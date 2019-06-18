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هذه السيارات الأكثر توفيرًا في استهلاك الوقود

تمتلك السيارات قدرات كبيرة على جذب الجمهور في العديد من الأسواق العالمية، إلا أن أبرز تلك الإمكانيات على الإطلاق هي مستويات استهلاكها للوقود
تحرير:محمود نبيل ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
كامري
كامري
تراهن دومًا العديد من الشركات العالمية على الإمكانيات الواسعة والتكنولوجيا الخاصة في السيارات التي تنتجها بالأسواق العالمية، إلا أن استهلاك الوقود والمستويات الاقتصادية التي قد تقدمها الموديلات المختلفة من بين أهم الأمور التي يرغب بها جمهور السيارات بشكل أساسي. وتحاول العشرات من الشركات المنافسة من خلال جعل موديلاتها اقتصادية في استهلاك الوقود، وهو الأمر الذي يجتذب فئات جماهيرية مختلفة في الأسواق العالمية، وبالأخص البلدان التي تعاني فقرًا أو سوء الأحوال الاقتصادية، وهو الأمر الذي يجعلهم يقبلون على شرائها.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات على مستوى الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات الأكثر توفيرًا في استهلاك الوقود خلال العام الجاري. تويوتا أفالون الهجين على الرغم من أن إمكاناتها الكبيرة كواحدة من أهم السيارات التي توفر ساحات كبيرة للركاب وراحة على مستوى الاستخدام، فإنها
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بسبب الدولار| بيجو وزوتي تخفضان أسعار سيارتهما

أعلنت شركتا بيجو الفرنسية وزوتي الصينية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من طرازاتهما في السوق المحلية، وأرجعتا السبب في هذا التخفيض السعري إلى انخفاض سعر صرف العملة الخضراء (الدولار) أمام الجنيه، وحصلت طرازات بيجو 301، و3008، وزوتي Z100، Z300، وZ560 على تخفيضات سعرية مختلفة، فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟
honda civic hatchback 2019

حقائق لا تعلمها عن السيارات في العالم

تظل صناعة السيارات واحدة من أهم المجالات التي تشهد تنافسًا كبيرًا بين الشركات المعنية بها، خاصة في ظل الإمكانات التي تحاول وضعها في الموديلات الجديدة للسيارات، وهو الأمر الذي لم يكن وليد اللحظة، ولكن هو امتداد لسنوات طويلة من العمل والتطوير. وعلى مدى عقود طويلة شارك المئات من الأشخاص، ما بين مطورين وصناع، في تحديث السيارات وجعلها أكثر ملاءمة لطابع الحياة والمتطلبات العصرية للمستخدمين، وبالأخص فيما يتعلق بالتقنيات التي استحدثت في السيارات عبر سنوات طويلة من العمل الذي قامت به شركات أو أفراد.
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أخطاء ترتكبها يوميًّا عند تشغيل مكيف هواء سيارتك

لا شك أن مكيف هواء السيارة يعد من أهم الأجزاء التي يبحث عنها الجمهور بشكل رئيس، خاصة أنه ذو أهمية كبيرة في فصل الصيف ودرجات الحرارة الشديدة، ولذلك فإن كل السائقين يبحثون دومًا عن كيفية الحفاظ على كفاءته وأدائه لأطول فترة ممكنة. وبشكل عام، يرتكب العديد من ملاك السيارات أخطاء كبيرة في عملية تشغيل مكيف الهواء، وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على الأداء خلال المستقبل القريب، ولذلك فإن تجنب تلك الأخطاء يجب أن يكون من الأمور الرئيسة في حسابات ملاك السيارات بشكل أساس.
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بورش تسيطر.. أفضل السيارات الفاخرة بالأسواق العالمية

تمتلك السيارات الفاخرة على مستوى الأسواق العالمية إمكانيات كبيرة تؤهلها لأن تكون جاذبة للجمهور بشكل رئيسي، خاصة أن هناك فئات تفضل دومًا تلك الموديلات، نظرًا للقدرات الفنية والأدائية التي تتمتع بها، بما يخدم احتياجات تلك الشريحة الضخمة من الجماهير عالميا. وتتنافس العشرات من الشركات العالمية المصنعة للسيارات على إنتاج العشرات من الموديلات التي لها قدرات فنية وتقنية كبيرة، إلا أن بعض تلك السيارات تستطيع أن تبرز قدراتها على مستوى الأسواق بفضل ما تتمتع به من إمكانيات، الأمر الذي يميزها بشكل رئيسي عن الموديلات الأخرى.
تويوتا-C-HR

منها شيفروليه كمارو.. السيارات الأقبح في 2019

تولى العشرات من الشركات العالمية المصنعة للسيارات اهتمامًا كبيرًا بالشكل الخارجي للسيارات، وهو الأمر الذي قد يكمل بشكل رئيسي الإمكانات الفنية الضخمة التي تراعيها تلك الشركات دومًا في العمل على إنتاج موديلات تحظى بقبول فئات جماهيرية مختلفة. وخلال العام الجاري راعت الشركات العالمية الشكل الخارجي كأحد أهم العوامل الجاذبة لجمهور السيارات في الأسواق العالمية، إلا أن بعض هؤلاء المصنعين لم يقدموا جديدًا على مستوى الشكل الخارجي، الذي جعل تلك الموديلات تعاني خلال العام الجاري في الأسواق العالمية.
كيا-نيرو

استهلاكها اقتصادي.. أفضل السيارات الكهربائية

تتمتع العديد من السيارات الكهربائية بإمكانات كبيرة على مستوى استهلاك الشحن المخزن في البطارية، وهو الأمر الذي يصنع لها عنصر تفوق على حساب الموديلات الأخرى، والتي لا تملك نفس المستويات من الاستهلاك، ما يجعلها ذات موثوقية كبيرة في الأسواق العالمية. وخلال السنوات القليلة الماضية أولت الشركة العالمية المصنعة للسيارات الكهربائية اهتماما كبيرا بالشحن الكهربائي، وقدرات المركبات على استهلاكه في أثناء السير، الأمر الذي نجح في جعل هذه الموديلات هي الأكثر طلبًا في الأسواق العالمية بين العشرات من السيارات الكهربائية.
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إمكانياتها مفاجئة.. سيارات أقوى مما توقع الجمهور

على الرغم من تركيز العديد من الشركات العالمية على تطوير التقنيات المختلفة للسيارات في الأسواق العالمية، فإن القدرات الفنية تبقى هي الأساس التي يكن الرهان عليها بشكل رئيسي لتمييز تلك الموديلات مقارنة بغيرها من السيارات التي تنتمي لنفس الطراز أو الفئة. وتبدو تلك السيارات بشكل واضح متفوقة على غيرها من الموديلات عن طريق القدرات الفنية، وبالأخص القوة الحصانية لمحركاتها، ولذلك فإنها تبدو مخالفة لما اعتاد الجمهور عليه في تلك الشريحة من السيارات، وبالأخص على مستوى القوة الحصانية التي تمتلكها تلك المحركات.
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