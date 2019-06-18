انتشار قوات تأمين فعاليات كأس الأمم الإفريقية (صور)

تحرير:محمد عبد الجليل ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م

دوريات التأمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ الخطط الأمنية الشاملة، التى تستهدف تأمين كافة فعاليات بطولة كأس الأمم الإفرييقة التي ستقام في مصر بداية من 21 يونيو الجاري، من خلال تعيين الارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة والاستادات والشوارع المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل، وتعيين الخدمات المرورية التى تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الملاعب، تكثيف الدوريات الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام بالإضافة إلى الارتكازات والخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية والأثرية.

وفى إطار مواصلة تطوير مستوى الأداء الأمنى فى مجال المرور، فقد تم دعم رجال المرور بالآليات الحديثة التى تمكنهم من سرعة الانتقال والعمل على تحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع والميادين . وتشمل خطة التأمين قيام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور الدائم على