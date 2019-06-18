هذه السيارات الأكثر توفيرًا في استهلاك الوقود

تمتلك السيارات قدرات كبيرة على جذب الجمهور في العديد من الأسواق العالمية، إلا أن أبرز تلك الإمكانيات على الإطلاق هي مستويات استهلاكها للوقود

تحرير:محمود نبيل ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

كامري

تراهن دومًا العديد من الشركات العالمية على الإمكانيات الواسعة والتكنولوجيا الخاصة في السيارات التي تنتجها بالأسواق العالمية، إلا أن استهلاك الوقود والمستويات الاقتصادية التي قد تقدمها الموديلات المختلفة من بين أهم الأمور التي يرغب بها جمهور السيارات بشكل أساسي. وتحاول العشرات من الشركات المنافسة من خلال جعل موديلاتها اقتصادية في استهلاك الوقود، وهو الأمر الذي يجتذب فئات جماهيرية مختلفة في الأسواق العالمية، وبالأخص البلدان التي تعاني فقرًا أو سوء الأحوال الاقتصادية، وهو الأمر الذي يجعلهم يقبلون على شرائها.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات على مستوى الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات الأكثر توفيرًا في استهلاك الوقود خلال العام الجاري. تويوتا أفالون الهجين على الرغم من أن إمكاناتها الكبيرة كواحدة من أهم السيارات التي توفر ساحات كبيرة للركاب وراحة على مستوى الاستخدام، فإنها