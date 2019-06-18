وسط صراع على السلطة.. هل تلغي إيران منصب الرئيس؟

في الوقت الذي يسعى فيه الإصلاحيون في إيران إلى توسيع صلاحيات الرئيس، وتحجيم دور مجلس صيانة الدستور، هناك محاولات متكررة لإلغاء منصب الرئاسة
صراعات داخلية تشهدها إيران، هذا البلد الذي يختلف النظام الحاكم فيه عن غيره من الأنظمة الحاكمة في دول العالم العربية والغربية.
وبعد الاحتجاجات المتواصلة، التي تحولت من تنديد برفع الأسعار وتدني الأوضاع الاقتصادية، إلى مطالبة بإنهاء حكم الرئيس الإصلاحي حسن روحاني، وتحدٍّ مباشر للقائد الأعلى للثورة آية الله علي خامنئي، لأول مرة، منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979.
تقرير لمعهد سياسات الشرق الأوسط تناول الصراع على السلطة داخل نظام الملالي، حيث كشف عن وجود محاولات لإلغاء منصب الرئاسة والاستعاضة عنه بمنصب رئيس الوزراء.
توسيع الصلاحيات
كما رأى التقرير أن هناك ملامح أخرى من الصراع الداخلي تتعلق باستمرار طبيعة النظام الإسلامي في إيران، لافتا إلى أن "الإصلاحيين يسعون إلى توسيع صلاحيات الرئيس وتحجيم دور مجلس صيانة الدستور غير المنتخب الذي يعتبر أكبر عقبة أمام تغيير سياسي حقيقي في إيران".
ومنذ سنوات خلال تولي أحمدي نجاد
توسيع الصلاحيات
كما رأى التقرير أن هناك ملامح أخرى من الصراع الداخلي تتعلق باستمرار طبيعة النظام الإسلامي في إيران، لافتا إلى أن "الإصلاحيين يسعون إلى توسيع صلاحيات الرئيس وتحجيم دور مجلس صيانة الدستور غير المنتخب الذي يعتبر أكبر عقبة أمام تغيير سياسي حقيقي في إيران".
ومنذ سنوات خلال تولي أحمدي نجاد للرئاسة، اقترح المرشد الأعلى للثورة الاسلامية في إيران علي خامنئي أيضا إلغاء منصب الرئاسة، في إشارة إلى صراع مرير يستعر في أوساط النخبة السياسية في البلاد، بينما يستمر خامنئي وحلفاؤه في محاولة تقويض صلاحيات الرئيس نجاد.
وقال خامنئي حينها إن "تغيير الحكم في إيران إلى النظام البرلماني" لن يكون مشكلة، فاعتبر تصريحه بمثابة ضربة جديدة في المعركة التي بدأت اجتاز نجاد الخطوط الحمر بانتقاد خامنئي علنًا بشأن تعيينات مجلس الوزراء.
مطالب متكررة
وتعليقا على ذلك يرى الكاتب والباحث في الشأن الإيراني أسامة الهتيمي، أن المطالبات بإلغاء منصب الرئيس الإيراني ليست جديدة بل هي متكررة يتصاعد الحديث عنها بين الحين والآخر وبالتزامن مع اشتداد الصراع بين من يسمون بالمحافظين المتشددين من جهة والإصلاحيين من جهة أخرى ومن ثم فإن تجدد إثارة هذه المطالبات في الوقت الحالي يأتي على خلفية احتدام الجدل بين التيارين الرئيسين في إيران حول طريقة التعاطي مع تطورات الأوضاع في المنطقة وخاصة التصعيد الكلامي والحشد العسكري الأمريكي ضد إيران.
وفي تصريحات خاصة لـ"التحرير" قال الهتيمي: "يستهدف أصحاب هذه المطالبات من وراء إلغاء منصب رئيس الجمهورية إضعاف السلطة التنفيذية لصالح المرشد الأعلى للثورة الإيرانية ووضع كل الصلاحيات في يده فلا يكون ثمة أية مساحة لمخالفيه أو للمتحفظين على قراراته يتمكنون من خلالها أن ينفذوا لمواقع السلطة التنفيذية في البلاد فتبدو حالة من التباين في المواقف الإيرانية".
وأوضح أنه من ضمن صلاحيات الرئيس تشكيل الحكومة الإيرانية المكونة من نحو 21 وزيرا بمساعدة ثمانية من نواب الرئيس ثم عرضهم بعد ذلك على البرلمان وهو الأمر الذي يمنح الرئاسة دورا كبيرا في اختيار الوزراء المكلفين وهو ما لا يرضي المطالبين بإلغاء منصب الرئاسة".
وأضاف الباحث في الشأن الإيراني أنه وفق النظام البرلماني يكون للبرلمان الحق في التشكيل الوزراي وبما أن أغلبية البرلمان تكون موالية للمرشد ولاءً مطلقا فإن الحكومة الإيرانية المنتظرة ستكون بيد المرشد دون تباينات في الأفكار أو السياسات.
صعوبة التطبيق
وأفاد الهتيمي بأن تحقيق هذه المطالبات في الوقت الحالي سيكون صعبًا للغاية نظرًا للظروف السياسية التي تمر بها إيران إذ إن الاستجابة لهذه المطالبات يعني تعديلات دستورية جديدة تلغي المنصب وتحول النظام السياسي من رئاسي إلى برلماني وهو أمر ليس سهلا.
وأرجع صعوبة تحقيق تلك المطالب لسبيين أولهما أن ذلك كفيل بأن يزيد الهوة والفجوة بين الإصلاحيين والمحافظين في الوقت الذي تحرص فيه القيادة الإيرانية على توحيد الجبهة الداخلية في إيران من أجل مواجهة الضغوط الأمريكية على إيران، أما الأمر الثاني فهو أن الشارع الإيراني في حالة احتقان مزمنة ومن ثم فإن اتخاذ إجراءت في هذا الاتجاه كفيلة بأن تشعل الأوضاع وهو ما لا يتحمله النظام الإيراني في الوقت الحالي أيضا.
تجدر الإشارة إلى أن رئاسة الجمهورية في إيران كانت منصبا شرفيا بعد الثورة، حتى أُجري تعديل في الدستور عام 1989، ينص على إلغاء منصب رئيس الوزراء، فأصبحت مهامه من مسؤولية الحاكم، وبات منصب الرئيس أكثر أهمية.