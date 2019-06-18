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وسط صراع على السلطة.. هل تلغي إيران منصب الرئيس؟

في الوقت الذي يسعى فيه الإصلاحيون في إيران إلى توسيع صلاحيات الرئيس، وتحجيم دور مجلس صيانة الدستور، هناك محاولات متكررة لإلغاء منصب الرئاسة
تحرير:وفاء بسيوني ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٤ م
روحاني
روحاني
صراعات داخلية تشهدها إيران، هذا البلد الذي يختلف النظام الحاكم فيه عن غيره من الأنظمة الحاكمة في دول العالم العربية والغربية. وبعد الاحتجاجات المتواصلة، التي تحولت من تنديد برفع الأسعار وتدني الأوضاع الاقتصادية، إلى مطالبة بإنهاء حكم الرئيس الإصلاحي حسن روحاني، وتحدٍّ مباشر للقائد الأعلى للثورة آية الله علي خامنئي، لأول مرة، منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979. تقرير لمعهد سياسات الشرق الأوسط تناول الصراع على السلطة داخل نظام الملالي، حيث كشف عن وجود محاولات لإلغاء منصب الرئاسة والاستعاضة عنه بمنصب رئيس الوزراء.
توسيع الصلاحيات كما رأى التقرير أن هناك ملامح أخرى من الصراع الداخلي تتعلق باستمرار طبيعة النظام الإسلامي في إيران، لافتا إلى أن "الإصلاحيين يسعون إلى توسيع صلاحيات الرئيس وتحجيم دور مجلس صيانة الدستور غير المنتخب الذي يعتبر أكبر عقبة أمام تغيير سياسي حقيقي في إيران". ومنذ سنوات خلال تولي أحمدي نجاد
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الجيش-الليبى

القوى الوطنية الليبية تدعو الجيش لسرعة تحرير طرابلس

عقدت القوى الوطنية الليبية، لقاء بالقاهرة، لدعم جهود القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والتطرف والميليشيات، وأكدت دعمها لاستقرار ليبيا ووحدة أراضيها، موجهة التحية للقوات المسلحة الليبية لتلبيتها نداء الشعب واستغاثاتهم المتكررة من ويلات الإرهاب وتغول المليشيات التي عبثت بالوطن ودمرت مقدرات شعبه وأسست للتدخل الأجنبي الفج في الشأن الليبي. وأعلنت القوى الليبية، في بيانها الختامي، الدعم اللامحدود للقوات المسلحة العربية الليبية في جهودها لمكافحة الإرهاب والمجموعات المليشياوية الإجرامية في طرابلس.
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خبراء قطريون في إسرائيل لمد خط كهرباء جديد إلى غزة

نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين اليوم الثلاثاء، إن وفدا قطريا من الخبراء الفنيين أجرى محادثات في إسرائيل وقطاع غزة هذا الأسبوع بشأن المساهمة في دفع تكاليف مد خط كهرباء جديد بينهما، ما يشير إلى توسع محتمل في جهود الدوحة لمساعدة الفلسطينيين. وحسب "رويترز" فإن إسرائيل توافق على هذه الخطوة لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يتعامل بفتور مع قطر بسبب علاقاتها بإيران وجماعات إسلامية مثل حماس، لا يظهر بدرجة كبيرة إقراره لها.
اجتماع مجلس الوزراء السعودى

السعودية تدعو لحماية حركة الملاحة بـ«إجراءات حازمة»

دعا مجلس الوزراء السعودي، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته المشتركة واتخاذ إجراءات حازمة لتأمين حركة النقل في الممرات المائية في المنطقة تحسبا للتداعيات الخطيرة لمثل تلك الحوادث على أسواق الطاقة وخطرها على الاقتصاد العالمي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس". واستنكر المجلس، في جلسته اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان "جميع الأعمال العدائية والإرهابية التي تهدد حرية الملاحة وأمن الإمدادات النفطية وسلامة البيئة، ومنها الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له ناقلتان في خليج عمان".
عادل-عبد-المهدي

«الوزارات الشاغرة» تضع حكومة العراق على حافة الهاوية

7 أشهر هو عمر الحكومة العراقية الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي، ورغم أن تلك الحكومة جاءت بعد مخاض عسير إلا أن حقائبها الوزارية لم تكتمل بعد، فلا تزال 4 وزارات تدار بالوكالة وهي الدفاع والداخلية والعدل والتربية. فنتيجة استمرار الخلافات وتمسك كل طرف بمرشحه للحقائب الوزارية الشاغرة، فضلا عن تدخلات خارجية تعوق الانتهاء من هذا الملف، أخفقت الحكومة والبرلمان في حسمه مما تسبب حتى الآن بشغور اثنين من أكثر الوزارات أهمية بالنسبة للأمن وهما الداخلية والدفاع.
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سفارة-ايران-في-بريطانيا

بسبب هجوم خليج عمان.. أزمة جديدة بين بريطانيا وإيران

شهدت العلاقات بين بريطانيا وإيران سنوات من الشد والجذب على خلفية قضايا ثنائية وملفات إقليمية وعالمية، وجاء الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان ليعيد التوتر إلى تلك العلاقات، بعد أن ألقت لندن باللوم على طهران والحرس الثوري الإيراني وحملتهم المسؤولية عن هذا الهجوم. رغم نفي طهران، أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أن إيران مسؤولة بشكل "شبه مؤكد" عن الهجمات على ناقلتي نفط، الخميس الماضي، في خليج عمان، وقال هانت في بيان: "تقييمنا الخاص قادنا إلى استنتاج أن مسؤولية هذه الهجمات تقع بصورة شبه مؤكدة على إيران".
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هجوم خليج عمان.. تنصل إيراني وتأكيد أمريكي

يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يوما تلو الآخر نتيجة إصرار الأخيرة على تصعيد هجماتها في الآونة الأخيرة، فقد أصبح استهداف ناقلات النفط أبرز أهدافها، فبعد شهر من تدمير أربع ناقلات وسفن شحن في هجوم قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة، جاء الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان، وكل الأدلة تشير إلى تورط طهران في تلك الهجمات، وبدا التساؤل واضحا هل اقتربت المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران على خلفية التصعيد الإيراني في المياه الدولية؟
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كيف تستفيد إيران من استهداف ناقلات النفط ببحر عُمان؟

بعث الهجوم الأخير على ناقلات النفط في خليج عمان مع الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بمؤشرات غير مطمئنة حول استقرار المنطقة، والتي تمثل ممرًا حيويًا مهمًا لحركة التجارة العالمية، وبالأخص عمليات نقل النفط من الشرق الأوسط إلى مختلف أنحاء العالم. التأثيرات المتوقعة لتلك الهجمات ربما ستدوي أصدائها في أوساط مختلفة على المستوى العالمي، وبالأخص تجارة النفط التي بالفعل تأثرت بشكل فوري وسريع بالحادث، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره بأكثر من 4% من المعدلات التي كان عليها قبل الهجوم.
روحاني-مع-شينزو-آبي

هل تخفض زيارة «آبي» التوتر بين طهران وواشنطن؟

مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، دخلت اليابان على خط الأزمة بإعلانها عن زيارة لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي المقررة إلى إيران الأربعاء المقبل في زيارة تعد الأولى من نوعها خلال العقود الأربعة الماضية، في محاولة لخفض التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. قبل الإعلان عن تلك الزيارة كانت اليابان الخط الأكثر سخونة في تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن إلى جانب محاولات من جنيف ومسقط وبغداد، وسط ترحيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية الشهر الماضي بمساهمة آبي في التعامل مع قضية إيران.
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