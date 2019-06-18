كوتينيو يرفض عرض الشياطين الحمر من أجل ليفربول

تحرير:محمد حسن صيام ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م

فيليب كوتينيو

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى للتعاقد مع الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بحسب ما نشرته الصحف الإسبانية اليوم، حيث ذكرت صحيفة "السبورت" الكتالونية أن البرازيلي كوتينيو يرفض فكرة الانتقال إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مؤكدًا أن هذه الفكرة غير مطروحة على الإطلاق احترامًا لناديه القديم ليفربول خاصة أن العلاقة بين ليفربول ومانشستر يونايتد هي الند بالند في البريميرليج.

وأكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يسعى بقوة لضم اللاعب البرازيلي خلال فترة الانتقالات إلا أن رفض اللاعب يقف حائلا أمام إتمام الصفقة، بسبب رغبة اللاعب في البقاء مع برشلونة لمدة موسم إضافي من أجل التألق وتعويض ظهوره المتواضع في الموسم الماضي. وحصل فيليب كوتينيو على مسابقة الدوري الإسباني الممتاز مع فريق