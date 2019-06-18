حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

«لو هتركبها استحمل».. ماركات سيارات تصليحها مكلف

تظل بعض الشركات العالمية المصنعة للسيارات ذات سمعة واسعة بأنها مكلفة على مستوى الشراء والامتلاك وحتى الإصلاح، وهو الأمر الذي يكلف أصحابها أموالا طائلة
تحرير:محمود نبيل ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
BMW
BMW
على الرغم من الإمكانات الكبيرة التي تسعى الشركات العالمية لتوفيرها في السيارات الجديدة، فإنها أيضًا قد تكون مكلفة على مستوى تكلفة الإصلاح بشكل سنوي، وهو الأمر الذي قد يكلف ملاك هذه الماركات أموالا طائلة للحفاظ عليها بكفاءة عالية. وتظل تلك المشكلة تهدد الماركات التي تعاني من تلك السمعة، حتى وإن كانت سياراتها تتمتع بالعديد من الإمكانات الفنية العالية والتكنولوجيا المتطورة على مستوى القدرات الخاصة بالمحرك، أو حتى المزايا الفاخرة التي تراهن عليها تلك الشركات في سياراتها بشكل رئيس.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات مجموعة من الماركات العالمية التي تكلف ملاك موديلاتها المختلفة أموالا طائلة في الصيانة.   دودج لا شك أنها واحدة من الشركات العالمية التي تراعي القدرات الفنية بشكل رئيس في سياراتها المختلفة، وهو الأمر الذي يجتذب فئات مختلفة من الجماهير بالأسواق
اقرأ المزيد
تويوتا كامري )

هذه السيارات الأكثر توفيرًا في استهلاك الوقود

تراهن دومًا العديد من الشركات العالمية على الإمكانيات الواسعة والتكنولوجيا الخاصة في السيارات التي تنتجها بالأسواق العالمية، إلا أن استهلاك الوقود والمستويات الاقتصادية التي قد تقدمها الموديلات المختلفة من بين أهم الأمور التي يرغب بها جمهور السيارات بشكل أساسي. وتحاول العشرات من الشركات المنافسة من خلال جعل موديلاتها اقتصادية في استهلاك الوقود، وهو الأمر الذي يجتذب فئات جماهيرية مختلفة في الأسواق العالمية، وبالأخص البلدان التي تعاني فقرًا أو سوء الأحوال الاقتصادية، وهو الأمر الذي يجعلهم يقبلون على شرائها.
بيجو 3008 موديل 2019

بسبب الدولار| بيجو وزوتي تخفضان أسعار سيارتهما

أعلنت شركتا بيجو الفرنسية وزوتي الصينية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من طرازاتهما في السوق المحلية، وأرجعتا السبب في هذا التخفيض السعري إلى انخفاض سعر صرف العملة الخضراء (الدولار) أمام الجنيه، وحصلت طرازات بيجو 301، و3008، وزوتي Z100، Z300، وZ560 على تخفيضات سعرية مختلفة، فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟
honda civic hatchback 2019

حقائق لا تعلمها عن السيارات في العالم

تظل صناعة السيارات واحدة من أهم المجالات التي تشهد تنافسًا كبيرًا بين الشركات المعنية بها، خاصة في ظل الإمكانات التي تحاول وضعها في الموديلات الجديدة للسيارات، وهو الأمر الذي لم يكن وليد اللحظة، ولكن هو امتداد لسنوات طويلة من العمل والتطوير. وعلى مدى عقود طويلة شارك المئات من الأشخاص، ما بين مطورين وصناع، في تحديث السيارات وجعلها أكثر ملاءمة لطابع الحياة والمتطلبات العصرية للمستخدمين، وبالأخص فيما يتعلق بالتقنيات التي استحدثت في السيارات عبر سنوات طويلة من العمل الذي قامت به شركات أو أفراد.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org