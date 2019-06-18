«لو هتركبها استحمل».. ماركات سيارات تصليحها مكلف

تظل بعض الشركات العالمية المصنعة للسيارات ذات سمعة واسعة بأنها مكلفة على مستوى الشراء والامتلاك وحتى الإصلاح، وهو الأمر الذي يكلف أصحابها أموالا طائلة
على الرغم من الإمكانات الكبيرة التي تسعى الشركات العالمية لتوفيرها في السيارات الجديدة، فإنها أيضًا قد تكون مكلفة على مستوى تكلفة الإصلاح بشكل سنوي، وهو الأمر الذي قد يكلف ملاك هذه الماركات أموالا طائلة للحفاظ عليها بكفاءة عالية.
وتظل تلك المشكلة تهدد الماركات التي تعاني من تلك السمعة، حتى وإن كانت سياراتها تتمتع بالعديد من الإمكانات الفنية العالية والتكنولوجيا المتطورة على مستوى القدرات الخاصة بالمحرك، أو حتى المزايا الفاخرة التي تراهن عليها تلك الشركات في سياراتها بشكل رئيس.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات مجموعة من الماركات العالمية التي تكلف ملاك موديلاتها المختلفة أموالا طائلة في الصيانة.
دودج
لا شك أنها واحدة من الشركات العالمية التي تراعي القدرات الفنية بشكل رئيس في سياراتها المختلفة، وهو الأمر الذي يجتذب فئات مختلفة من الجماهير بالأسواق
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات مجموعة من الماركات العالمية التي تكلف ملاك موديلاتها المختلفة أموالا طائلة في الصيانة.
دودج
لا شك أنها واحدة من الشركات العالمية التي تراعي القدرات الفنية بشكل رئيس في سياراتها المختلفة، وهو الأمر الذي يجتذب فئات مختلفة من الجماهير بالأسواق العالمية، وتقدر المجلة أن متوسط التكاليف الخاصة بالصيانة التي تحتاجها موديلاتها خلال العام الواحد بنحو أكثر من 10.5 ألف دولار، وهي تكلفة تبدو عالية على العديد من الفئات التي تفضل شراء سيارات دودج القوية ذات الإمكانات الفنية والتكنولوجية العالية.
سيارات صنعت في الخمسينيات ولا تزال جاذبة للجمهور
أودي
تعد من أهم الشركات العالمية التي تصنع سيارات رياضية فاخرة بالأسواق العالمية، وهو الأمر الذي جعلها متفوقة على العديد من أقرانها خلال السنوات الماضية، وتقدر المجلة أن متوسط التكاليف الخاصة بالصيانة التي تحتاجها موديلاتها خلال العام الواحد بنحو أكثر من 12.4 ألف دولار، ولذلك فإنها أيضًا من بين أكثر الماركات تكلفة على مستوى الصيانة، لا سيما أنها تتمتع بإمكانات كبيرة على المستوى الفني والإمكانات الفاخرة.
«هوندا سيفيك» و«ميني كوبر».. 5 سيارات فاخرة تُفضلها النساء في مصر
فولفو
يعد التركيز الأول والرئيس للشركة السويدية في صناعة السيارات على الإمكانات الفاخرة والتقنيات المتطورة، والتي تستغرق عشرات السنوات من الأبحاث الفنية للوصول إلى الإمكانات التي يفضلها الجمهور بالأسواق العالمية بشكل رئيس، وتقدر المجلة أن متوسط التكاليف الخاصة بالصيانة التي تحتاجها موديلاتها خلال العام الواحد بنحو أكثر من 12.5 ألف دولار، وهو ما يرجع بشكل رئيس إلى قدراتها الفنية والإمكانات الرائعة على مستوى المحرك ووسائل الأمان والسلامة.
هيونداي جينيسيس كوبيه 2017 في السويد لإجراء اختبارات قيادة شتوية
كاديلاك
لا يمكن إغفالها كواحدة من أعلى الشركات العالمية وأكثرها تطورًا من الناحية الفنية والقدرات التي تتعلق بوسائل الترفيه الشهيرة، ولذلك فإنها تراهن على شريحة معينة من جمهور السيارات في الأسواق العالمية.
أفضل 7 سيارات في العالم.. قائمة «CBS» الأمريكية لعام 2018
وتعد تلك الفئات معنية بشكل رئيس بالإمكانات الفاخرة، سواء كانت على مستوى السلامة والأمان أو القدرات الفنية للمحرك، وتقدر المجلة أن متوسط التكاليف الخاصة بالصيانة التي تحتاجها موديلاتها خلال العام الواحد بنحو أكثر من 12.5 ألف دولار.
BMW
لا يمكن إسقاط شركة بحجم العملاقة البافارية من القائمة، فهي من بين الماركات التي تراهن بقوة على القدرات الفنية الخاصة، بالإضافة إلى معايير السلامة والأمان التي يبحث عنها الجمهور في العديد من الأسواق العالمية، وتقدر المجلة أن متوسط التكاليف الخاصة بالصيانة التي تحتاجها موديلاتها خلال العام الواحد بنحو أكثر من 17.5 ألف دولار، وهو ما يتناسب مع قدراتها الفنية وسياراتها التي تنتشر بقوة في الأسواق العالمية.