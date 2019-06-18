جريمة

ضبط 3 عناصر إجرامية بحشيش وتامول في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط ثلاثة أشخاص وبحيازتهم 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات، و7500 قرص لعقار التامول المخدر، بهدف توزيعها على زبائنهم. بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بورود معلومات تفيد وجود حركة ونشاط لبعض تجار المخدرات واعتزامهم ترويج بعض المواد المخدرة والعمل على توزيعها لزبائنهم في المحافظة، مستهدفين فئة الشباب وطلبة الجامعات والمدارس.
تم تقنين الإجراءات وإعداد حملة مكبرة تستهدف مروجي وتجار المخدرات، بالاشتراك بين رجال وضباط مباحث قسم شرطة ثاني العامرية وقسم برج العرب وضباط ورجال مكافحة المخدرات، لضبطهم متلبسين بعد استخراج التصاريح اللازمة واستئذان النيابة العامة. تمكنت الحملة من ضبط المتهمين الثلاثة متلبسين بحيازة "30 طربة لمخدر
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القبض-على-متهم

رسالة وأمر توريد..سقوط عصابة «مشتريات البترول» ببنها

البدايات الخاطئة مهما طالت تنتهي حتما إلى نهايات مأساوية وعبثية ومصير غامض أسود، وهو ما حدث، مع عصابة شركة البترول المزورة التى سقطت فى بنها بعد أن حاولت النصب والاستيلاء على بضاعة تقدر بمئات الآلاف من مجموعة صيدليات كبرى فى عملية ممنهجة ومرتبة، لكن القدر كان لهم بالمرصاد ونجح رجال الإدارة بالصيدليات فى عمل كمين لأفراد هذه العصابة وضبْط اثنين منهم قبل تسلم البضاعة وتسليمهم لرجال الشرطة بقسم ثاني بنها ومنه إلى النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.
محكمة

النيابة تطلب إخطار وفاة مرسي بقضية التخابر وتؤجلها

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" إلى جلسة 29 يونيو الجاري، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، وذلك بعد تعذر إحضار المتهمين من محبسهم إلى مقر المحكمة بجلسة اليوم، وكلفت المحكمة النيابة العامة بتقديم ما يفيد وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ويحاكم المتهمون فى تلك القضية باتهامات التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
ندم

أم أدم للقاضي: «مدمن وبيصرف علينا من تجارة المخدرات»

بوجه شاحب يكتسيه القلق، وملامح يظهر عليها الحزن، دخلت السيدة الثلاثينية بخطوات مهتزة، محكمة الأسرة بزنانيري، وجلست على أريكة خشبية رابضة فى ركن مُعتَم، صامتة لاتحرك ساكنا، وكأنها تمثالا من حجر منحوت على قسمات وجهه علامات الوجوم واليأس، وعندما جاء وقت نظر دعوتها، وقفت أمام القاضي مطأطئة الرأس، وترتسم على وجهها الخمرى علامات الندم والبؤس، ويعلو شفتيها الرقيقتين ابتسامة تخفى وراءها حزنا دفينًا، بعد أن عانت لسنوات طويلة من إعتداء زوجها عليها، بسبب اكتشافها أن زوجها تاجر مخدرات وينفق عليها وعلى أولادها من الحرام.
إستعدادات-كأس-الأمم (11)

انتشار قوات تأمين فعاليات كأس الأمم الإفريقية (صور)

واصلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ الخطط الأمنية الشاملة، التى تستهدف تأمين كافة فعاليات بطولة كأس الأمم الإفرييقة التي ستقام في مصر بداية من 21 يونيو الجاري، من خلال تعيين الارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة والاستادات والشوارع المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل، وتعيين الخدمات المرورية التى تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الملاعب، تكثيف الدوريات الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام بالإضافة إلى الارتكازات والخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية والأثرية.
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مستحضرات-تجميل-صورة-ارشيفية

إحباط تهريب مستحضرات تجميل بقيمة ضريبية 40 مليونا

تمكن ضباط شرطة ميناء الإسكندرية البحري من إحباط محاولة تهريب 4 ملايين عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر عبر الميناء البحري، تقدر قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة عنها بمبلغ 40 مليون جنيه، واردة لإحدى شركات الاستيراد والتصدير بدائرة قسم شرطة أول العامرية، غرب المحافظ، وقادمة من إحدى الدول الأجنبية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على جميع المضبوطات وعدم السماح بالتصرف فيها لحين العرض على النيابة ودفع القيمة المستحقة عليها.
القبض-على-متهم

شك في سلوكها.. مقتل ربة منزل على يد زوجها بالإسكندرية

شهدت منطقة أبو يوسف غرب محافظة الإسكندرية، جريمة بشعة حيث أقدم زوج على ذبح زوجته وقتلها للتخلص منها، فيما تكثف أجهزة البحث الجنائي من تحرياتها حول الواقعة لمعرفة أسباب وقوع الجريمة، وذلك فى الوقت الذى أفاد فيه شهود عيان أن الزوج قام بذبح زوجته بعد عودته من الخارج ووجد رجل غريب تردد أنه محُصل بإحدى الجهات الحكومية، وأنه استشاط غضبًا من وجوده وأقدم على إحضار سكين وقتلها، فيما لاذ الآخر بالهرب قبل أن يمسك به الزوج إلا أن يقظة الأهالي كانت له بالمرصاد حيث نجحوا في الإمساك به وتسليمه للشرطة.
سجن

حبس عاطلين ضُبطا بحشيش وترامادول في شبرا الخيمة

تمكن ضباط مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، من إلقاء القبض على عاطلين لقيامهما بالاتجار فى الحشيش والأقراص المخدرة "تامول وترامادول" وترويجها على نطاق واسع بمنطقتى عزبة رستم والكابلات. تم ضبط المتهمين وبحوزتهما ربع كيلو حشيش و1000 قرص مخدر ومبلغ مالي، وتولت النيابة التحقيقات، بإشراف المستشار خالد الأتربي المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، والذي أمر بحبس المتهمين 4 أيّام على ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات وإرسال عينة منها للمعمل الجنائي لتحليلها.
حشيش

ضبط عاطل بحوزته 125 طربة حشيش في الإسكندرية

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، توجيه ضرباتها القوية لتجار المخدرات وبخاصة تجار الحشيش حيث تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط شخص عاطل فى العقد الرابع من العمر أحد تجار المخدرات والحشيش وتم ضبطه متلبسًا بدائرة قسم شرطة ثان العامرية غرب الإسكندرية، وبحوزته 125 طربة تزن نحو 15,625 كيلو جرام من مخدر الحشيش، يعتزم توزيعها على عملائه قبل عيد الفطر المبارك وتوزيعها على زبائنه خلال أيام العيد على مراكز الشباب والأندية والمقاهي وطلاب الجامعات والمدارس.
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