيد صقر محافظ السويس، أشاد وزير الرياضة بكل الاستعدادات التي تم إنجازها وفقا للتوقيتات المحددة وبكفاءة عالية، كما وجه أشرف صبحي الشكر لمحافظ السويس، على جهوده الكبيرة في الوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال البطولة وتذليل أي صعوبات أمام المنتخبات التي ستستضيفها محافظة السويس. وفى سياق متصل التقى وزير الشباب والرياضة بالشباب المسئولين عن المجموعة الخامسة وأشاد بحسن تنظيمهم ودقة الأداء فى إنجاز العمل معبرا عن تفاؤله بنجاح التنظيم الذي سيبهر العالم.
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كيف داعب ساديو ماني وزير الشباب والرياضة؟

التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أثناء قيامه بجولة تفقدية لاستاد الإسماعيلية، بوزير المجتمعي السنغالي مستر سيك، والذي عبر عن سعادته بوجود منتخب السنغال في معسكره بمحافظة الإسماعيلية، مشيدا بروعة طقسها وجمال شوارعها، كما وجه مستر سيك شكره على حسن الاستقبال والضيافة وتمنى كل التوفيق لمنتخب السنغال، ومنتخب مصر، مؤكدا نجاح مصر في تنظيم منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، للمرة الخامسة في تاريخ الفراعنة.
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نجم البرازيل: هذا اللاعب يملك جينات برشلونة

أكال البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم نادي برشلونة الإسباني، بالمديح على زميله في صفوف البلوجرانا أرتورو فيدال، مشيرًا إلى أنه يملك جينات البارسا، وقال كوتينيو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "فيدال لاعب رائع، وصديق عظيم وتابعته جيدًا هذا العام، فهو يتدرب كثيرًا لكي يتطور، وبالتأكيد هو يملك جينات برشلونة، وتكيف جيدًا هناك، ولهذا السبب فإن الكل يحب طريقة لعبه، وقدراته وطريقته داخل غرفة خلع الملابس، وفيدال لاعب مهم جدًا للفريق، فهو مُحارب ومقاتل ولديه الكثير من القوة، وفي كل مباراة يمكن أن ترى كيف يقاتل".
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مع اقترابه من الرحيل.. أي الأندية تناسب كوتينيو؟

يبحث برشلونة عن بيع بعض لاعبيه لتوفير الأموال للصفقات الجديدة، وسيكون أبرز المنتظر رحيلهم عن صفوف البارسا هو النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، فأي وجهة هي الأنسب لكوتينيو؟ عند النظر إلى باريس سان جيرمان، نجد أنه يرغب في تدعيم صفوفه لمحاولة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وستكون فرصة جيدة لكوتينيو للعب إلى جوار مواطنه نيمار، نظرًا للتفاهم الكبير بينهما في المنتخب البرازيلي، وسيكون من المستبعد انضمامه إلى مانشستر سيتي، في ظل امتلاك الفريق الكثير من المواهب في نفس مركز كوتينيو.
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في ميلاده.. ساحر البرازيل الذي أبطل برشلونة مفعوله

يحتفل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ27، إذ ولد يوم 12 يونيو عام 1992. ويتمتع كوتينيو بموهبة كبيرة من حيث الرؤية المميزة للملعب والتمريرات الدقيقة والمراوغات، إلى جانب التسديد المتقن من خارج منطقة الجزاء. ولد كوتينيو في ريو دي جانيرو، وأظهر موهبة كبيرة رفقة فريق الشباب في فاسكو دي جاما، وانتقل إلى إنتر الإيطالي في عام 2008 مقابل 4 ملايين يورو، قبل أن تتم إعارته في عام 2012 لإسبانيول الإسباني، ومن ثم انتقل في 2013 إلى ليفربول مقابل 8.5 مليون إسترليني، ليتألق في صفوف الريدز ويلقب بالساحر هناك.
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سولسكاير يطالب إدارة اليونايتد بتوفير الأموال

طلب النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد من مجلس إدارة النادي بأن توفر الأموال اللازمة من أجل التعاقد مع الظهير الأيمن لفريق كريستال بالاس آرون وان بيساكا والذي وضع ناديه مبلغا ماليا قدر بـ60 مليون إسترليني من أجل الاستغناء عنه خاصة بعد رغبة سولسكاير في التعاقد مع اللاعب للموسم المقبل. ويعتقد سولسكاير أن سعر اللاعب وان بيساكا سيكون أكثر في الموسم المقبل، وبالتالي لا يمكن الانتظار طويلا لتأمين صفقة الشراء بسعر معقول نسبيًا، حيث يعاني فريق الشياطين الحمر على مستوى مركز الظهير الأيمن، بعد رحيل الإكوادوري أنطونيو فالنسيا
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