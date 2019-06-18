«لو هتركبها استحمل».. ماركات سيارات تصليحها مكلف

تظل بعض الشركات العالمية المصنعة للسيارات ذات سمعة واسعة بأنها مكلفة على مستوى الشراء والامتلاك وحتى الإصلاح، وهو الأمر الذي يكلف أصحابها أموالا طائلة

تحرير:محمود نبيل ١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

BMW

على الرغم من الإمكانات الكبيرة التي تسعى الشركات العالمية لتوفيرها في السيارات الجديدة، فإنها أيضًا قد تكون مكلفة على مستوى تكلفة الإصلاح بشكل سنوي، وهو الأمر الذي قد يكلف ملاك هذه الماركات أموالا طائلة للحفاظ عليها بكفاءة عالية. وتظل تلك المشكلة تهدد الماركات التي تعاني من تلك السمعة، حتى وإن كانت سياراتها تتمتع بالعديد من الإمكانات الفنية العالية والتكنولوجيا المتطورة على مستوى القدرات الخاصة بالمحرك، أو حتى المزايا الفاخرة التي تراهن عليها تلك الشركات في سياراتها بشكل رئيس.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات مجموعة من الماركات العالمية التي تكلف ملاك موديلاتها المختلفة أموالا طائلة في الصيانة. دودج لا شك أنها واحدة من الشركات العالمية التي تراعي القدرات الفنية بشكل رئيس في سياراتها المختلفة، وهو الأمر الذي يجتذب فئات مختلفة من الجماهير بالأسواق