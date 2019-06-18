ضبط 3 عناصر إجرامية بحشيش وتامول في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط ثلاثة أشخاص وبحيازتهم 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات، و7500 قرص لعقار التامول المخدر، بهدف توزيعها على زبائنهم. بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بورود معلومات تفيد وجود حركة ونشاط لبعض تجار المخدرات واعتزامهم ترويج بعض المواد المخدرة والعمل على توزيعها لزبائنهم في المحافظة، مستهدفين فئة الشباب وطلبة الجامعات والمدارس.

تم تقنين الإجراءات وإعداد حملة مكبرة تستهدف مروجي وتجار المخدرات، بالاشتراك بين رجال وضباط مباحث قسم شرطة ثاني العامرية وقسم برج العرب وضباط ورجال مكافحة المخدرات، لضبطهم متلبسين بعد استخراج التصاريح اللازمة واستئذان النيابة العامة. تمكنت الحملة من ضبط المتهمين الثلاثة متلبسين بحيازة "30 طربة لمخدر