جريمة

انتشار قوات تأمين فعاليات كأس الأمم الإفريقية (صور)

تحرير:محمد عبد الجليل ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م
دوريات التأمين
دوريات التأمين
واصلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ الخطط الأمنية الشاملة، التى تستهدف تأمين كافة فعاليات بطولة كأس الأمم الإفرييقة التي ستقام في مصر بداية من 21 يونيو الجاري، من خلال تعيين الارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة والاستادات والشوارع المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل، وتعيين الخدمات المرورية التى تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الملاعب، تكثيف الدوريات الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام بالإضافة إلى الارتكازات والخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية والأثرية.
وفى إطار مواصلة تطوير مستوى الأداء الأمنى فى مجال المرور، فقد تم دعم رجال المرور بالآليات الحديثة التى تمكنهم من سرعة الانتقال والعمل على تحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع والميادين .   وتشمل خطة التأمين قيام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور الدائم على
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محكمة

النيابة تطلب إخطار وفاة مرسي بقضية التخابر وتؤجلها

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" إلى جلسة 29 يونيو الجاري، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، وذلك بعد تعذر إحضار المتهمين من محبسهم إلى مقر المحكمة بجلسة اليوم، وكلفت المحكمة النيابة العامة بتقديم ما يفيد وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ويحاكم المتهمون فى تلك القضية باتهامات التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
ندم

أم أدم للقاضي: «مدمن وبيصرف علينا من تجارة المخدرات»

بوجه شاحب يكتسيه القلق، وملامح يظهر عليها الحزن، دخلت السيدة الثلاثينية بخطوات مهتزة، محكمة الأسرة بزنانيري، وجلست على أريكة خشبية رابضة فى ركن مُعتَم، صامتة لاتحرك ساكنا، وكأنها تمثالا من حجر منحوت على قسمات وجهه علامات الوجوم واليأس، وعندما جاء وقت نظر دعوتها، وقفت أمام القاضي مطأطئة الرأس، وترتسم على وجهها الخمرى علامات الندم والبؤس، ويعلو شفتيها الرقيقتين ابتسامة تخفى وراءها حزنا دفينًا، بعد أن عانت لسنوات طويلة من إعتداء زوجها عليها، بسبب اكتشافها أن زوجها تاجر مخدرات وينفق عليها وعلى أولادها من الحرام.
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ليلة دم.. شهود يروون مشاهد جريمة الرعب بالسلام (صور)

"محمد فاضل" شاب في مقتبل العمر، يعمل في مهن بسيطة مثل (جمع الكرتون، شيّال، الخُردة)، بسبب حظه القليل من التعليم؛ إذ لم يكمل تعليمه بعد انفصال والديه، وزواج كل منهما واستقلاله بحياته، بينما انتقل "محمد" وهو صغير في السن للعيش مع عمته بمساكن الإيواء بمنطقة النهضة في حي السلام.. تربّى مثل اليتيم بعد أن ترعرع بعيداً عن أبيه ووالدته، حظي بحب المقربين منه بسبب جدعنته وشهامته الملحوظة ودفاعه المتكرر عن الضعفاء، حتى أنه لقى حتفه وتم التمثيل بجثته (قُطعت أذنيه وقدميه) بسبب دفاعه عن سيدة قعيدة لا يعرفها.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

قتيلان و35 مصابا في انقلاب سيارة نقل بالمنوفية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 35 آخرون، بجروح وكدمات وكسور، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الإقليمى نزلة الخطاطبة بمركز السادات في محافظة المنوفية، وتم نقلهم لمستشفى الباجور لتلقي العلاج اللازم. بدأت الواقعة بتلقى اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ انقلاب سيارة نقل بها عمال على الطريق الإقليمى نزلة الخطاطبة، أسفر عن وقوع مصابين وفيات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
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وداعا لسرقة السيارات.. بدأ تعميم الملصق الإلكترونى

طبقت وزارة الداخلية تجربة تركيب الملصق الإلكترونى للمركبات على مستوى الجمهورية من خلال كل الوحدات المرورية، حيث يتم لصقه فى مكان مخصص على الزجاج الأمامى للمركبة -يتلف عند محاولة نزعه-.. ويحتوى الملصق على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، ليتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم من خلالها أجهزة وزارة الداخلية المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور، وكذا تحديد مسار حركة المركبات وتصنيفها ومدى أحقيتها فى السير فى المسار المخصص لها.
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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادثين بالقاهرة

لقي عامل مصرعه، وأصيب شخصان آخران، فى حادثين منفصلين بمنطقتي حلوان وآخر أعلى محور جوزيف تيتو بالنزهة، اليوم الثلاثاء، وتوقفت الحركة المرورية ودفعت الإدارة العامة للمرور بخدمات أمنية لإعادة حركة السير، وسحب الكثافات من الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات.. حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور جوزيف تيتو بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
حبس-متهمين-ارشيفية

عامل خردة يسرق 100 ألف جنيه من داخل شركة بعابدين

قررت نيابة عابدين، اليوم الثلاثاء، إحالة عامل إلى محكمة الجنح في اتهامه بسرقة 100 ألف جنيه من داخل شركة، واستلمت النيابة تحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة، وكشفت الملابسات الكاملة لها، وتضمن قرار الإحالة الاعترفات التفصيلية التى أدلى بها عامل الخردة المتهم بالسرقة من داخل شركة في منطقة عابدين، واعترافاته أمام رجال المباحث، وقال المتهم إنه نظرًا لارتباطه بعلاقة عمل مع شركة توريد معدات النظافة، بحكم عمله في الخردة، اختمرت في عقله فكرة سرقة الشركة.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

معركة بين تجار مخدرات في حلوان بسبب «أسعار الكيف»

تشاجر شقيقان يعملان في تجارة المخدرات بمنطقة المعصرة في حلوان مع تاجر آخر منافس لهما، اليوم، بسبب الاختلاف على ثمن بيع المخدرات، وقام الشقيقان على أثرها بالصعود إلى مسكن المجني عليه، وإلقائه من البلكونة ليسقط من الطابق الثانى أرضًا، ولم يكتفيا بذلك، واستمرا بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء وتركاه في الشارع ينزف وتجمع الأهالى وتم إبلاغ الشرطة. نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أطراف المشكلة وهم "توفيق. ف"، وشهرته "فرنسا"، وشقيقه أحمد. ف"، وشهرته "الشيخ"، مقيمان بدائرة القسم ومطلوب التنفيذ عليهما فى عدد من القضايا، وشخص أصيب جراء التعدى عليه بالأسلحة.
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