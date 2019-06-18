هذه السيارات الأكثر توفيرًا في استهلاك الوقود

تمتلك السيارات قدرات كبيرة على جذب الجمهور في العديد من الأسواق العالمية، إلا أن أبرز تلك الإمكانيات على الإطلاق هي مستويات استهلاكها للوقود
تراهن دومًا العديد من الشركات العالمية على الإمكانيات الواسعة والتكنولوجيا الخاصة في السيارات التي تنتجها بالأسواق العالمية، إلا أن استهلاك الوقود والمستويات الاقتصادية التي قد تقدمها الموديلات المختلفة من بين أهم الأمور التي يرغب بها جمهور السيارات بشكل أساسي.
وتحاول العشرات من الشركات المنافسة من خلال جعل موديلاتها اقتصادية في استهلاك الوقود، وهو الأمر الذي يجتذب فئات جماهيرية مختلفة في الأسواق العالمية، وبالأخص البلدان التي تعاني فقرًا أو سوء الأحوال الاقتصادية، وهو الأمر الذي يجعلهم يقبلون على شرائها.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات على مستوى الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات الأكثر توفيرًا في استهلاك الوقود خلال العام الجاري.
تويوتا أفالون الهجين
على الرغم من أن إمكاناتها الكبيرة كواحدة من أهم السيارات التي توفر ساحات كبيرة للركاب وراحة على مستوى الاستخدام، فإنها
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات على مستوى الأسواق العالمية، مجموعة من الموديلات الأكثر توفيرًا في استهلاك الوقود خلال العام الجاري.
تويوتا أفالون الهجين
على الرغم من أن إمكاناتها الكبيرة كواحدة من أهم السيارات التي توفر ساحات كبيرة للركاب وراحة على مستوى الاستخدام، فإنها لا تزال تتمتع بمستويات اقتصادية في استهلاك الوقود، حيث تستطيع السير لمسافة 18 كيلومترًا باستخدام لتر واحد فقط، وهو معدل رائع بالنسبة لواحدة من الموديلات السيدان متوسطة الحجم، والتي راهنت الشركة اليابانية فيها على قدراتها التقنية الخاصة، والتي كشفت عنها في الأسواق العالمية مؤخرًا.
«هوندا سيفيك» و«ميني كوبر».. 5 سيارات فاخرة تُفضلها النساء في مصر
شيفروليه ماليبو هجين
تعد من أهم السيارات السيدان التي تتمتع بسمعة طيبة في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، وهي أيضًا من الموديلات التي تتمتع بتكنولوجيا عالية من حيث الاستخدام أو الإمكانيات الفنية التي يمكن الرهان عليها بقوة في الأسواق العالمية.
أفضل 7 سيارات في العالم.. قائمة «CBS» الأمريكية لعام 2018
وعلى الرغم من تلك الإمكانيات، فإنها لم تنس القدرات الاقتصادية في استهلاك الوقود، حيث تستطيع السير لمسافة 19.5 كيلومتر باستخدام لتر واحد فقط، وبطبيعة الحال تجعلها هذه المعدلات من بين السيارات التي يحبها الجمهور من الناحية الاقتصادية.
هوندا أكورد هجين
إذا كنت تبحث عن سيارة متوسطة الحجم تتسم بالكفاءة في استهلاك الوقود ومليئة بمميزات الأمان، فقد تكون سيارة هوندا أكورد هجين 2019 هي ما تحتاجه بالضبط، حيث تستطيع السير لمسافة 20.4 كيلومتر باستخدام لتر واحد فقط، ولذلك فإنها تبقى من الخيارات الأكثر تكاملًا في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يجعلها قادرة على جذب مزيد من الفئات الجماهيرية خلال الوقت الحالي، كما أنها قابلة للتطوير على مستوى الإمكانيات في المستقبل القريب.
سيارات صنعت في الخمسينيات ولا تزال جاذبة للجمهور
كيا نيرو
راهنت عليها الشركة الكورية العملاقة في الأساس على أنها من موديلات الكروس أوفر الشهيرة بالأسواق العالمية، إلا أن تلك الإمكانيات زادت بشكل رئيسي عندما اتسمت أيضًا بالقدرات الكبيرة في استهلاك الوقود، حيث تستطيع السير لمسافة 20.8 كيلومتر باستخدام لتر واحد فقط، الأمر الذي يجعلها من الخيارات الأبرز بالأسواق العالمية على مستوى استهلاك الوقود بشكل اقتصادي في السنوات الأخيرة.
تويوتا كامري
لا شك أنها من بين أفضل السيارات السيدان التي ظهرت في الأسواق العالمية، حيث راعت الشركة اليابانية العملاقة وضع العشرات من التقنيات المتطورة خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي جعلها من بين أفضل السيارات في الأسواق، حيث تستطيع السير لمسافة أكثر من 22 كيلومترًا باستخدام لتر واحد فقط، ولذلك فإنها ليست فقط من أبرز الخيارات على المستوى الفني، ولكنها أيضًا من بين أفضل السيارات التي تتمتع بقدرات اقتصادية على مستوى استهلاك الوقود.
بسبب الدولار| بيجو وزوتي تخفضان أسعار سيارتهما